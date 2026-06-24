Ft
Ft
34°C
22°C
Ft
Ft
34°C
22°C
06. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyugdíjrendszer friedrich merz magyarország nyugdíj németország európai bizottság

Itt a német nyugdíjreform, erre sandíthat a Tisza-kormány

2026. június 24. 19:50

Az Európai Bizottság Magyarországtól is nyugdíjreformot vár – a miénkhez sok ponton hasonlító német nyugdíjrendszerről pedig most már tudjuk, merre tart.

2026. június 24. 19:50
null

Miután sem tavaly ősszel, sem idén tavasszal nem valósult meg a „reformok ősze” és a „reformok tavasza” a tartós stagnálásban ragadt Németországban, idén nyárra elkészült javaslataival a nyugdíjreformért felelős bizottság. A sietség nagy, mert Németországnak a lyukas nyugdíjkassza hatalmas gondokat okoz: az ifo Institut gazdaságkutató intézet kutatása alapján

a 2026-os német szövetségi költségvetés adóbevételeinek immáron a harmadát nyeli el a nyugdíjkassza kipótlása, azaz Európa vezető gazdaságának még a példátlan mértékű eladósodás ellenére sincs módja állami erőforrásokat érdemben a jövőbe, oktatásra, infrastruktúrára vagy gazdaságfejlesztésre fordítani.

A helyzet pedig folyamatosan romlik, 2040-re egy nyugdíjas eltartását mindössze két aktív keresőnek kell majd kitermelnie.

A Friedrich Merz kancellár, Bärbel Bas munkaügyi és szociális miniszter, valamint a munkacsoport tagjai által tegnap bemutatott nyugdíjreformterv úgy helyezné új alapokra a német nyugdíjrendszert, hogy az a lehető legkevésbé fájjon. A terv főbb pontjai a következők:

  • 2031-ig fennmarad a 48 százalékos „nyugdíjszínvonal”, azaz az átlagnyugdíj az átlagkereset 48 százalékán marad, a nyugdíjak a keresetekkel együtt emelkednek. 2032-ben viszont ismét elengedik ezt a szabályt, és visszaáll a korábbi rendszer, amelyben a nyugdíjszínvonal a nyugdíjba vonulók és az újonnan munkába állók arányát követte, így a nyugdíjemelések mértéke gyakran elmaradt a keresetek emelkedésétől.
  • Bevezetik a tőkepiaci nyugdíjfedezetet: a bruttó bér 1-1 százalékkal nő a munkaadók és a munkavállalok által fizetendő nyugdíjjárulék, és ezt az összesen 2 százalékot egy tőkealapba fektetik, melynek hozamai 2040-től hozzájárulnak majd a nyugdíjszínvonal emeléséhez. A hamarosan nyugdíjba vonuló késő ötveneseket, kora hatvanasokat, akiknek ez a rendszer kiadást jelent, de már nem hoz semmit, egy kompenzációs mechanizmus kárpótolja.
  • Automatikusan emelkedik majd folyamatosan a nyugdíjkorhatár 2032-től egy képlet alapján: minden év, amivel a születéskor várható élettartam statisztikai értéke nő, nyolc hónapnyi plusz munkaidőt és négy hónapnyi plusz nyugdíjban töltött időt jelent majd, azaz a nyugdíjkorhatár a várható élettartam növekedésének kétharmadával nő. Ez a lépés is a nyugdíjkassza egyenlegének kiegyenlítését szolgálja, valamint megspórolja a politikusoknak a nyugdíjkorhatár emeléséről szóló politikai döntések ódiumát.
  • Megszűnik a korkedvezményes nyugdíj 45 éves szolgálati idő után, a 35 éves szolgálati idő után járó korkedvezményes nyugdíj korhatára pedig 63 helyett 64 évre emelkedik; emelkedik a nyugdíj előtt állók kedvezményes részmunkaidős foglalkoztatásának korhatára is, 55-ről 58 évre.
  • Az eddig az állami nyugdíjkasszába való befizetést „megúszókat” bevonják a járulékfizetésbe: a jelenlegi egyéni vállalkozók választhatnak, hogy belépnek-e, de az újonnan egyéni vállalkozókká válóknak kötelező lesz; hasonlóan kötelező lesz az állami nyugdíjkasszába való befizetés a parlamenti képviselőknek és a részvénytársaságok igazgatóságai elnökei számára, valamint bevonják a járulékalapba a kis óraszámú mellékállásokból származó jövedelmet is (kivéve a diákok és hallgatók esetében). A köztisztviselők ebben a körben még megússzák, de hamarosan ők is számíthatnak arra, hogy bevonják őket az állami nyugdíjkassza járulékfizetőinek körébe.

A német nyugdíjreform egész Európát érintő gazdasági hatásain kívül már csak azért is jelentős fejlemény, mert bár az előző kormány elzárkózott a nyugdíjrendszer reformjától,

az Európai Bizottság az új kormánytól már az őszre reformtervet vár az Európai Szemeszter nevű európai gazdaságirányítási rendszer keretében,

melynek ajánlásai az új hétéves költségvetés időszakában a Bizottság és a nettó befizető tagállamok szándéka szerint kötelezővé válnának az uniós pénzekhez való hozzáféréshez.

Magyarországgal kapcsolatban a Bizottság azért is különösen szigorú, mert bár hazánk jelenleg az EU egyik legfenntarthatóbb nyugdíjrendszerével rendelkezik, a top 3-ban vagyunk a nyugdíjkassza GDP-arányos kiadásainak várható növekedésében is.

A német nyugdíjreform tehát – valamint mindazon nyugdíjreformok, amelyek az uniós tagállamokban a következő időszakban megszületnek – példaként szolgálhatnak a magyar nyugdíjreformhoz is.

Nyitókép: AFP/Filip Singer

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. június 24. 21:05
én bízom PoloskaPötiben. Ő azt ígérte hogy az átlagéletkoromat 82re emeli így én örülök ha ezt azzal hálálhatom meg neki, hogy 75ig robotolhatok majd
Válasz erre
3
0
figyelő4322
2026. június 24. 20:41
Nem is csoda... Kell a nyögdíjasok pénze az ukrán háborúra... Ja, mit is mondok? Hiszen megmondta a Szundi Ruszin meg Polos: nincs háború! Nem is lesz @
Válasz erre
7
0
szemlelo-2
2026. június 24. 20:41
Aki már dolgozott olyan munkahelyen, ahol 60 évesen is azt érezhette, hogy a fiatalok semmibe veszik, az örülhet annak, hogy nem még 5 évig, hanem 10-12 évig lesz ilyan helyzetben.
Válasz erre
5
0
vizesnyolcas
2026. június 24. 20:24
Bezzeg a kampányidőszakban a facebookon a svájci indexálást követelőknek hiába magyaráztam, hogy egy olyan társadalomban, ahol csökken az aktívak aránya a nyugdíjasokhoz képest, alaptalan a követelésük, hacsaknem az adóbevételekből pótolja az állam a nyugdíjkassza hiányát, az viszont az EU-szabályokban tiltott mértékű költségvetési hiányhoz vezet.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!