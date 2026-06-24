Itt a német nyugdíjreform, erre sandíthat a Tisza-kormány

Miután sem tavaly ősszel, sem idén tavasszal nem valósult meg a „reformok ősze” és a „reformok tavasza” a tartós stagnálásban ragadt Németországban, idén nyárra elkészült javaslataival a nyugdíjreformért felelős bizottság. A sietség nagy, mert Németországnak a lyukas nyugdíjkassza hatalmas gondokat okoz: az ifo Institut gazdaságkutató intézet kutatása alapján

a 2026-os német szövetségi költségvetés adóbevételeinek immáron a harmadát nyeli el a nyugdíjkassza kipótlása, azaz Európa vezető gazdaságának még a példátlan mértékű eladósodás ellenére sincs módja állami erőforrásokat érdemben a jövőbe, oktatásra, infrastruktúrára vagy gazdaságfejlesztésre fordítani.

A helyzet pedig folyamatosan romlik, 2040-re egy nyugdíjas eltartását mindössze két aktív keresőnek kell majd kitermelnie.