Itt a német nyugdíjreform, erre sandíthat a Tisza-kormány

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Az Európai Bizottság Magyarországtól is nyugdíjreformot vár – a miénkhez sok ponton hasonlító német nyugdíjrendszerről pedig most már tudjuk, merre tart.
Miután sem tavaly ősszel, sem idén tavasszal nem valósult meg a „reformok ősze” és a „reformok tavasza” a tartós stagnálásban ragadt Németországban, idén nyárra elkészült javaslataival a nyugdíjreformért felelős bizottság. A sietség nagy, mert Németországnak a lyukas nyugdíjkassza hatalmas gondokat okoz: az ifo Institut gazdaságkutató intézet kutatása alapján
a 2026-os német szövetségi költségvetés adóbevételeinek immáron a harmadát nyeli el a nyugdíjkassza kipótlása, azaz Európa vezető gazdaságának még a példátlan mértékű eladósodás ellenére sincs módja állami erőforrásokat érdemben a jövőbe, oktatásra, infrastruktúrára vagy gazdaságfejlesztésre fordítani.
A helyzet pedig folyamatosan romlik, 2040-re egy nyugdíjas eltartását mindössze két aktív keresőnek kell majd kitermelnie.
A Friedrich Merz kancellár, Bärbel Bas munkaügyi és szociális miniszter, valamint a munkacsoport tagjai által tegnap bemutatott nyugdíjreformterv úgy helyezné új alapokra a német nyugdíjrendszert, hogy az a lehető legkevésbé fájjon. A terv főbb pontjai a következők:
A német nyugdíjreform egész Európát érintő gazdasági hatásain kívül már csak azért is jelentős fejlemény, mert bár az előző kormány elzárkózott a nyugdíjrendszer reformjától,
az Európai Bizottság az új kormánytól már az őszre reformtervet vár az Európai Szemeszter nevű európai gazdaságirányítási rendszer keretében,
melynek ajánlásai az új hétéves költségvetés időszakában a Bizottság és a nettó befizető tagállamok szándéka szerint kötelezővé válnának az uniós pénzekhez való hozzáféréshez.
Magyarországgal kapcsolatban a Bizottság azért is különösen szigorú, mert bár hazánk jelenleg az EU egyik legfenntarthatóbb nyugdíjrendszerével rendelkezik, a top 3-ban vagyunk a nyugdíjkassza GDP-arányos kiadásainak várható növekedésében is.
A német nyugdíjreform tehát – valamint mindazon nyugdíjreformok, amelyek az uniós tagállamokban a következő időszakban megszületnek – példaként szolgálhatnak a magyar nyugdíjreformhoz is.
Nyitókép: AFP/Filip Singer