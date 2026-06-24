A tragikus életérzés eltűnését olyan közép-európai szerzők is megfogalmazták, mint Milan Kundera vagy épp Kertész Imre. A lét elviselhetetlen könnyűsége szembeállítja egymással Európa két felét, hiszen nyugaton a puhára bélelt történelem és a »lét ártalmatlanítása« (Josef Pieper) megfosztotta az embereket attól az érzéstől, hogy az életnek önmagán túlmutató jelentősége van, keleten viszont az élet nem légiesült, az emberek továbbra is magukon viselik a történelmi sorscsapások nyomait. A lét elviselhetetlen könnyűsége így elsősorban nyugati probléma. Ehhez hasonló jelentősége van a Sorstalanságnak is, amelyhez Kertész a következő szavakkal adja kezünkbe az értelmezés kulcsát: »Mit nevezek sorsnak? Mindenesetre a tragédia lehetőségét.« Pontosan ez az, amibe egyre kevésbé tudunk beleérezni. A totalitarizmusba zárt elme éppúgy képtelen erre, mint a történetiség nyomása alól felszabadult súlytalan egyén. A mulandóság érzése lassan szétszóródik az időben, és ezzel elveszti ösztönzőerejét. Houellebecq szerint ez a változás »a halálfélelem tragikus érzését belefojtotta az öregedéstől való félelem általánosabb és bágyadtabb életérzésébe.« Ezzel előtérbe lép a tragikus életérzés negatív aspektusa, amely nem rejti magában a tragédia és a katarzis lehetőségét.

A tragikus életérzés egyik legújabb megfogalmazását Peter Sloterdijk kínálja, aki szerint azok a kultúrák életképesek, amelyek őszintén fel tudnak háborodni saját eltűnésük gondolatán. Ennek tükrében kifejezetten örvendetes, hogy a herderi jóslat továbbra is borzolja honfitársaink kedélyét, vitára készteti a diákokat és nyugtalan vonásokba rendezi a véleményformálók arcát. Így viselkedik egy olyan nemzet, amely nem hajlandó lemondani saját történelméről. Persze az etnicista kihalásszorongás és az újpogány panaszkultúra is az »utolsó ember« szellemi impotenciájára vall, de a tragikus életérzés nem csak ennyiből áll. Ha képesek vagyunk életre kelteni a benne rejlő alkotó, poétikus és tettekre sarkalló erőt, akkor a haza valóban fényre derül. Ha pedig erre képtelenek vagyunk, akkor elveszítjük a történelmünket, amelyet ma még minden tragédiájával együtt is a sajátunknak érzünk. A kérdés így hangzik: akarjátok-e a történelem súlyát?

(...)