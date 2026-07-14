Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kossuth rádió magyar rádió kultúra himnusz

Visszatér a Kossuth Rádió

2026. július 14. 17:28

Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz.

2026. július 14. 17:28
null

Szerdán nulla órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak: ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája.

A Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsorstruktúrával indul újra. Olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez. A Magyar Rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után. A magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni – tették hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról. Voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, viszont a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására – fűzték hozzá.

A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben.

A megújuló Kossuth Rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja

– hangsúlyozták.

A programstruktúra megváltozik: az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához.

Szerdától újra megszólal a déli harangszó és éjfélkor a Himnusz hallható.

Az egyházi műsorok szokott idejükben, hétköznap délután fél kettőtől kettőig lesznek hallhatóak. A mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.

A részletes műsor az elektronikus műsorújságban, a mediaklikk.hu oldalon megtalálható – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 14. 18:37
krisz09 2026. július 14. 18:34 Figyelj csak "Beszartak-a-fideszesek"! Mivel te olyan nagyon bátor vagy, és nem szartál be, mint a fideszesek, akkor írd ide a neved és a címed. Nem mered? Akkor csak egy nevetséges, nagypofájú, szánalmas senki vagy, akinek a véleménye senkit sem érdekel. 😏 Csak utánad. Bár látom a tisztánlátásotok elhomályosítja a gyűlölet és a harag. Ergo elöntötte az agyatokat a szar. 😊
Válasz erre
0
1
krisz09
2026. július 14. 18:34
Figyelj csak "Beszartak-a-fideszesek"! Mivel te olyan nagyon bátor vagy, és nem szartál be, mint a fideszesek, akkor írd ide a neved és a címed. Nem mered? Akkor csak egy nevetséges, nagypofájú, szánalmas senki vagy, akinek a véleménye senkit sem érdekel. 😏
Válasz erre
0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 14. 18:31
Ezek a bukott fideszektások többet szopnak, mint a fideszes Kelemen Anna. 🤣
Válasz erre
0
1
za-firka
2026. július 14. 18:29
Annak azért drukkolok , hogy tudják majd megkülönböztetni az rtl-től és az atv-től azok a tiszások akik nézik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!