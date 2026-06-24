„A vétó az vétó. De ez most – mint a Népszavától megtudhatjuk – jó vétó. Igaz ugyan, hogy Ukrajna csatlakozását lassítja, de a magyar kormány vétója most azért jó vétó, mert a mostani magyar kormány csinálja. Ha az előző csinálta volna, akkor rossz vétó lenne, ami elszigetelődést és Európa-ellenességet jelentene.

Az is mutatja, hogy ez a mostani vétó jó vétó – sőt, nagyon jó vétó -, mert ugyan a magyar kormány most is egyedül vétózott, de az újság megtudta, hogy többen titkos szimpátiával figyelték a magyarokat. Ez most igaz. Amikor az előző kormány mondta ugyanezt, akkor az nem volt igaz.”