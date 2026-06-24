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magyar kormány vétó ukrajna

A vétó az vétó, de ez most jó vétó

2026. június 24. 21:35

A magyar kormány vétója most azért jó vétó, mert a mostani magyar kormány csinálja.

2026. június 24. 21:35
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„A vétó az vétó. De ez most – mint a Népszavától megtudhatjuk – jó vétó. Igaz ugyan, hogy Ukrajna csatlakozását lassítja, de a magyar kormány vétója most azért jó vétó, mert a mostani magyar kormány csinálja. Ha az előző csinálta volna, akkor rossz vétó lenne, ami elszigetelődést és Európa-ellenességet jelentene.

Az is mutatja, hogy ez a mostani vétó jó vétó – sőt, nagyon jó vétó -, mert ugyan a magyar kormány most is egyedül vétózott, de az újság megtudta, hogy többen titkos szimpátiával figyelték a magyarokat. Ez most igaz. Amikor az előző kormány mondta ugyanezt, akkor az nem volt igaz.”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 24. 23:35
Kedves Navra! Ez egy jó szépítés volt a múltkori, Orsival közös öntökönbökős bejegyzés után...
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0
0
fpéter
2026. június 24. 22:15
Ú. Elolvasom mégegyszer. Oltári.
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5
0
fpéter
2026. június 24. 22:14
Oltári!
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1
0
olvaso9
2026. június 24. 21:57
Navracsics mindig betalál (mellesleg megnevettet)... ilyen volt a "némák pártja" jellemzése is... Jó a stílus, ilyen mozi (is) kell...
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9
0
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