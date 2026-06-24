Az utolsó levél

Üldögélek a Tisza partján Nagykörűnél. Egy interjú miatt jöttünk a fotós kollégával, erről most részletesen nem számolnék be, hamarosan olvasható lesz a lapban. Elég most annyi, hogy a beszélgetés mélyen kötődik ehhez a folyóhoz, a szűkebb és tágabb környezetéhez, illetve ahhoz, hogy jelenleg alig van benne víz. Széles homokpadok nyúlnak be majdnem a meder közepéig, ami látványként kétségtelenül szép, de normálisnak ilyenkor, június első napjaiban sem mondható.

Nem így kellene kinéznie a Tiszának. De nemcsak a Tiszának nem így kellene kinéznie, más vadvizeknek sem.

Az otthoni, börzsönyi patakok is hasonlóan néznek ki. Alig van bennük víz. Az erdő is porzik a szárazságtól. Ha így marad, augusztusra megint teljes hegyoldalakon égeti le az erős napsütés a lombkoronát. Mostanában egyre többet lehet erről hallani és olvasni. Arról például, hogy Magyarország közepe az elsivatagosodás küszöbén áll, sőt bizonyos területek már most nyugodtan sivatagnak tekinthetők. És nem sokkal jobb a helyzet máshol sem. A jelenség persze nem új keletű, többen már az 1970-es években felhívták rá a figyelmet. De hiába. Hiába mondták el és írták le sokszor, hogy az agyonszabályozott folyók haldokolnak, hogy az árvizekből származó víztömeg jelentős részét meg kellene tartani valahogy.