Sulyok Tamás először mondott beszédet az Alaptörvény-módosítás elfogadása óta

Íme a Sulyok–Magyar párbaj története lépésről-lépésre!
A Tisza Párt hétfőn megszavazta az alkotmány 17. módosítását, a köztársasági elnöknek ennek fényében mennie kell – bár a pontos időpont még képlékeny.
Sulyok Tamás a jogállamiságról beszélt a bírák ünnepségén.
Két nappal azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely a tisztségének megszűnését is kimondja, Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mondott a bírák és igazságügyi alkalmazottak július 15-i ünnepségén, az Országos Bírói Tanács (OBT) rendezvényén.
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A Tisza Párt hétfőn megszavazta az alkotmány 17. módosítását, a köztársasági elnöknek ennek fényében mennie kell – bár a pontos időpont még képlékeny.
A nyilvánosságra hozott részletek szerint az államfő a független igazságszolgáltatás jelentőségét hangsúlyozta:
A független bíróságok nélkül elképzelhetetlen a jogállamiság működtetése.”
Sulyok Tamás úgy fogalmazott, hogy a jogállamiság nem politikai értékítélet kérdése, hanem objektív fogalom, amely a törvények uralmát jelenti, és a jog tiszteletére, valamint az állami működés rendjére épül.
A sajtó számára nem nyilvános eseményen – sajtóértesülések szerint – jelen volt több magas rangú igazságügyi vezető is, köztük:
Az elfogadott, egyes értékelések alapján jogállamellenes, demokráciacsorbító Alaptörvény-módosítás több, az igazságszolgáltatást érintő változást is tartalmaz. Ezek közé tartozik, hogy a jövőben a Kúria és az OBH elnöke bírói kezdeményezésre is visszahívható lesz, ugyanakkor ennek részletszabályait egyelőre nem ismertették.
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