Sulyok Tamás először mondott beszédet az Alaptörvény-módosítás elfogadása óta

A független bíróságok nélkül elképzelhetetlen a jogállamiság működtetése.”

Sulyok Tamás úgy fogalmazott, hogy a jogállamiság nem politikai értékítélet kérdése, hanem objektív fogalom, amely a törvények uralmát jelenti, és a jog tiszteletére, valamint az állami működés rendjére épül.

A sajtó számára nem nyilvános eseményen – sajtóértesülések szerint – jelen volt több magas rangú igazságügyi vezető is, köztük: