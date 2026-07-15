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sulyok tamás országos bírói tanács polt péter országgyűlés alaptörvény

Sulyok Tamás először mondott beszédet az Alaptörvény-módosítás elfogadása óta

2026. július 15. 18:23

Sulyok Tamás a jogállamiságról beszélt a bírák ünnepségén.

2026. július 15. 18:23
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Két nappal azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely a tisztségének megszűnését is kimondja, Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mondott a bírák és igazságügyi alkalmazottak július 15-i ünnepségén, az Országos Bírói Tanács (OBT) rendezvényén.

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A nyilvánosságra hozott részletek szerint az államfő a független igazságszolgáltatás jelentőségét hangsúlyozta:

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A független bíróságok nélkül elképzelhetetlen a jogállamiság működtetése.”

Sulyok Tamás úgy fogalmazott, hogy a jogállamiság nem politikai értékítélet kérdése, hanem objektív fogalom, amely a törvények uralmát jelenti, és a jog tiszteletére, valamint az állami működés rendjére épül.

A sajtó számára nem nyilvános eseményen – sajtóértesülések szerint – jelen volt több magas rangú igazságügyi vezető is, köztük:

  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke;
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke;
  • Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke;
  • Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke;
  • valamint Nagy Gábor Bálint, a legfőbb ügyész helyettese.

Az elfogadott, egyes értékelések alapján jogállamellenes, demokráciacsorbító Alaptörvény-módosítás több, az igazságszolgáltatást érintő változást is tartalmaz. Ezek közé tartozik, hogy a jövőben a Kúria és az OBH elnöke bírói kezdeményezésre is visszahívható lesz, ugyanakkor ennek részletszabályait egyelőre nem ismertették.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 17 komment

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hoci74
2026. július 15. 19:12
Tartson ki, vezényeljen ki minket oda ahová gondolja és adjon parancsot arra amit jónak lát. Több millióan szavaztunk az elmúlt évtizedek eredményeire, meg fogjuk védeni, de kell valami szervezettség és irányítás. Legyen Ön az élén... Meg a sok leváltott honvéd és rendőr tábornok....Hajdú János külön megemlítve.
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nyafika
2026. július 15. 19:12
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 15. 18:27 Mehetsz sírni a Velencei Bizottsághoz, meg Strasbourgba, az általatok korábban liberális sorosistának tartott szervezetekhez. - Ideges vagy, hogy Sulyok bácsinak sikerült megbaszni a retkes anyádat? Te meg csak álltál a sarokban és nézted? Szar ügy...basszák a mutert, te meg a mikro kukiddal, impotensen bámulod az ingyenmozit...
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mocskos-tiszas-vagyok-imadom-magyar-petert
2026. július 15. 19:01
Tiszás geci vagyok, elmehettek a faszba. "Választás kell nyerni, utána mindent lehet"
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lefitymalt-gazkamrazsido
2026. július 15. 18:58
Rágjátok meg jól egymás faszát, szarát büdös faszszopó ingyenélő zsidó bíróság !
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