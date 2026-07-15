Csongvai Áron a Saint-Étienne-hez igazolt

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A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron a francia másodosztályban szereplő AS Saint-Étienne játékosa lett.
A 24 éves futballista 2024 februárja óta a svéd AIK együttesét erősítette, ahol belső védőként és védekező középpályásként is rendszeresen szerepelt. A mostani svéd idényben mind a 12 bajnoki mérkőzésen pályára lépett.
A hírek szerint a francia klub mintegy 1 millió eurós átigazolási díjat fizetett érte. Csongvai négyéves szerződést írt alá új csapatával.
A klubnak adott első nyilatkozatában így fogalmazott:
Fantasztikus lehetőség számomra, hogy csatlakozhatok ehhez a hihetetlen történelemmel rendelkező klubhoz. Izgatott vagyok, hogy a lehető leggyorsabban beilleszkedjek a csapatba és a bajnokságba egyaránt.”
A Saint-Étienne Franciaország egyik legsikeresebb klubja: tízszeres bajnok, bár jelenleg a Ligue 2-ben szerepel.
Az előző szezonban a másodosztályban bronzérmes lett, majd az osztályozón végül nem tudta kiharcolni a feljutást.
A francia másodosztály 2026–2027-es idénye augusztus második hétvégéjén rajtol, a Saint-Étienne első mérkőzését idegenben, a FC Sochaux-Montbéliard ellen játssza.
Nyitókép forrása: Facebook