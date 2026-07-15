Csongvai Áron a Saint-Étienne-hez igazolt

A 24 éves futballista 2024 februárja óta a svéd AIK együttesét erősítette, ahol belső védőként és védekező középpályásként is rendszeresen szerepelt. A mostani svéd idényben mind a 12 bajnoki mérkőzésen pályára lépett.

A hírek szerint a francia klub mintegy 1 millió eurós átigazolási díjat fizetett érte. Csongvai négyéves szerződést írt alá új csapatával.