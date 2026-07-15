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csongvai áron saint - étienne franciaország

Csongvai Áron a Saint-Étienne-hez igazolt

2026. július 15. 19:42

A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron a francia másodosztályban szereplő AS Saint-Étienne játékosa lett.

2026. július 15. 19:42
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A 24 éves futballista 2024 februárja óta a svéd AIK együttesét erősítette, ahol belső védőként és védekező középpályásként is rendszeresen szerepelt. A mostani svéd idényben mind a 12 bajnoki mérkőzésen pályára lépett.

A hírek szerint a francia klub mintegy 1 millió eurós átigazolási díjat fizetett érte. Csongvai négyéves szerződést írt alá új csapatával.

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A klubnak adott első nyilatkozatában így fogalmazott:

Fantasztikus lehetőség számomra, hogy csatlakozhatok ehhez a hihetetlen történelemmel rendelkező klubhoz. Izgatott vagyok, hogy a lehető leggyorsabban beilleszkedjek a csapatba és a bajnokságba egyaránt.”

A Saint-Étienne Franciaország egyik legsikeresebb klubja: tízszeres bajnok, bár jelenleg a Ligue 2-ben szerepel.

Az előző szezonban a másodosztályban bronzérmes lett, majd az osztályozón végül nem tudta kiharcolni a feljutást.

A francia másodosztály 2026–2027-es idénye augusztus második hétvégéjén rajtol, a Saint-Étienne első mérkőzését idegenben, a FC Sochaux-Montbéliard ellen játssza.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 1 komment

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Sorrend:
tajtajacsak-2
2026. július 15. 20:37
Ő játszott eddig a Parasznya SE-ben?
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