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szolgáltatás yettel internet

Vezetékes internetet hoz be a Yettel, belép a konvergens szolgáltatók közé

2026. július 15. 18:25

A magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást.

2026. július 15. 18:25
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A Yettel újabb lépést tesz a konvergens szolgáltatóvá válás útján: elindítja vezetékes optikai internet szolgáltatását, kiegészítve a mobilhálózatra épülő korábbi szolgáltatásait. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást - közölte a távközlési szolgáltató az MTI-vel szerdán.

Mobilfókuszú szolgáltatóként a Yettel az elmúlt években az 5G-alapú szolgáltatásával bizonyította, hogy a vezeték nélküli technológia is képes a vezetékes internethez mérhető, akár gigabites sebességű megoldásokat nyújtani. Ugyanakkor a különböző műszaki megoldások eltérő felhasználási szokásokhoz és igényekhez illeszkednek, és a mobilalapú, illetve a vezetékes internet egyaránt sajátos előnyöket kínál. Az ügyféligények teljes körű kiszolgálásának leghatékonyabb módja a két megoldás együttes biztosítása - közölték.

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A vállalat az MTI-vel a beruházás értékére vonatkozó kérdésre közölte: a Yettel vezetékes optikai internet szolgáltatásának elindítása nem saját hálózat kiépítésével járó beruházást, hanem egy, a 2Connecttel kötött nagykereskedelmi megállapodáson alapuló hatékony stratégiai együttműködést takar, amely lehetővé teszi a Yettel számára a vezetékes piaci megjelenést. A projekt megvalósítása érdekében az elmúlt hónapokban több száz munkatárs dolgozott a háttérrendszerek teljes körű felkészítésén, amely során a rendszerszintű integrációtól a címellenőrzésen át a szolgáltatási folyamatok kialakításáig mindent a hatékony ügyfélkiszolgálás szempontjából optimalizáltak.

Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Yettel hagyományos mobil távközlési szolgáltatóból olyan digitális szolgáltatóvá válik, amely többféle technológia kínálatával rugalmasan alkalmazkodik az ügyféligényekhez.

A Yettel Magyarország 100 százalékos tulajdonosa az e& PPF Telecom Csoport, amely két fő részvényes, a PPF Csoport és az e& partnerségében jött létre.

Az e& PPF Telecom Csoport számos távközlési eszközzel rendelkezik a közép-európai régióban, beleértve az O2 Szlovákiát, a Yettel Bulgáriát, Yettel Magyarországot, Yettel Szerbiát és a CETIN Bulgária, Magyarország, Szerbia és Szlovákia infrastrukturális társaságait.

A PPF Csoport 25 országban működik, és több piaci szegmensben végez befektetői tevékenységet, például a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, a média, a biotechnológia, az ingatlanszektor, a gépipar, valamint a hajózási termékek és szolgáltatások területén. A PPF Csoport Európában, Észak-Amerikában, Dél-Afrikában és Ázsiában is jelen van. A csoport 43,5 milliárd euró értékű eszközzel gazdálkodik, és világszerte 55 ezer embernek ad munkát.

Az e& globális technológiai csoport elkötelezetten munkálkodik a digitális jövő előmozdításán a Közel-Kelet, Ázsia, Afrika és Európa piacain. Jelenleg 38 országban van jelen innovatív digitális szolgáltatásai átfogó portfóliójával.

A 2022-ben a magyar, bolgár és szerb ügyfelek számára bevezetett Yettel az e& PPF Telecom Group új távközlési márkája.

(MTI)

Nyitókép: Róka László/MTI

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Összesen 1 komment

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mlotta
2026. július 15. 19:04
Drágább mint pl az ONE kinálata
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