Vezetékes internetet hoz be a Yettel, belép a konvergens szolgáltatók közé

A Yettel újabb lépést tesz a konvergens szolgáltatóvá válás útján: elindítja vezetékes optikai internet szolgáltatását, kiegészítve a mobilhálózatra épülő korábbi szolgáltatásait. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást - közölte a távközlési szolgáltató az MTI-vel szerdán.

Mobilfókuszú szolgáltatóként a Yettel az elmúlt években az 5G-alapú szolgáltatásával bizonyította, hogy a vezeték nélküli technológia is képes a vezetékes internethez mérhető, akár gigabites sebességű megoldásokat nyújtani. Ugyanakkor a különböző műszaki megoldások eltérő felhasználási szokásokhoz és igényekhez illeszkednek, és a mobilalapú, illetve a vezetékes internet egyaránt sajátos előnyöket kínál. Az ügyféligények teljes körű kiszolgálásának leghatékonyabb módja a két megoldás együttes biztosítása - közölték.