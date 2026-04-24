Sofőr nélkül közlekednek a taxik egy európai fővárosban

A nemzetközi gyakorlattal összhangban az önvezető járművek működését emberi felügyelet kíséri, de ez többnyire csupán távoli asszisztenciát jelent. Vagyis a kezelők csak kivételes és bizonytalan helyzetekben segítik a rendszert, például útlezárás, hibás jelzés vagy szokatlan akadály esetén. A magasabb kockázatú beavatkozásokat egy szigorúbban ellenőrzött és képzett csapat végzi, a végső döntést viszont elvileg továbbra is a jármű rendszere hozza meg.

Ez tehát nem folyamatos vezetést jelent, hiszen a jármű kéri az információt, amit az operátor ad meg, amit aztán a fedélzeti rendszer vagy elfogad, vagy nem.

Az innováció alapja: pénz, pénz és pénz

A projektben 179,5 millió eurós (kb. 65,44 milliárd forint) uniós pénz van.

Az eredeti határideje 2023 volt, ezt sikerült idén augusztus 31-ig meghosszabbíttatni . A szolgáltatás célja az ötödik szintű önvezető flotta kiépítése, ami teljesen autonóm lesz a külső, emberi operátoroktól, és természetesen mindegyik jármű elektromos, így nem szennyezi a város levegőjét. Fontos része lesz a projektnek a jogszabályi háttér kialakítása, ahol a felelősségi rendszer tekintetében Kína és az USA szabályai szolgálhatnak mintaként.