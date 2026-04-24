Sofőr nélkül közlekednek a taxik egy európai fővárosban

2026. április 24. 18:28

Új korszak kezdődhet a városi közlekedésben: Zágráb utcáira megérkeztek a vezető nélküli taxik, igaz, egyelőre még emberi felügyelettel. A drága fejlesztés mögött komoly ambíció áll, hiszen a horvát cég más városok felé is nyitna – a valódi kérdés azonban az, hogy az utasok bizalmat szavaznak-e az önvezető technológiának.

Korpás László Róbert

Zágráb április 8-án elindította Európa első kereskedelmi, ún. robotaxi-szolgáltatását. Ez azt jelenti, hogy  

olyan taxik lepték el a horvát főváros utcáit, amelyekben nincs sofőr, azaz a későbbiekben a mesterséges intelligencia fogja vezetni az elektromos járműveket, mégpedig a Pony.ai hetedik generációs önvezető rendszerével. 

A Verne alkalmazásában már el is érhető ez a szolgáltatás 7 és 21 óra között, mintegy 90 négyzetkilométeres területen, a zágrábi repülőteret is beleértve. Később az Uber alkalmazáson keresztül szeretnék működtetni a szolgáltatást. 

Az emberi felügyelet fontossága 

Ez a mostani fejlesztés egyelőre nem tart ott, ahol az USA-é vagy Kínáé, azaz hogy ténylegesen a mesterséges intelligencia vezesse a járműveket.  

A nemzetközi gyakorlattal összhangban az önvezető járművek működését emberi felügyelet kíséri, de ez többnyire csupán távoli asszisztenciát jelent. Vagyis a kezelők csak kivételes és bizonytalan helyzetekben segítik a rendszert, például útlezárás, hibás jelzés vagy szokatlan akadály esetén. A magasabb kockázatú beavatkozásokat egy szigorúbban ellenőrzött és képzett csapat végzi, a végső döntést viszont elvileg továbbra is a jármű rendszere hozza meg.  

Ez tehát nem folyamatos vezetést jelent, hiszen a jármű kéri az információt, amit az operátor ad meg, amit aztán a fedélzeti rendszer vagy elfogad, vagy nem. 

Az innováció alapja: pénz, pénz és pénz 

A projektben 179,5 millió eurós (kb. 65,44 milliárd forint) uniós pénz van. 

Az eredeti határideje 2023 volt, ezt sikerült idén augusztus 31-ig meghosszabbíttatni . A szolgáltatás célja az ötödik szintű önvezető flotta kiépítése, ami teljesen autonóm lesz a külső, emberi operátoroktól, és természetesen mindegyik jármű elektromos, így nem szennyezi a város levegőjét. Fontos része lesz a projektnek a jogszabályi háttér kialakítása, ahol a felelősségi rendszer tekintetében Kína és az USA szabályai szolgálhatnak mintaként. 

Terjeszkedés 

Ahogy említettük, a szolgáltatás kiépítésében a Verne nem állna meg Zágrábban.  

Már 11 városban megkezdték az önvezető robotaxiflotta engedélyeztetési folyamatát az EU-ban, az Egyesült Királyságban, illetve a Közel-Keleten.  

Azonban még ez sem elég, további 30 városban gondolkoznak a rendszer jövőbeli kiépítésén. 

Könnyen lehet, hogy ez az innováció sikeres lesz, és ez a fajta szolgáltatás lehet a jövő a taxizásban, hiszen nem lesz humán faktor, amivel kalkulálni kell, privátabb is, mivel nincs ott egy vezető, akivel vagy beszélgetnie „kell” az utasnak, vagy pedig csak nem lehet mindent megbeszélni az utastársunkkal, mert egy légtérben tartózkodunk a sofőrrel. De az is biztos, hogy a fejlesztés a taxisok munkanélküliségének drasztikus növekedésével fog járni, illetve érdemes feltennünk a kérdést: biztonságban érezzük magunkat egy vezető nélküli autóban, vagy szükségünk van arra, hogy valaki ott üljön előttünk a kormánynál? 

 

 Nyitókép: STRINGER / AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szim-patikus
2026. április 24. 18:40
Az ottani sofórök meg taxi nélkül.
