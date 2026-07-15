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Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk.
„Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében.
Szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, akiknek a hangja ma gyenge, tudnák, hogy sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt.
Ennek a munkának azonban az erkölcs és a polgári Magyarország eszmeiségének talapzatán kell állnia.
A polgári Magyarország egymás tiszteletére, a jog uralmára, a munka becsületére, a tudás elismerésére épül. Nem egyik vagy másik politikus, hanem értékek állnak az origójában.
A polgári Magyarországnak most gyenge a hangja. Gyenge, mert a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek. Más politikai erő pedig kísérletet sem tett arra, hogy megszólítsa azokat a szavazókat, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek.
A Tisza szavazói közül most sokan joggal csalódottak, mert a kormányváltás nem társadalmi megbékélést, nem szakmai alapokon álló konszolidált, nyugodt kormányzást hozott az ország számára. A főszerepet továbbra is az indulatok felkorbácsolása, a politikai show, az eltérő vélemények semmibe vétele, a forradalmi logika jellemzi. Sokan pont ezen jelenségek megszüntetését várták az új parlamenti többségtől.
Sokan vagyunk, akik úgy véljük, meg kell haladjuk a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles eszmei otthont építhessünk mindenkinek, akik hisznek közös értékeinkben.
A polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. Nem várhatunk tovább!
Sokan fogalmazták meg az elmúlt időszakban, hogy együtt kezdjünk hozzá a polgári Magyarország közéleti otthonának felépítéséhez. Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni?
Ebben a munkában részt vehet minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember.
Kezdjünk hozzá!”
Fotó: Ficsor Márton