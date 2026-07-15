A polgári Magyarország egymás tiszteletére, a jog uralmára, a munka becsületére, a tudás elismerésére épül. Nem egyik vagy másik politikus, hanem értékek állnak az origójában.

A polgári Magyarországnak most gyenge a hangja. Gyenge, mert a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek. Más politikai erő pedig kísérletet sem tett arra, hogy megszólítsa azokat a szavazókat, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek.

A Tisza szavazói közül most sokan joggal csalódottak, mert a kormányváltás nem társadalmi megbékélést, nem szakmai alapokon álló konszolidált, nyugodt kormányzást hozott az ország számára. A főszerepet továbbra is az indulatok felkorbácsolása, a politikai show, az eltérő vélemények semmibe vétele, a forradalmi logika jellemzi. Sokan pont ezen jelenségek megszüntetését várták az új parlamenti többségtől.