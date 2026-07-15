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tisza polgári magyarország fidesz magyarország munka

Nem várhatunk tovább!

2026. július 15. 11:35

Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk.

2026. július 15. 11:35
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Ferencz Orsolya
Ferencz Orsolya
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„Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében.

Szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, akiknek a hangja ma gyenge, tudnák, hogy sokan  állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt.

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Ennek a munkának azonban az erkölcs és a polgári Magyarország eszmeiségének talapzatán kell állnia.

A polgári Magyarország egymás tiszteletére, a jog uralmára, a munka becsületére, a tudás elismerésére  épül. Nem egyik vagy másik politikus, hanem értékek állnak az origójában.

A polgári Magyarországnak most gyenge a hangja. Gyenge, mert a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek. Más politikai erő pedig kísérletet sem tett arra, hogy megszólítsa azokat a szavazókat, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek. 

A Tisza szavazói közül most sokan joggal csalódottak, mert a kormányváltás nem társadalmi  megbékélést, nem szakmai alapokon álló konszolidált, nyugodt kormányzást hozott az ország számára. A főszerepet továbbra is az indulatok felkorbácsolása, a politikai show, az eltérő vélemények semmibe vétele, a forradalmi logika jellemzi. Sokan pont ezen jelenségek megszüntetését várták az új parlamenti többségtől.

Sokan vagyunk, akik úgy véljük, meg kell haladjuk a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles eszmei otthont építhessünk mindenkinek, akik hisznek közös értékeinkben.

A polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. Nem várhatunk tovább!

Sokan fogalmazták meg az elmúlt időszakban, hogy együtt kezdjünk hozzá  a polgári Magyarország közéleti otthonának felépítéséhez. Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk. Ez a történet most nem a Fideszről vagy a Tiszáról kell szóljon, hanem arról, milyen Magyarországon szeretnénk élni?

Ebben a munkában részt vehet minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember.

Kezdjünk hozzá!”

Fotó: Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 156 komment

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fernandvix
2026. július 15. 13:57
kailnirisfernandvix 2026. július 15. 13:54 "Ha van az MBH Bankban állami tulajdonrész Lölőt úgy kiforgatom belőle hogy sírva fog menekülni." Az érdekes lenne, bedöntenéd a bankrendszert? A bankrendszer élné világát. A betéseknek a hajaszála sem görbülne meg.
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fernandvix
2026. július 15. 13:55
kailnirisfernandvix 2026. július 15. 13:53 Nézd neked nem megy matek, megvolt 8 úgy általánosságban? Nekem megy. Neked nem megy mert nem válaszolsz. Az egykulcsos adó előtt mennyi volt a minimálbér SZJAja?
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fernandvix
2026. július 15. 13:54
bagoly-29fernandvix 2026. július 15. 13:51 Ja, majd megy a multiknak, azok nem élik fel, hanem kiviszik! Mint a Matolcsy klán Dubajba?
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fernandvix
2026. július 15. 13:53
kailnirisfernandvix 2026. július 15. 13:51 Szerinted? Pont annyira értelmiségi mint Ferencz Orsolya.
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