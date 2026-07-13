Gulyás Gergely lemond a Fidesz parlamenti frakciójának éléről
A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna.
„Az alaptörvény ma elfogadandó 17. módosítása leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot és kiiktatja a parlamenti ellenzék többségét a politikai versenyből. Mindezeket visszamenőleges hatállyal teszi. Ezek mindegyike külön-külön is példátlan. A köztársasági elnöki tisztséget lejáratják. Négy alkotmánybírát – köztük a testület elnökét – hivatali idejük lejárta előtt leváltják. Az ellenzék többségét a politikai versenyből kizárják. Mostantól nem a választók, hanem a hatalom dönti el, hogy kire lehet szavazni.
Az elmúlt 16 évben bennünket vádoltak a demokrácia és a jogállam leépítésével, de soha meg sem kíséreltünk hasonlót. Ezzel a módosítással eltiltanak a magyar emberek képviseletétől. Nem vagyok többé megválasztható parlamenti képviselőnek.
Ez a módosítás nem a demokratikus jogállam sérelmét, hanem a végét jelenti. Ehhez nem kívánok asszisztálni, ezért lemondok a frakcióvezetői megbízatásomról.
Nemcsak azért teszem ezt, mert a legnagyobb ellenzéki parlamenti képviselőcsoportnak olyan vezetőre van szüksége, aki indulhat a következő választáson, hanem azért is, mert nem lehet úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Nem lehet úgy tenni, mintha a rendszerváltoztatás óta eltelt 9 parlamenti ciklus jó és rossz törvényei, előremutató vagy hibás alkotmánymódosításai között ez is csak egy lenne. Nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna.
Ma velünk számolnak le, de holnap bárkire sor kerülhet. Isten óvja Magyarországot!”
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A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportját olyannak kell vezetnie, akinek választhatósága nem korlátozott – fogalmazott Gulyás.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert