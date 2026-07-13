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jogállam magyarország alkotmánybíróság

Ma velünk számolnak le, de holnap bárkire sor kerülhet. Isten óvja Magyarországot!

2026. július 13. 13:55

Nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna.

2026. július 13. 13:55
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Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
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„Az alaptörvény ma elfogadandó 17. módosítása leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot és kiiktatja a parlamenti ellenzék többségét a politikai versenyből. Mindezeket visszamenőleges hatállyal teszi. Ezek mindegyike külön-külön is példátlan. A köztársasági elnöki tisztséget lejáratják. Négy alkotmánybírát – köztük a testület elnökét – hivatali idejük lejárta előtt leváltják. Az ellenzék többségét a politikai versenyből kizárják. Mostantól nem a választók, hanem a hatalom dönti el, hogy kire lehet szavazni.

Az elmúlt 16 évben bennünket vádoltak a demokrácia és a jogállam leépítésével, de soha meg sem kíséreltünk hasonlót. Ezzel a módosítással eltiltanak a magyar emberek képviseletétől. Nem vagyok többé megválasztható parlamenti képviselőnek. 

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Ez a módosítás nem a demokratikus jogállam sérelmét, hanem a végét jelenti. Ehhez nem kívánok asszisztálni, ezért lemondok a frakcióvezetői megbízatásomról. 

Nemcsak azért teszem ezt, mert a legnagyobb ellenzéki parlamenti képviselőcsoportnak olyan vezetőre van szüksége, aki indulhat a következő választáson, hanem azért is, mert nem lehet úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Nem lehet úgy tenni, mintha a rendszerváltoztatás óta eltelt 9 parlamenti ciklus jó és rossz törvényei, előremutató vagy hibás alkotmánymódosításai között ez is csak egy lenne. Nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna. 

Ma velünk számolnak le, de holnap bárkire sor kerülhet. Isten óvja Magyarországot!”

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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 35 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 13. 16:02
Ki számolt le veletek, te barom? Lemondtál, mert tele lett a pelus, a főnököd meg szarik rád meg a birkáira is. Szakács Pistát sem tartóztatták le, hanem előállították. Bár jobb lett volna, ha évekig bent rohad.
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mostar2222
2026. július 13. 16:00
fogas paduc Aha. Ha te a szélhámosokat, tolvajokat, mihaszna fontoskodókat, élősködő pereputtyot, kalandorokat, gombnyomkodó zombikat, hűbéreseket elitnek tartod......
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rottyos-ducse
2026. július 13. 15:51
Nem ertem a sivalkodast, a leszamolas meg el se kezdodott Ez a hulye fideszes azt hiszi, hogy az a leszamolas, amikor kirugjak, es ellovagol a naplementebe, szabadlabon.....abbol nem esztek !!
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Ouroboros
2026. július 13. 15:49
Jó néha visszanézni ide, megmeríteni a kupámat a nersevik könnyek folyamában. :DDD
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