„Az alaptörvény ma elfogadandó 17. módosítása leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot és kiiktatja a parlamenti ellenzék többségét a politikai versenyből. Mindezeket visszamenőleges hatállyal teszi. Ezek mindegyike külön-külön is példátlan. A köztársasági elnöki tisztséget lejáratják. Négy alkotmánybírát – köztük a testület elnökét – hivatali idejük lejárta előtt leváltják. Az ellenzék többségét a politikai versenyből kizárják. Mostantól nem a választók, hanem a hatalom dönti el, hogy kire lehet szavazni.

Az elmúlt 16 évben bennünket vádoltak a demokrácia és a jogállam leépítésével, de soha meg sem kíséreltünk hasonlót. Ezzel a módosítással eltiltanak a magyar emberek képviseletétől. Nem vagyok többé megválasztható parlamenti képviselőnek.