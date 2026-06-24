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bosznia világbajnokság labdarúgó világbajnokság

Foci vb: jön a csoportkörök utolsó fordulója, mutatjuk a programot!

2026. június 24. 16:58

Egész éjjel érdemes ébren maradni.

2026. június 24. 16:58
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Megkezdődnek a csoportkörök zárófordulói a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, szerdán este 9-től Bosznia-Katar és Svájc-Kanada mérkőzéseket tartanak. Éjféltől pedig Brazília Skóciával játszik a C-csoport záró fordulójában, Marokkó és Haiti meccsén piros–kék csata lesz, azaz egyik mérkőzésen sem játszik fehér mezes csapat – ami ritka jelenség – jegyzi meg az NSO.

Ha Bosznia legyőzi Katart, könnyen továbbjuthatnak csoportjukból, utóbbi párosításnál Kanada és Svájc szinte biztosan továbbjut a csoportjából a labdarúgó-világbajnokságon, csak éppen nem mindegy, hányadik helyen. 

Magyar idő szerint hajnali 3 órától újabb két mérkőzést tartanak meg: Csehország Mexikóval mérkőzik, amely kifejezetten izgalmasnak ígérkezik, a napot pedig a Dél-Afrika – Dél-Korea mérkőzés zárja. 

Nyitókép: Timothy A. CLARY / AFP

 

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