Foci vb: jön a csoportkörök utolsó fordulója, mutatjuk a programot!

Megkezdődnek a csoportkörök zárófordulói a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, szerdán este 9-től Bosznia-Katar és Svájc-Kanada mérkőzéseket tartanak. Éjféltől pedig Brazília Skóciával játszik a C-csoport záró fordulójában, Marokkó és Haiti meccsén piros–kék csata lesz, azaz egyik mérkőzésen sem játszik fehér mezes csapat – ami ritka jelenség – jegyzi meg az NSO.

Ha Bosznia legyőzi Katart, könnyen továbbjuthatnak csoportjukból, utóbbi párosításnál Kanada és Svájc szinte biztosan továbbjut a csoportjából a labdarúgó-világbajnokságon, csak éppen nem mindegy, hányadik helyen.