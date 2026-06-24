Kormányhivatal: jelenleg jó vagy kiváló a Velencei-tavi strandok vízminősége

Közölték, hogy a Velencei-tónál jelenleg üzemelő, fürdővíz használati engedéllyel rendelkező fürdőhely Agárdon a Park Strand Kemping és a VVSI Sport Hotel Strand; a gárdonyi Tini Strand; Velencén a Tó-Party Rendezvény Strand; a Velence-fürdői Keleti Strand, a Tóbíró Strand, az Északi Strand, a Velence Resort & Spa Strand, valamint a Velence Korzó és Szabadstrand. Többségüknél a legutóbbi vízminőségi vizsgálat jó, míg a Tó-Party és a Park Strand esetében kiváló eredményt hozott.

Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel az agárdi Napsugár Strand, Gárdonyban a Sirály Strand, továbbá a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti Strand.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt.