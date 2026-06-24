Kormányhivatal: jelenleg jó vagy kiváló a Velencei-tavi strandok vízminősége

Siralmas állapotban a Velencei-tó, negatív rekord dőlt meg: sosem volt ilyen alacsony a vízállás
A korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott.
Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel az agárdi Napsugár Strand, Gárdonyban a Sirály Strand, továbbá a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti Strand.
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának illetékességi területén a természetes fürdőhelyek – köztük a Velencei-tó – strandjai jó vagy kiváló vízminőséggel várják a fürdőzőket.
A kormányhivatal tájékoztatása szerint a Velencei-tóban fürdőzni készülőknek indulás előtt érdemes tájékozódniuk az aktuálisan nyitva tartó strandokról. Felhívták a figyelmet arra, hogy a tó vízállása jelenleg messze elmarad az elmúlt tíz évben ebben az időszakban mértektől, a nyári szezon során előfordulhat a vízállás további olyan mértékű csökkenése, amely nem teszi lehetővé a fürdőzést, illetve a fürdőhely jogszabályoknak megfelelő üzemeltetését.
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A korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott.
Közölték, hogy a Velencei-tónál jelenleg üzemelő, fürdővíz használati engedéllyel rendelkező fürdőhely Agárdon a Park Strand Kemping és a VVSI Sport Hotel Strand; a gárdonyi Tini Strand; Velencén a Tó-Party Rendezvény Strand; a Velence-fürdői Keleti Strand, a Tóbíró Strand, az Északi Strand, a Velence Resort & Spa Strand, valamint a Velence Korzó és Szabadstrand. Többségüknél a legutóbbi vízminőségi vizsgálat jó, míg a Tó-Party és a Park Strand esetében kiváló eredményt hozott.
Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel az agárdi Napsugár Strand, Gárdonyban a Sirály Strand, továbbá a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti Strand.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt.
Siklós Gabriella kiemelte, hogy „ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.
(MTI)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás