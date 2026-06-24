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velencei - tó velence strand kormányhivatal

Kormányhivatal: jelenleg jó vagy kiváló a Velencei-tavi strandok vízminősége

2026. június 24. 19:33

Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel az agárdi Napsugár Strand, Gárdonyban a Sirály Strand, továbbá a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti Strand.

2026. június 24. 19:33
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A Fejér Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának illetékességi területén a természetes fürdőhelyek – köztük a Velencei-tó – strandjai jó vagy kiváló vízminőséggel várják a fürdőzőket. 

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a Velencei-tóban fürdőzni készülőknek indulás előtt érdemes tájékozódniuk az aktuálisan nyitva tartó strandokról. Felhívták a figyelmet arra, hogy a tó vízállása jelenleg messze elmarad az elmúlt tíz évben ebben az időszakban mértektől, a nyári szezon során előfordulhat a vízállás további olyan mértékű csökkenése, amely nem teszi lehetővé a fürdőzést, illetve a fürdőhely jogszabályoknak megfelelő üzemeltetését.

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Közölték, hogy a Velencei-tónál jelenleg üzemelő, fürdővíz használati engedéllyel rendelkező fürdőhely Agárdon a Park Strand Kemping és a VVSI Sport Hotel Strand; a gárdonyi Tini Strand; Velencén a Tó-Party Rendezvény Strand; a Velence-fürdői Keleti Strand, a Tóbíró Strand, az Északi Strand, a Velence Resort & Spa Strand, valamint a Velence Korzó és Szabadstrand. Többségüknél a legutóbbi vízminőségi vizsgálat jó, míg a Tó-Party és a Park Strand esetében kiváló eredményt hozott.

Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetők döntése alapján az idei szezonban nem üzemel az agárdi Napsugár Strand, Gárdonyban a Sirály Strand, továbbá a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti Strand.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt.

Siklós Gabriella kiemelte, hogy „ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.

(MTI)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 13 komment

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baronet
2026. június 24. 21:20
Csak semmi pánikkeltés, h nincs víz strandolni a Velencei-tóban! Még a végén Poroska is felfigyel erre a hírre, és kivégezteti a rémhírterjesztőket!
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Natila
2026. június 24. 21:06
Na ne, valaki tényleg menjen már le és nézze meg!
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HomoFisz
2026. június 24. 21:02
Aztak... ekkora ökörséget rég hallottam. Tudnak ezek a TSZ-esek.
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selyemmajom
•••
2026. június 24. 20:48 Szerkesztve
A jereváni rádió jelenti: Az illetékes minisztérium szerint a Velencei-tó minősége kiváló. A mennyiségéről nem érkezett jelentés.
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