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lezárás Szelidi-tó baktérium strand

Tilos a fürdés a közkedvelt magyar tóban – megszólalt a polgármester a strand bezárásáról

2026. július 04. 09:50

A legfrissebb laboratóriumi eredmény megérkezéséig biztosan életben marad a tiltás.

2026. július 04. 09:50
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Lezárták Magyarország egyik kedvenc szabadtéri fürdőhelyét, a Szelidi-tavat. A magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az Enterococcus baktériumok, így ideiglenesen nem lehet fürdőzni – írta a Koronafm100.

Dusnoki Csaba polgármester szerint a vízminőség eddig kiváló volt, most pedig csak átmenetileg következett be romlás.

Miután a felszíni vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot, intenzívebben szaporodott a baktérium – ennek a mennyisége került most a határérték fölé.

A strand akkor nyit újra, ha a következő laboratóriumi eredmény már nem mutatja a baktérium túlszaporodását – az eredmények várhatóan július második hetében érkeznek meg.

Fotó: MTI/MTVA/Kácsor László

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Dunhill67
2026. július 04. 11:58
mindeközben a Velencei-tó vízminősége jó és kiváló (szerintük)....de azért át lehet sétálni Agárdról Pákozdra úgy,hogy a legmélyebb pont 110 cm,ott ahol eddig menetrendszeri HAJÓ járt....elvtársak,itt valaki hazudik:))
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1
0
danielbrown
2026. július 04. 10:25
It’s unfortunate to hear that swimming has been prohibited at the popular Hungarian lake, especially during peak summer season. Such closures often reflect growing concerns about water quality and safety for visitors. Similar attention to public records and transparency can be seen in resources like horrycountypropertyappraiser.org which help keep land and property information accessible. Hopefully, the situation improves soon so both nature and tourism can be better balanced.
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0
6
pollip
2026. július 04. 10:11
Mivel a Tiszások állítólag 73%-on állnak, a nagy számok törvénye szerint ők tették tönkre a tavat! Kultúra, gyerekek, fürdőzési kultúra is létezik!
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11
1
Sróf
2026. július 04. 10:07
Az AI mondja: Az Enterococcus baktériumok jelenléte a természetes vizekben szinte minden esetben fekális (széklet) szennyezésre utal. Kösz, tiszások!
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14
2
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