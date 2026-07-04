Tilos a fürdés a közkedvelt magyar tóban – megszólalt a polgármester a strand bezárásáról

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A legfrissebb laboratóriumi eredmény megérkezéséig biztosan életben marad a tiltás.
Lezárták Magyarország egyik kedvenc szabadtéri fürdőhelyét, a Szelidi-tavat. A magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az Enterococcus baktériumok, így ideiglenesen nem lehet fürdőzni – írta a Koronafm100.
Dusnoki Csaba polgármester szerint a vízminőség eddig kiváló volt, most pedig csak átmenetileg következett be romlás.
Miután a felszíni vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot, intenzívebben szaporodott a baktérium – ennek a mennyisége került most a határérték fölé.
A strand akkor nyit újra, ha a következő laboratóriumi eredmény már nem mutatja a baktérium túlszaporodását – az eredmények várhatóan július második hetében érkeznek meg.
Fotó: MTI/MTVA/Kácsor László