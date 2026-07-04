Tilos a fürdés a közkedvelt magyar tóban – megszólalt a polgármester a strand bezárásáról

Lezárták Magyarország egyik kedvenc szabadtéri fürdőhelyét, a Szelidi-tavat. A magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az Enterococcus baktériumok, így ideiglenesen nem lehet fürdőzni – írta a Koronafm100.

Dusnoki Csaba polgármester szerint a vízminőség eddig kiváló volt, most pedig csak átmenetileg következett be romlás.