Csalódott a Politico: „Magyar Péter hűvös álláspontot képvisel…”

Magyarország egyedüliként akadályozta meg, hogy az EU hivatalosan tovább vigye Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait, ezzel veszélybe sodorva a gyors előrehaladást –írja a Politico. Magyar Péter miniszterelnök hűvös álláspontot képvisel Ukrajna tagságával kapcsolatban:

bár nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását, ragaszkodott ahhoz, hogy a záródokumentumból töröljék az „amint lehetséges” kifejezést Kijev uniós csatlakozására vonatkozóan.

Sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem támogatja valamennyi tárgyalási klaszter egyszerre történő megnyitását sem, részben a Nyugat-Balkán országai felé küldött üzenet miatt.