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moldova politico Magyar Péter kijev ukrajna

Csalódott a Politico: „Magyar Péter hűvös álláspontot képvisel…”

2026. június 24. 15:15

A brüsszeli lap azt sérelmezi, hogy Magyarország egyedüliként akadályozta meg, hogy az EU hivatalosan tovább vigye Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait.

2026. június 24. 15:15
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Magyarország egyedüliként akadályozta meg, hogy az EU hivatalosan tovább vigye Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait, ezzel veszélybe sodorva a gyors előrehaladást –írja a Politico. Magyar Péter miniszterelnök hűvös álláspontot képvisel Ukrajna tagságával kapcsolatban: 

bár nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását, ragaszkodott ahhoz, hogy a záródokumentumból töröljék az „amint lehetséges” kifejezést Kijev uniós csatlakozására vonatkozóan. 

Sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem támogatja valamennyi tárgyalási klaszter egyszerre történő megnyitását sem, részben a Nyugat-Balkán országai felé küldött üzenet miatt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

 

Összesen 18 komment

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logoff-mihaly
2026. június 24. 16:05
Ilyen franyesz csávó ez a manökenhörcsög! Az isten is PM-nek teremtette.
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0
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macska
2026. június 24. 15:59
Csatlakozom több előttem szólóhoz. Szinjáték, amit a gazdáival ötöltek ki, hogy az esetleges belföldi zúgolodást megelőzzék.
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logoff-mihaly
2026. június 24. 15:57
Na, majd jól megkonzsenzuálják petikét prüsszelben A vazelin meg kell a szirváványosoknak.
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salátás
2026. június 24. 15:54
ettől a mocskos botaküllőkközött orbántól bármi kitellik :(
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