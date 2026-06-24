Csalódott a Politico: „Magyar Péter hűvös álláspontot képvisel…”

Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?
Vajon mi lehet a háttérben?
A brüsszeli lap azt sérelmezi, hogy Magyarország egyedüliként akadályozta meg, hogy az EU hivatalosan tovább vigye Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait.
Magyarország egyedüliként akadályozta meg, hogy az EU hivatalosan tovább vigye Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásait, ezzel veszélybe sodorva a gyors előrehaladást –írja a Politico. Magyar Péter miniszterelnök hűvös álláspontot képvisel Ukrajna tagságával kapcsolatban:
bár nem vétózta meg az első tárgyalási fejezet megnyitását, ragaszkodott ahhoz, hogy a záródokumentumból töröljék az „amint lehetséges” kifejezést Kijev uniós csatlakozására vonatkozóan.
Sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem támogatja valamennyi tárgyalási klaszter egyszerre történő megnyitását sem, részben a Nyugat-Balkán országai felé küldött üzenet miatt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP