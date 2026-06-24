Peszkov: Csak a nukleáris elrettentés ment meg bennünket

Meglepő állításokat tett Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára a 12. alkalomal megrendezett, Jevgenyij Primakov korábbi orosz miniszterelnök tiszteletére Primakov-előadások névre keresztelt nemzetközi szakértői fórumon – jelenti a TASzSz orosz állami hírügynökség.

Peszkov úgy látja: leértékelődik a nemzetközi rend, azon belül is a nemzetközi szervezetek, és különösen is az ENSZ s annak Biztonsági Tanácsa. Emellett a francia forradalom ideáljai sem érvényesülnek már a nemzetközi térben: „A nemzetközi ügyekben és a nemzetközi életben már rég sem szabadság, sem egyenlőség, sem testvériség nem maradt, ezért akkor, amikor fordul a történelem, nagyon erőset fordul” – fogalmazott.