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vlagyimir putyin taszsz dmitrij peszkov jevgenyij primakov ensz orosz nukleáris elrettentés

Peszkov: Csak a nukleáris elrettentés ment meg bennünket

2026. június 24. 19:02

A Kreml sajtótitkára szerint hamarosan új, az atomfegyvereknél sokkal pusztítóbb fegyverek láthatnak napvilágot.

2026. június 24. 19:02
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Meglepő állításokat tett Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára a 12. alkalomal megrendezett, Jevgenyij Primakov korábbi orosz miniszterelnök tiszteletére Primakov-előadások névre keresztelt nemzetközi szakértői fórumon – jelenti a TASzSz orosz állami hírügynökség.

Peszkov úgy látja: leértékelődik a nemzetközi rend, azon belül is a nemzetközi szervezetek, és különösen is az ENSZ s annak Biztonsági Tanácsa. Emellett a francia forradalom ideáljai sem érvényesülnek már a nemzetközi térben: „A nemzetközi ügyekben és a nemzetközi életben már rég sem szabadság, sem egyenlőség, sem testvériség nem maradt, ezért akkor, amikor fordul a történelem, nagyon erőset fordul” – fogalmazott.

Hasonlóan szkeptikusan látja a nemzetközi biztonság helyzetét is. Peszkov szerint a globális biztonság „erózióban” van, sőt: 

a nukleáris elrettentésen kívül a világon semmi sem maradt, ez az egyetlen dolog, ami visszatartaná a világot a globális háborútól”.

Annak azonban, hogy csak a nukleáris elrettentés maradt meg a globális biztonsági architektúrából, hátránya is van – mégpedig az, hogy a regionális konfliktusoktól nem véd meg, így azok száma nő Peszkov szerint. Az orosz elnök sajtótitkára azt is látja a horizonton, hogy „jönnek majd újfajta fegyverek, melyek nem nukleárisak, ám perspektívájukat és pusztító erejüket tekintve az atomfegyverekhez hasonlíthatók”.

A világrend kapcsán Peszkov szóba hozta Európát is, melynek az Egyesült Államoktól különálló identitása szerinte most formálódik, mégpedig az Oroszországgal fenntartott ellenséges kapcsolatok alapján.

„És ezek az ellenséges kapcsolatok erősítik ezen identitás belső vonzását” – így Peszkov.

Az elnöki sajtótitkár a nemrég lemondott Keir Starmer brit miniszterelnökre is kitért előadásában, kijelentve: „Jelenleg aligha tudjuk megjósolni, hány miniszterelnököt cserélnek le” a következő évtizedekben az Egyesült Királyságban.

Nyitókép: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Összesen 20 komment

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Sorrend:
Hobby024
2026. június 24. 20:57
"Eközben Donald Trump meggondolta magát, már ami az európai csapatkivonásokat illeti, és azt tervezi, hogy Lengyelországban állandó amerikai katonai bázist hoz létre." Trumpon egy szemernyit sem csodálkozom, azt sem kell elhinni, amit kérdez. Ami sokkal inkább aggaszt. az elemzőket hallgatva egyre több helyről jön le Oroszország elfáradása. A nyugat hazug politikája, az USA állandó szószegése, Ukrajna orosz területek elleni támadása, nagyon rossz előjel. Ha igaz a mondás, amit a napokban idéztem, hogy minden háború addig tart, amíg oroszország meg nem nyeri, félek egyre inkább csak az atomfegyver marad. Attól pedig óvjon mindenkit az Isten.
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magyar-1977
2026. június 24. 20:36
magyar-1977 Vata Aripeit 2026. június 24. 20:35 Talán mert ugyanolyan ruszkiszopó cigányselejt vagy mint a hájmalac gazdid!:DDDDDDD
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magyar-1977
2026. június 24. 20:34
Semmi sem menti meg a patkány fajtádat ruszkiretek!:DDDD
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0
2
johannluipigus
2026. június 24. 19:49
„Jelenleg aligha tudjuk megjósolni, hány miniszterelnököt cserélnek le” a következő évtizedekben az Egyesült Királyságban" És még mondja valaki, hogy Peszkovnak nincs humorérzéke. Ettől függetlenül nekem Marija a lieblingem.
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