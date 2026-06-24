Peszkov: Csak a nukleáris elrettentés ment meg bennünket

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A Kreml sajtótitkára szerint hamarosan új, az atomfegyvereknél sokkal pusztítóbb fegyverek láthatnak napvilágot.
Meglepő állításokat tett Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára a 12. alkalomal megrendezett, Jevgenyij Primakov korábbi orosz miniszterelnök tiszteletére Primakov-előadások névre keresztelt nemzetközi szakértői fórumon – jelenti a TASzSz orosz állami hírügynökség.
Peszkov úgy látja: leértékelődik a nemzetközi rend, azon belül is a nemzetközi szervezetek, és különösen is az ENSZ s annak Biztonsági Tanácsa. Emellett a francia forradalom ideáljai sem érvényesülnek már a nemzetközi térben: „A nemzetközi ügyekben és a nemzetközi életben már rég sem szabadság, sem egyenlőség, sem testvériség nem maradt, ezért akkor, amikor fordul a történelem, nagyon erőset fordul” – fogalmazott.
Hasonlóan szkeptikusan látja a nemzetközi biztonság helyzetét is. Peszkov szerint a globális biztonság „erózióban” van, sőt:
a nukleáris elrettentésen kívül a világon semmi sem maradt, ez az egyetlen dolog, ami visszatartaná a világot a globális háborútól”.
Annak azonban, hogy csak a nukleáris elrettentés maradt meg a globális biztonsági architektúrából, hátránya is van – mégpedig az, hogy a regionális konfliktusoktól nem véd meg, így azok száma nő Peszkov szerint. Az orosz elnök sajtótitkára azt is látja a horizonton, hogy „jönnek majd újfajta fegyverek, melyek nem nukleárisak, ám perspektívájukat és pusztító erejüket tekintve az atomfegyverekhez hasonlíthatók”.
A világrend kapcsán Peszkov szóba hozta Európát is, melynek az Egyesült Államoktól különálló identitása szerinte most formálódik, mégpedig az Oroszországgal fenntartott ellenséges kapcsolatok alapján.
„És ezek az ellenséges kapcsolatok erősítik ezen identitás belső vonzását” – így Peszkov.
Az elnöki sajtótitkár a nemrég lemondott Keir Starmer brit miniszterelnökre is kitért előadásában, kijelentve: „Jelenleg aligha tudjuk megjósolni, hány miniszterelnököt cserélnek le” a következő évtizedekben az Egyesült Királyságban.
Nyitókép: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP