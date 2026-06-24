10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Értékelik az amerkai fél párbeszédkészségét, de félmegoldásokra nem hajlandók.
Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere is felszólalt a Moszkvában 12. alkalommal megtartott, Primakov-előadások címen futó szakérti fórumon, mondandóját az orosz külügyminisztérium közölte. Egyéb témák mellett Lavrov külügyminiszter az ukrajnai békefolyamatról is beszélt.
Lavrov leszögezte: 2025 augusztusában Oroszország és az USA elnökei a konfliktus megoldásával kapcsolatban számos ügyben jutottak megállapodásra, Oroszország „továbbra is ragaszkodik ezekhez a megállapodásokhoz”, hiszen ezek zömmel az amerikai féltől származnak. Úgy látja azonban, hogy ebbe a megállapodásba egyre inkább külső szereplők szólnak bele: futball-világbajnoksági hasonlattal élve a labda
nem a mi térfelünkön pattog, de egyre gyakrabban próbálják odadobni azt nekünk lesből”.
Oroszország számára azonban – így Lavrov – a kérdés alapvető fontosságú, „lealacsonyodni valamiféle időleges, részleges megoldásokhoz, nopláne elfogadni valaki által lediktált ultimátumokat természetesen nem fogunk”. Az alaszkai találkozó előtt ugyanis Lavrov nézete szerint az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff „abszolút konkrét ajánlattal” érkezett, melyet kompromisszumokkal elfogadott, most pedig „azt mondják nekünk, hogy ezt még nem lehet, valamit még adjatok”.
Az orosz külügyminiszter ugyanakkor azt ígéri, hogy Oroszország felelős országként fenntartja nyitottságát mindenkivel, aki hajlandó azokat őszintén, a kölcsönös tisztelet jegyében folytatni.
„Amíg Európa vagy akár az egész Nyugat erre nem hajlandó, addig is dolgozunk és dolgozni is fogunk a világ többségével egy pozitív napirenden” – tette hozzá. Szerinte azonban reménykeltő, hog yaz amerikaiak „európai barátaikkal ellentétben értik a gyökérokait” az orosz-ukrán konfliktusnak, rámutatnak például Ukrajna NATO-tagságának lehetetlenségére. Jelezte: „komolyan, minden irónia nélkül nagyra értékeljük” azt, hogy „az amerikai adminisztráció támogatja a párbeszédet”, hiszen „ez jobb, mint hallgatni, és korbácsolni valamiféle félelmeket”.
Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP