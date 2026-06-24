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steve witkoff szergej lavrov ukrajnai békefolyamat külügyminiszter orosz ukrajna oroszország

Megszólalt Lavrov az ukrajnai békefolyamatról, szerinte még lehetséges a tárgyalásos megoldás

2026. június 24. 20:21

Értékelik az amerkai fél párbeszédkészségét, de félmegoldásokra nem hajlandók.

2026. június 24. 20:21
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Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere is felszólalt a Moszkvában 12. alkalommal megtartott, Primakov-előadások címen futó szakérti fórumon, mondandóját az orosz külügyminisztérium közölte. Egyéb témák mellett Lavrov külügyminiszter az ukrajnai békefolyamatról is beszélt.

Lavrov leszögezte: 2025 augusztusában Oroszország és az USA elnökei a konfliktus megoldásával kapcsolatban számos ügyben jutottak megállapodásra, Oroszország „továbbra is ragaszkodik ezekhez a megállapodásokhoz”, hiszen ezek zömmel az amerikai féltől származnak. Úgy látja azonban, hogy ebbe a megállapodásba egyre inkább külső szereplők szólnak bele: futball-világbajnoksági hasonlattal élve a labda 

nem a mi térfelünkön pattog, de egyre gyakrabban próbálják odadobni azt nekünk lesből”.

Oroszország számára azonban – így Lavrov – a kérdés alapvető fontosságú, „lealacsonyodni valamiféle időleges, részleges megoldásokhoz, nopláne elfogadni valaki által lediktált ultimátumokat természetesen nem fogunk”. Az alaszkai találkozó előtt ugyanis Lavrov nézete szerint az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff „abszolút konkrét ajánlattal” érkezett, melyet kompromisszumokkal elfogadott, most pedig „azt mondják nekünk, hogy ezt még nem lehet, valamit még adjatok”.

Az orosz külügyminiszter ugyanakkor azt ígéri, hogy Oroszország felelős országként fenntartja nyitottságát mindenkivel, aki hajlandó azokat őszintén, a kölcsönös tisztelet jegyében folytatni.

„Amíg Európa vagy akár az egész Nyugat erre nem hajlandó, addig is dolgozunk és dolgozni is fogunk a világ többségével egy pozitív napirenden” – tette hozzá. Szerinte azonban reménykeltő, hog yaz amerikaiak „európai barátaikkal ellentétben értik a gyökérokait” az orosz-ukrán konfliktusnak, rámutatnak például Ukrajna NATO-tagságának lehetetlenségére. Jelezte: „komolyan, minden irónia nélkül nagyra értékeljük” azt, hogy „az amerikai adminisztráció támogatja a párbeszédet”, hiszen „ez jobb, mint hallgatni, és korbácsolni valamiféle félelmeket”.

Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP

Összesen 4 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 24. 21:02
"Megszólalt Lavrov az ukrajnai békefolyamatról," -bizonyára helyénvalón értékel..! Lavrov megkerülhetetlenül Panyi Szabolcs nevét hozza fel..! Ki lehet Panyi Szabolcs?! Kinek, kiknek az embere?! -mert a magyarságé biztos nem! Még a legjobb az lenne, ha egyszerű idiótának kiáltanánk ki, de ez nem fog menni..! Ez a szerencsétlen, nem Szijjártót, nem a Fidesz kormányt járatta le, hanem a magyarországi diplomáciát, a "Minél rosszabb, annál jobb!" magyarságellenes felhanggal..! Magyarország további esélyeit rombolta! Tudatában volt, van, annak amit elkövetett, avagy egy idegen hatalom ügynökének tekinthető, amely sajnálatosan Magyarországon már-már elfogadott normatívává vált?! Mindenkinek van egyéni felelőssége! Neki is! -erre illene felhívni a figyelmét..!
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2
0
radler
2026. június 24. 20:54
Mindeközben Európa a legújabban napvilágra került Szijjártó-Lavron telefon beszélgetésen röhög, vagy éppen köp egyet. Ki-ki vérmérséklete szerint.
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2
1
templar62
2026. június 24. 20:37
A proxy ,az proxy .
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0
0
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