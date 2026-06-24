Megszólalt Lavrov az ukrajnai békefolyamatról, szerinte még lehetséges a tárgyalásos megoldás

Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere is felszólalt a Moszkvában 12. alkalommal megtartott, Primakov-előadások címen futó szakérti fórumon, mondandóját az orosz külügyminisztérium közölte. Egyéb témák mellett Lavrov külügyminiszter az ukrajnai békefolyamatról is beszélt.

Lavrov leszögezte: 2025 augusztusában Oroszország és az USA elnökei a konfliktus megoldásával kapcsolatban számos ügyben jutottak megállapodásra, Oroszország „továbbra is ragaszkodik ezekhez a megállapodásokhoz”, hiszen ezek zömmel az amerikai féltől származnak. Úgy látja azonban, hogy ebbe a megállapodásba egyre inkább külső szereplők szólnak bele: futball-világbajnoksági hasonlattal élve a labda