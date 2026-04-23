„A közbeszéd alakítói pillanatnyilag egy optikai csalódás áldozatai, mert a választók április 12-én nem közvélemény-kutató intézetekre szavaztak, és még csak nem is két politikai ajánlat között választottak, hanem egészen egyszerűen arról hoztak ítéletet, ami a médiában megjelent. A választási kampány interjúkkal vette kezdetét, hangfelvételekkel folytatódott, mígnem egy országos valóságshow jellegét öltve, szivárogtatásokkal, »kitálalásokkal« ért a célegyenesbe. Közhely, hogy ez a kampány nem programokról vagy a kormányzat teljesítményéről szólt, hanem történetekről, de ezt az evidenciát nem elég elfogadni, értelmezni is kell.

Magyar Péter sztorija állt szemben Varga Judit sztorijával, az influenszertüntetés élménye állt szemben a Harcosok Klubja-élménnyel, a Facebook a közmédiával. Abból látszik, hogy a Tisza Párt is tisztában van győzelmének természetével, hogy első lépésként a média fölött mondott ítéletet, hiszen a kampány digitális ködéből előlépve ezen a téren tudja egyöntetű felhatalmazással érvényre juttatni azt a médiaélményt, amelynek politikai startupként a genezisét és a felemelkedését köszönheti. A média természetesen csupán a valóság egy kis szelete, de még ha igaz is, hogy a nemzetközi válsághelyzet begyűrűzése nélkül nem jöhetett volna létre a Tisza-kétharmad, akkor is lényeges marad, hogy nem a válságkezelés módjáról született ítélet, hanem a politika médiareprezentációjáról.