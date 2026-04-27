erdély csík románia magyarország székely

Ahol jó száz évvel Trianon után is kitart a magyarság: Csík

2026. április 27. 15:02

Sziklára épült itt minden: a havasok közötti, magasban fekvő völgyekben mindig is gyenge volt a termőföld, nem csoda hát, hogy szikár és kemény embereket nevelt ez a táj.

Rajcsányi Gellért
Sorozatunk újabb részében ismét a régi Magyarország keleti vidékére utazunk. A Hargitától a Gyergyói-havasokig terjedő, magaslati völgyek igazi zárt bástyát alkotnak – a legautentikusabb, legkitartóbb székely vidék ez. Az egykori Csík vármegye északi területén a Maros, a délin az Olt forrása található; két irányba indulnak el, külön utakon folynak, végigkanyarognak Erdélyen és még azon is túl, de vizük végül odaér Közép-Európa közös nagy folyamába.

Csík, ahogy a többi székely szék, majd vármegye is, legendák és mítoszok földje.

Az ősmúltból itt maradt, néphagyomány útján megőrzött történetek és a később költött legendák között nehéz meghúzni a határvonalat, de ez az elmosódottság, a valóság és a mesék világának egymásba szűrődése jól áll a székely örökségnek.

A pőre valóságot persze tudjuk: Csík több mint száz évvel, majd közel nyolcvan évvel ezelőtt ismét Románia része lett, az egykori Udvarhelyszékkel Hargita megyét alkotja. A székely magyarság most is ugyanúgy kitart, mint a régi időkben. Érdekesség: Csík vármegyében a 19. század végén 83 százaléknyi magyar és 11 százaléknyi román népesség élt; a mai, nagyobb Hargitában ugyanúgy 83 százalék a magyarok és 12 százalék a románok aránya. Itt hát nem porlik az a bizonyos kőszikla.

Sziklára épült itt amúgy is minden: a havasok közötti, magasban fekvő völgyekben mindig is gyenge volt a termőföld, nem csoda hát, hogy szikár és kemény embereket nevelt ez a táj.

A csíki látkép jellegzetes, önmagát sokféleképpen, apró eltérésekkel meg-megismétlő vidéket mutat. A hol távolabbi, hol közelebbi hegyek kulisszái előtt kopár dombok húzódnak, azok előtt pedig a hosszan kanyargó völgyekben fehér falú, tornyos templomok köré rendeződnek a falvak – amelyek mintha láncra lennének felfűzve a völgyön végighúzódó országúton.

Csíkszentdomokos, a Márton Áron-kultusz központja, Csíkkarcfalva a középkori vártemplomával, Gyergyószárhegy az ősi várkastéllyal, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros vadromantikus vidéke, aztán fönt a keleti hegyekben, mindentől távol Gyimes kies falvai az ezeréves határon, odalent, az Olt mély völgyében pedig Tusnádfürdő, mellette a Szent Anna-tóval – minden Erdély-kedvelő magyar legemlékezetesebb kirándulóhelyei Székelyföldön.

„A csíki ember ahány, annyiféle. A csíki néplélek pedig a fenyvesnek, a napsütötte havasi legelő illatának s a metsző, velőkig ható száraz csíki fagynak csodálatos keveréke. A fenyves áhitatos zúgása nevelte Istenhivésre s a havasok napsütéses világa tükröződik vissza mókás kedélyében, művészi ízlésében; a száraz, csontot hasogató hidegnek, a Hargita havat porozó szelének köszönheti végül szívós ellenálló-képességét az idők viharaival szemben, amihez az anyagi javakban oly mostoha természet jó adag leleményességet is adott neki”

– írták 1938-ban a Turisták Lapjában, s a romantikus túlzások ez esetben mintha nem is esnének olyan távol a valóságtól.

Csíksomlyó pedig nemcsak Székelyföld vagy Erdély, hanem az egész magyar kultúra és történelem egyik legmegejtőbb, szimbolikus helyszíne. „Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány” – mondta Ferenc pápa 2019-ben Csíksomlyón. Ahol – jó esetben napsütésben – évről évre megtisztulnak lelkiekben, szellemiekben az ott járók – de talán még a közvetítést nézők is.

Rá is fér mindenkire, mindannyiunkra ezekben az időkben.

Fotó: Shutterstock

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vakiki
2026. április 27. 15:35
Ennek az írásnak minden szava igaz!🤎
Halder_1899
2026. április 27. 15:12 Szerkesztve
NA ez az !! Remek írás, ebből kéne több a Mandineren ! Kicsit hosszabb + képek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!