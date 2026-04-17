04. 17.
péntek
mohács hamvas béla zenemű Kárpát-medence magyarság klasszikus zene

„Magyarnak lenni ajándék” – Mohács ötszázadik évfordulójának sem az önostorozásról kell szólnia

2026. április 17. 14:17

E gondolat jegyében született meg Keresztury-Albert Zsolt zeneszerző különleges színpadi zeneműve. A Penta Essentia utazás a hamvasi öt géniusz földjén a veszteségek helyett a magyar lét teljességének kulcsát állítva a középpontba.

2026. április 17. 14:17
Farkas Anita

Hét éve kezdte el írni a darabot, már akkor az évfordulót célozta meg vele?

Igen. De ezt nem valamifajta tudatos tervezésként kell elképzelni, hanem egy magával ragadó, intuitív élményként, amelyben egy pillanat alatt összeállt bennem ennek a műnek a víziója. Ebben óriási szerepe volt az autentikus magyar népzenének és a legnagyobb magyar esszéíró, Hamvas Béla egy fontos mondatának.

 Keresztury-Albert Zsolt (Forrás: Facebook)

Mi volt ez mondat?

Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni.” Ez Hamvas Öt géniusz című esszéjének kulcsgondolata.

Ez mit jelent pontosan?

Eszerint a Kárpát-medence szellemisége öt géniusz hatása alatt áll. Hogy egy kicsit konkretizáljuk, mit jelentenek a géniuszok, gondoljunk a hely szellemére: genius loci, amely szerves kölcsönhatásban áll az emberrel és a kultúrával. Egy-egy géniusz valamilyen általános princípiumot hordoz, az égtájak nyelvén kifejezve: Nyugat a kultivált civilizáltság, Kelet az öntörvényű tűz és virtus, Észak a zárkózott komolyság, Dél pedig az oldott életöröm géniusza. És ott van még Erdély is, amely a maga összetettségében egy külön szellemiség képviselője, melyet Hamvas a bizánci kultúrkörhöz kapcsol. 

Vagyis e hamvasi géniuszokat tekinthetjük úgy is, mint egy szellemi koordináta-rendszer földrajzilag jelölt végpontjait, 

amelyek meghatározzák a magyar életteret, az egyén és a társadalom karakterét egyaránt. 

Ebben a koncepcióban a táj, a klíma, a kultúra és az ember egymástól nem elválasztható holisztikus egységet alkotnak, és a feladat, hogy a ránk ható és egyúttal bennünk égő géniuszok egyensúlyát kialakítsuk.

Penta Essentia – zenei utazás az öt géniusz földjén. (Forrás: Keresztury-Albert Zsolt)

De hogyan függ össze mindez Moháccsal? Ami ráadásul finoman szólva sem dicsőséges fejezete a történelmünknek.

Engem az foglalkoztatott Mohács 500 kapcsán, hogy mi a titka a magyar léleknek, amely egyfelől az integráció kihívásait adja, másfelől pedig óriási szellemi, lelki tartalékokat, amely képessé tesz minket a nagy sorstragédiák túlélésére és az azokból való megújulásra. Hamvas öt géniusz koncepciójában mindkettőre választ találtam: az öt géniusz integrációja roppant nehéz feladat, mert ellentétes erők egyesítését kívánja meg. Viszont, ha sikerül kialakítani az egyensúlyt, akkor a maga teljességében élhetjük meg magyarságunkat és nincs az az akadály, amit le ne tudnánk küzdeni. 

Mert éppen ez a sokrétegű egységünk adja a hihetetlen erőnket. 

Akkor ez a mű egy erre való figyelemfelhívás is?

Igen. Mohács ötszázadik évfordulójának szerintem semmiképp nem az önostorozásról kell szólnia. Éppen ellenkezőleg: arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy magyarnak lenni érték és ajándék.

Zeneszerzőként is érzi ezt?

Természetesen. Zene szempontjából világszinten is kiemelkedő talentumaink vannak, elég csak Lisztre vagy Bartókra gondolni. De a Kárpát-medence magyar népzenéjének párját ritkító gazdagsága is kiapadhatatlan ihletforrás egy zeneszerző számára.

Nem véletlen tehát, hogy a Penta Essentia népzenei motívumokból építkezik.

Egyáltalán nem. Alkotómunkám szárba szökkenését valójában az autentikus népzenével és néptánccal való megismerkedésnek köszönhetem. Itt, Budapesten az ember elkényeztetett helyzetben van, ugyanis a hét minden napjára jut egy-egy táncház, ahol más-más tájak népzenéit játsszák jobbnál jobb zenészek.

Erdő Zoltán tárogatóművész, a Nemzeti Tárogatóintézet alapítója nagyon sokat tesz azért, hogy a hungarikum tárogató a klasszikus zene világában is megtalálja a méltó helyét.(Forrás: Keresztury-Albert Zsolt)

A zenemű egészében, a nyitánytól a fináléig ráadásul komoly szerepet kap a tárogató, amit a legtöbben ma is inkább népi hangszerként tartanak számon, klasszikus zenei közegben kevésbé szokott feltűnni.

Ahogy a darab megalkotása is egy mélyen ihletett folyamat volt, ugyanilyen sorsszerű volt a találkozásom azokkal az emberekkel, akikkel találkoznom kellett ahhoz, hogy a végeredmény a lehető legteljesebb legyen. Így például Erdő Zoltán tárogatóművésszel, a Nemzeti Tárogatóintézet alapítójával, aki nagyon sokat tesz azért, hogy hungarikum hangszerünk, a tárogató a klasszikus zene világában is megtalálja a méltó helyét. 

A műben a tárogató mindkét arcát megmutatja: az első és a záró tételben klasszikus kamarazenei hangszerként működik közre, az átvezető részeknél pedig az népénekesekkel muzsikál együtt. Ugyanis a hallgató nem csak zenei élményben részesül, hanem egy történet részesévé is válik, amely történelmi hazánk varázslatos tájain vezeti végig és invitálja az identitáskeresés kultikus útjára.

„A tárogató tényleg a magyar lélek hangja, nemzeti kincs” – vallja Erdő Zoltán tárogatóművész. A hangszer megreformálásának 125. évfordulójának alkalmából szeptember 19-én 19 órától ünnepi hangverseny lesz a budapesti Szent István-bazilikában. Az esten az Erdélyi Magyar Örökség díjas Erdő Zoltán, Lisztes Jenő cimbalomművész és az Anima Musicae Kamarazenekar tolmácsolásában a kuruc romantika gyöngyszemei is felcsendülnek.

A kamarazenei verzió legközelebb április 19-én 17 órakor Budapesten, az Angyalföldi Láng Művelődési Központban lép közönség elé. Utána mit terveznek?

A meghívásoknak és támogatásoknak köszönhetően a kamara-előadással – mely narrátor, két énekes, tárogató, vonósnégyes és zongora felállásra épül – bejárjuk a Kárpát-medence minden szegletét Révkomáromtól Szabadkáig, 

és természetesen Mohács sem marad ki. 

A koronát pedig az évé végén rakjuk fel országjárásunkra, ugyanis Záborszky Kálmán Kossuth-díjas karmester támogatásának köszönhetően a mű  nagyszabású, szimfonikus zenekarra és kórusra hangszerelt változatban is megszólal majd. Először november 15-én a Zeneakadémia nagytermében, a Szent István Filharmonikusok és kórus előadásában, Safarek Krisztián vezényletével. Ezt követően a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Filharmónia Magyarország jóvoltából december 7-én Miskolcra, a Művészetek Házába, majd december 12-én Pécsre, a Kodály Központba is elvisszük a szimfonikus változatot. Illetve formálódik még egy erdélyi bemutató lehetősége is. A koncerteket a pentaessentia.hu honlapon illetve a mű Facebook-oldalán lehet követni.

A Penta Essentia a juhászbojtár és a leány szerelmének szimbolikus történetén keresztül, a Kárpát-medence öt nagy tájegységét bejárva bontakozik ki. Délvidék, Dunántúl, Felföld, Erdély, és az alföldi Puszta a művet keretező elbeszélés helyszínei, melyet narrátor ad elő, a főszereplőket alakító népénekesek pedig népdalok megidézésével keltik életre a cselekményt. 

Nyitókép: Than Mór Mohácsi csata című festménye (1856) (Forrás:Wikipédia)

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. április 17. 15:45
Sajnos Hamvas öt géniuszának az égvilágon semmi de semmi értelme nincs. Legfeljebb jópofaság, de inkább egy zavaros, zagyva agymenés.
lefitymaltzsido
2026. április 17. 15:35
Végre valahára ezt a sok büdös rohadt tetves lefitymált szappanzsidót, akinek a fidesz szopkodta a lefitymált kis pöcsét kirugdossák ebből az országból, mint a macskát szarni
szim-patikus
•••
2026. április 17. 15:14 Szerkesztve
Ezt ki mondta? Péter vagy Szapolyai? „Magyarnak lenni ajándék” gondolom ezt hallatán mondta Szapolyai amikor kitalálta, hogyan lehet az ütközetből Szeged mellett kimaradni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!