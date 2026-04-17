„Magyarnak lenni ajándék” – Mohács ötszázadik évfordulójának sem az önostorozásról kell szólnia

Ez mit jelent pontosan?

Eszerint a Kárpát-medence szellemisége öt géniusz hatása alatt áll. Hogy egy kicsit konkretizáljuk, mit jelentenek a géniuszok, gondoljunk a hely szellemére: genius loci, amely szerves kölcsönhatásban áll az emberrel és a kultúrával. Egy-egy géniusz valamilyen általános princípiumot hordoz, az égtájak nyelvén kifejezve: Nyugat a kultivált civilizáltság, Kelet az öntörvényű tűz és virtus, Észak a zárkózott komolyság, Dél pedig az oldott életöröm géniusza. És ott van még Erdély is, amely a maga összetettségében egy külön szellemiség képviselője, melyet Hamvas a bizánci kultúrkörhöz kapcsol.

Vagyis e hamvasi géniuszokat tekinthetjük úgy is, mint egy szellemi koordináta-rendszer földrajzilag jelölt végpontjait,

amelyek meghatározzák a magyar életteret, az egyén és a társadalom karakterét egyaránt.

Ebben a koncepcióban a táj, a klíma, a kultúra és az ember egymástól nem elválasztható holisztikus egységet alkotnak, és a feladat, hogy a ránk ható és egyúttal bennünk égő géniuszok egyensúlyát kialakítsuk.