Ez már mindennek a legalja: Zelenszkij mindent megad a románoknak, a magyarokat pedig megalázza Kárpátalján

A fórumon elhangzottakról a miniszter elmondta: a hallgatók a jövőjükről kérdeztek, arról, miként tudják biztosítani és garantálni azt, hogy magyarként Kárpátalján élhessenek. Válasza szerint a magyar kormány elkötelezett a magyar nemzet érdeke mellett, békét akar, és meg akarja őket védeni,

ezért „nemet mond annak az Európai Bizottságnak, amely az őshonos kisebbségek jogait sem kívánja biztosítani,

és Ukrajnával, valamint a magyar ellenzékkel összejátszik”, hogy a magyar nemzet kisebbségi jogai ne legyenek biztosítottak.

Hankó Balázs jelezte: indulása előtt az ukrán külügyminisztériumtól kapott egy „demarsot” azzal kapcsolatban, hogy miről nem szabad beszélnie, így a nemzeti kisebbségek jogairól, továbbá, hogy magánlátogatáson vesz részt, és semmilyen politikai kijelentést nem tehet. „Elmondták nekem, hogy mit mondhatok egy Európai Unióba törekvő országban úgy, hogy az Európai Bizottság mindezt még támogatja is, ennyit a demokráciáról” – mondta.

Hozzátette, nem tartotta be ezeket, „mert a magyar kormány álláspontja egyértelmű, követeljük vissza azokat a kisebbségi jogokat, amelyek 2014 előtt megillették a magyarokat”. Ukrajna Magyarországra akkreditált nagykövete, Sándor Fegyir is vele volt a látogatáson, „hogy figyeljen rám, hogy mit teszek, úgyhogy mindennek a szoros emberfogásában telt a kárpátaljai ottlétem”.