Trump első nagy erőpróbája lesz a félidős választás – mégis optimisták lehetnek a republikánusok?

A képviselőházban már sokkal szorosabb a verseny: az itteni 435 képviselőből 217 republikánus és 212 demokrata, illetve 1 független, 5 mandátum pedig – halálesetek és lemondások miatt – betöltetlen.

Ugyanakkor – ahogy részletesebben is látni fogjuk – a választókerületek átrajzolása jelentősen csökkentette a bizonytalan körzetek számát. Ez azt jelenti, hogy a korábbi ciklusokhoz képest jóval kevesebb helyen lehet valódi áttörést elérni, és ezzel együtt egy országos „hullám” hatása is korlátozottabb lehet.

Az egyik republikánus stratégiai értékelés szerint

a párt csak akkor veszíthetik el a szenátusi többséget, ha a demokraták történelmi léptékű, több tucat körzetet érintő áttörést érnek el.

A republikánus stratégák tehát erős versenyre számítanak, de megnyerhetőként értékelik a választást.

Így alakul át a politikai pálya

A 2026-os félidős választások egyik legfontosabb, de a nyilvánosságban kevésbé látványos dimenziója a választási rendszer körüli küzdelem. A háttérben ugyanis komoly jogi és politikai harc zajlik

a választókerületek határainak újrarajzolása és a szavazási szabályok alakítása körül.

A Washington Examiner szerint több államban is kiéleződött a konfliktus a körzetrajzolások miatt. A republikánus értelmezés szerint a korábbi években a demokraták jelentős előnyöket építettek ki a választási térkép manipulálásával, most azonban megfordulni látszik a helyzet.

A tét nem kicsi: a képviselőházi többség. A körzethatárok újrarajzolása ugyanis nem pusztán technikai kérdés, hanem közvetlen politikai következményekkel jár:

egy-egy körzet átalakítása akár több mandátum sorsát is eldöntheti.

A körzetekért folyó harcban a republikánus és a demokrata részről is nagy szerepet kap a jogászkodás és a meglévő keretek kijátszására tett kísérletek. Az úgynevezett „gerrymandering”, azaz a választókerületek politikai érdekek mentén való átszabása egyik oldaltól sem idegen gyakorlat.

Ugyanakkor az utóbbi évtizedekben a demokraták voltak azok, akik csúcsra járatták ezt a módszert, és számos államban kifejezetten faji alapon húzták meg a körzethatárokat, hogy bezsebelhessék a kisebbségi szavazatokat, ami gyakran egészen abszurd választási térképeket eredményezett. Az amerikai legfelsőbb bíróság jelenleg is vizsgálja, hogy ez mennyire volt alkotmánysértő gyakorlat.

A republikánus oldal álláspontja szerint a mostani, átalakítási lépések célja a versenyfeltételek kiegyensúlyozása, nem pedig azok torzítása. Szerintük ezt épp az ellenfeleik követték el. A demokraták szerint pedig a republikánusok csalnak a körzetek átrajzolásával.

Tény, hogy az elemzők szerint a körzethatárok megváltoztatásával a republikánusok akár hat új, biztos képviselőházi helyet is szerezhetnek, amelyek gyakorlatilag bármiféle erőfeszítés nélkül hullhatnak az ölükbe. Ezzel a párt nemcsak a körzetmódosításai harcot, de a képviselőházat is megnyerheti. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy egy ilyen technikai előny – még, ha maradéktalanul be is jön Trumpék minden számítása – önmagában elegendő lesz a sikerhez.