regisztráció Donald Trump állampolgárság rendelet

Itt van Trump újabb nagy dobása: milliókat zárhatnának ki az amerikai választásokból

2025. augusztus 31. 11:36

Az amerikai elnök új rendelete kötelezővé tenné a személyazonosító igazolványt minden szavazáson és megszüntetné a levélszavazást.

2025. augusztus 31. 11:36
null

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social oldalán jelentette be, hogy végrehajtási rendelettel kötelezővé tenné a személyazonosító igazolvány bemutatását minden egyes szavazásnál. 

Az intézkedés részeként megszüntetné a levélszavazást is, kivételt csak a súlyosan betegek és a külföldön szolgáló katonák kaphatnának.

„A választói igazolványt minden szavazásnál kötelezően be kell mutatni. Nincs kivétel!” – írta az elnök.

A tervezet teljesen átalakítaná az amerikai választási rendszert, mivel jelenleg az államok eltérően szabályozzák, kell-e fényképes igazolvány a voksoláshoz. 

Vannak tagállamok, ahol elég egy nyilatkozat vagy egyéb dokumentum. 

Trump ezzel nem várná meg a republikánus többség által támogatott SAVE Act elfogadását, hanem saját rendeletével vezetné be az új szabályokat.

A lépés súlyos alkotmányossági vitákat vet fel, hiszen a szövetségi választások lebonyolítása hagyományosan állami hatáskör – írta meg a Newsweek. 

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy milliókat zárhatnak ki a szavazásból: a Brennan Center for Justice szerint több mint 21 millió amerikai állampolgár nem rendelkezik „könnyen hozzáférhető” igazoló dokumentummal. 

Ez különösen a házasság után nevüket változtató nőket érintheti, mivel hivatalos irataik gyakran a leánykori nevüket tartalmazzák.

Az új rendelet szorosan illeszkedik Trump márciusi intézkedéseihez, amelyek előírták az állampolgárság igazolását a választói regisztrációhoz és megszüntették a késve beérkező szavazatok elfogadását. 

A mostani bejelentés azonban a regisztrációtól a tényleges szavazásig kiterjesztené a szigorítást, alapjaiban formálva át az amerikai választások menetét.

Nyitókép: Allison Bailey / AFP

canadian-deplorable
2025. augusztus 31. 13:32
Amerikai vicc: szegény szüleim egész életükben republikánusok voltak, de haláluk után demokraták lettek.
Válasz erre
1
0
Öreg Palóc
2025. augusztus 31. 13:27
Igaza van !!! Sőt, ezen túl a halottak se szavazhassanak, nehogy "Bidé" valamelyik utódja megint nyerjen. Amúgy abszurdum, hogy egy olyan országban, ahol mindenki fegyverrel akar elégtételt venni a másikon, levélben is lehet szavazni, meg igazolvány nélkül is. :)
Válasz erre
5
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 31. 13:20
Ezt a cikket vajon a HVG írta? "milliókat zárhatnának ki az amerikai választásokból" Illegálisan szavazó milliókat! Nem amerikai állampolgárokat. Trump próbálja helyreállítani a választások tisztaságát. A demokraták tíz millió számra vonultattak be illegális migránsokat és küldik el őket illegálisan szavazni. Míg egy amerikai könyvtárból nem tudsz egy könyvet kölcsönözni igazolvány nélkül, addig szavazni lehet mindenféle papír nélkül. Ez teljesen nevetséges. A levél szavazatok még inkább. Annyit gyártanak amennyit akarnak.
Válasz erre
6
0
nakatomi
•••
2025. augusztus 31. 13:18 Szerkesztve
"Itt van Trump újabb nagy dobása: milliókat zárhatnának ki az amerikai választásokból" A címből arra lehet következtetni, mintha a szerző szerint az lenne a cél, hogy milliók szavazati jogát korlátozzák. Biztos vagyok benne, hogy ez a szerencsétlen címadás inkább figyelemfelkeltés szándékával történt. Hiszen nyilvánvaló, hogy a cél a visszaélések kiküszöbölése. Egyébként pedig azt gondolom, hogy ha az érintettek nem képesek a szükséges dokumentumokat beszerezni a következő választásig, akkor megérdemlik a sorsukat. A témához azért hozzátartozik, hogy eddig sem a dokumentumokkal nem rendelkező választópolgárokon múlott a dolog. Sokkal inkább a demokrata párton, amely továbbra is szeretett volna a zavarosban halászni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!