Itt van Trump újabb nagy dobása: milliókat zárhatnának ki az amerikai választásokból

Trump belengette a békecsúcsot: „Putyin és Zelenszkij olyanok, mint a verekedő gyerekek”
Az amerikai elnök szerint a háború talán „még egy kicsit tovább” tart, de határozottan állítja: a béketárgyalások elkerülhetetlenek.
Az amerikai elnök új rendelete kötelezővé tenné a személyazonosító igazolványt minden szavazáson és megszüntetné a levélszavazást.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social oldalán jelentette be, hogy végrehajtási rendelettel kötelezővé tenné a személyazonosító igazolvány bemutatását minden egyes szavazásnál.
Az intézkedés részeként megszüntetné a levélszavazást is, kivételt csak a súlyosan betegek és a külföldön szolgáló katonák kaphatnának.
„A választói igazolványt minden szavazásnál kötelezően be kell mutatni. Nincs kivétel!” – írta az elnök.
A tervezet teljesen átalakítaná az amerikai választási rendszert, mivel jelenleg az államok eltérően szabályozzák, kell-e fényképes igazolvány a voksoláshoz.
Vannak tagállamok, ahol elég egy nyilatkozat vagy egyéb dokumentum.
Trump ezzel nem várná meg a republikánus többség által támogatott SAVE Act elfogadását, hanem saját rendeletével vezetné be az új szabályokat.
A lépés súlyos alkotmányossági vitákat vet fel, hiszen a szövetségi választások lebonyolítása hagyományosan állami hatáskör – írta meg a Newsweek.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy milliókat zárhatnak ki a szavazásból: a Brennan Center for Justice szerint több mint 21 millió amerikai állampolgár nem rendelkezik „könnyen hozzáférhető” igazoló dokumentummal.
Ez különösen a házasság után nevüket változtató nőket érintheti, mivel hivatalos irataik gyakran a leánykori nevüket tartalmazzák.
Az új rendelet szorosan illeszkedik Trump márciusi intézkedéseihez, amelyek előírták az állampolgárság igazolását a választói regisztrációhoz és megszüntették a késve beérkező szavazatok elfogadását.
A mostani bejelentés azonban a regisztrációtól a tényleges szavazásig kiterjesztené a szigorítást, alapjaiban formálva át az amerikai választások menetét.
Még világ legfejlettebb biztonsági rendszerét is bevetette Trump.
Nyitókép: Allison Bailey / AFP