Itt van Trump újabb nagy dobása: milliókat zárhatnának ki az amerikai választásokból

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social oldalán jelentette be, hogy végrehajtási rendelettel kötelezővé tenné a személyazonosító igazolvány bemutatását minden egyes szavazásnál.

Az intézkedés részeként megszüntetné a levélszavazást is, kivételt csak a súlyosan betegek és a külföldön szolgáló katonák kaphatnának.

„A választói igazolványt minden szavazásnál kötelezően be kell mutatni. Nincs kivétel!” – írta az elnök.

A tervezet teljesen átalakítaná az amerikai választási rendszert, mivel jelenleg az államok eltérően szabályozzák, kell-e fényképes igazolvány a voksoláshoz.

Vannak tagállamok, ahol elég egy nyilatkozat vagy egyéb dokumentum.

Trump ezzel nem várná meg a republikánus többség által támogatott SAVE Act elfogadását, hanem saját rendeletével vezetné be az új szabályokat.