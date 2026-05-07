Mi az a hantavírus és kell-e új világjárványtól tartani – virológus válaszolt a Mandinernek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, már három áldozatot szedett a hantavírus egy holland luxushajón, a Hondiuson, de a fertőzés vélhetően már Európában is megjelent, miután egy KLM-légiutas-kísérő kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki szintén a hajón utazott, majd Johannesburgban kórházba került, és a vírus következtében életét vesztette.

Mi a hantavírus, kell-e miatta esetleg nagyobb járványtól tartani? Ezekre a kérdéseinkre Rusvai Miklós virológus válaszolt.

„A hantavírusok világszerte elterjedtek, valamennyi földrészen jelen vannak. A vírus elnevezése egyébként Koreából származik, még a koreai háború idején a Hantan folyó mellett az amerikai katonák fertőződtek meg először vele, náluk mutatták ki a jelenlétét”.