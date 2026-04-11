Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Political Capital Tisza Párt országgyűlési választás 2026 rendszerváltás Oroszország Magyar Péter Vlagyimir Putyin Fidesz Orbán Viktor Európai Unió

Döbbenetesen mélyre süllyednek: az uniós tagságunk elveszítésével riogat a Political Capital a választás előtt

2026. április 11. 22:02

A balliberális think tank a legszínvonaltalanabb összeesküvés-elméletek szintjére süllyedt a tematizálás kedvéért.

Számos, korábbról unalomig ismert vádaskodással és félrevezető politikai narratívaépítéssel jelentkezett a Political Capital a magyar választás előtti estén: Facebook-bejegyzésükben azt állítják, hogy a mostani voksolás kivételes jelentőségű. A balliberális intézet is hangsúlyozza, hogy a voksolásnak komoly nemzetközi tétje is van.

Két évtizedet kellett várni erre

A szervezet szerint a politikai helyzet most eltér a korábbiaktól:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Húsz éve nem volt nyílt végű választás Magyarországon. 2010 óta minden alkalommal csak a Fidesz győzelmének mértéke volt kérdéses.”

Állításuk szerint a jelenlegi helyzetben „minden mértékadó felmérés jelentős TISZA-előnyt mutat”, ugyanakkor ezt azzal egészítik ki, hogy

mivel azonban egy hibrid rezsimben élünk, az egész kampány fölött Damoklész kardjaként lebegett (...) egy olyan váratlan esemény réme, ami az egész választási folyamatot kisiklathatja”.

Helyesebben inkább a Tisza Párttól és kommunikációs segédcsapataitól hallhattunk hasonló riogatásokat, de ilyen mértékű tényszerűséget inkább ne várjunk egy „mértékadó” kutatóintézettől.

Ezt is ajánljuk a témában

„Hideg polgárháború” és polarizáció

A Political Capital a politikai megosztottságot is hangsúlyozza, és szerintük különösen nagy felelőssége lesz a győztesnek ezen a téren:

Akárki is kerül ebbe a helyzetbe, a legfontosabb küldetésének a polarizáció enyhítését kellene tekintenie: Magyarország nem bírná már sokáig, ha tovább fokoznák a hideg polgárháborús őrületet.”

Dezinformáció és buborékok

A bejegyzés egyik központi eleme a médiáról és a kampányról szóló kritika, amibe nyilván burkoltan bele kellett szőni egy kis diktatúrázást is:

Az idei választást megelőző mintegy két év folyamán a pártállam olyan párhuzamos univerzumot épített fel, ami legfeljebb nyomokban tartalmaz valóságalap-morzsákat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Ebben szerintük nagy szerepe volt a mesterséges intelligenciával gyártott tartalmaknak, illetve úgy látják:

A Fidesz a magasabb státuszú választóinak döntő többségét vélhetően ettől nem függetlenül veszítette el, és számos kutatás igazolja, hogy kisebbségbe szorult az a választói tömeg, amely vevő a fenyegetettségre, rettegtetésre épülő retorikára.”

Nemzetközi tét

A Political Capital – a nyugati sajtóban megjelent elemzésekhez hasonlóan – szintén hangsúlyozza a választás globális jelentőségét:

Az autokrata internacionálé és általában az illiberális rendszerek számára mintaadó Orbán-rezsim sorsa sok külföldi politikus számára meghatározó lehet”.

Ezt is ajánljuk a témában

Természetesen a csodafegyvernek gondolt „orosz beavatkozás” mantrája sem maradhat ki az elemzésből. A bejegyzés egy ponton odáig megy, hogy azt állítja:

Olyan mértékű orosz befolyás érvényesül Magyarországon, mint a rendszerváltást követően soha.”

Hozzáteszik:

Vlagyimir Putyinnak pedig egyenesen elemi érdeke Orbán hatalomban tartása.”

Szint alatti riogatás

A think tank végül a legképtelenebb liberális összeesküvés-elméletek szintjére süllyed, amikor azt fejtegeti:

„Ha az Orbán-rezsim kormányon marad, belátható időn belül búcsút inthet az ország az Európai Uniónak és a nyugati szövetségi rendszernek.”

Ezzel szerintük hosszú időre eldőlhet Magyarország helye a világban.

***

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gintonic68
2026. április 11. 23:51
Az EU hamarosan összeomlik...eddig egyetlen problémát sem tudott megoldani, igaz, ezek nagyrészét saját maga okozta...🙄
Válasz erre
0
0
iimre
•••
2026. április 11. 23:30 Szerkesztve
"Döbbenetesen mélyre süllyednek: az uniós tagságunk elveszítésével riogat a Political Capital a választás előtt" Csakhogy az EU-ból nem lehet kirúgni egy tagországot, ilyen nincs az Alapszerződésben* — viszont egy tagország kiléphet, ha akar. Lásd a Brexit-et. * european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_hu
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2026. április 11. 23:18
" ... az uniós tagságunk elveszítésével riogat a Political Capital a választás előtt. A balliberális think tank a legszínvonaltalanabb összeesküvés-elméletek szintjére süllyedt a tematizálás kedvéért." Igen, az elmúlt két évben folyamatosan építették azt a légkört, ahol elültethetik a nézeteiket, miszerint megoszthatják, polarizálhatják a társadalmunkat: - „orosz beavatkozás” mantra - kisebbségbe szorult az a választói tömeg, amely vevő a fenyegetettségre, rettegtetésre épülő retorikára.” Beleélték magukat abba, ha elég sokat és elég hangosan mantrázzák, végül gyökeret vernek a riogatásaik. Találtak egy "bolond pszichopatát" a tervük végrehajtásához. Viszont egy dologgal nem számoltak, a magyarok mentalitásával. Az értelmesebbeket nem tudják megvezetni, akiket viszont igen, azok értelmi szintje nem alkalmas pozíciók betöltésére, és hatalmas hibákat követnek el, amivel gyorsabban "eltűnnek", mint ahogy érkeztek.
Válasz erre
2
0
westend
2026. április 11. 22:50
krekópetike :D Érdemes nyugatról pénzelni ezt a férget..
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!