Döbbenetesen mélyre süllyednek: az uniós tagságunk elveszítésével riogat a Political Capital a választás előtt

Orbán Viktor a menthetetlenül Brüsszel-párti ellenzékről: Politikai abszurd, amit a Tisza Párt művel
A miniszterelnök szerint azért hallgat az ellenzéki párt a fontos kérdésekről, mert ha elmondanák az igazat, belebuknának.
A balliberális think tank a legszínvonaltalanabb összeesküvés-elméletek szintjére süllyedt a tematizálás kedvéért.
Számos, korábbról unalomig ismert vádaskodással és félrevezető politikai narratívaépítéssel jelentkezett a Political Capital a magyar választás előtti estén: Facebook-bejegyzésükben azt állítják, hogy a mostani voksolás kivételes jelentőségű. A balliberális intézet is hangsúlyozza, hogy a voksolásnak komoly nemzetközi tétje is van.
A szervezet szerint a politikai helyzet most eltér a korábbiaktól:
Húsz éve nem volt nyílt végű választás Magyarországon. 2010 óta minden alkalommal csak a Fidesz győzelmének mértéke volt kérdéses.”
Állításuk szerint a jelenlegi helyzetben „minden mértékadó felmérés jelentős TISZA-előnyt mutat”, ugyanakkor ezt azzal egészítik ki, hogy
mivel azonban egy hibrid rezsimben élünk, az egész kampány fölött Damoklész kardjaként lebegett (...) egy olyan váratlan esemény réme, ami az egész választási folyamatot kisiklathatja”.
Helyesebben inkább a Tisza Párttól és kommunikációs segédcsapataitól hallhattunk hasonló riogatásokat, de ilyen mértékű tényszerűséget inkább ne várjunk egy „mértékadó” kutatóintézettől.
A Political Capital a politikai megosztottságot is hangsúlyozza, és szerintük különösen nagy felelőssége lesz a győztesnek ezen a téren:
Akárki is kerül ebbe a helyzetbe, a legfontosabb küldetésének a polarizáció enyhítését kellene tekintenie: Magyarország nem bírná már sokáig, ha tovább fokoznák a hideg polgárháborús őrületet.”
A bejegyzés egyik központi eleme a médiáról és a kampányról szóló kritika, amibe nyilván burkoltan bele kellett szőni egy kis diktatúrázást is:
Az idei választást megelőző mintegy két év folyamán a pártállam olyan párhuzamos univerzumot épített fel, ami legfeljebb nyomokban tartalmaz valóságalap-morzsákat.”
Ebben szerintük nagy szerepe volt a mesterséges intelligenciával gyártott tartalmaknak, illetve úgy látják:
A Fidesz a magasabb státuszú választóinak döntő többségét vélhetően ettől nem függetlenül veszítette el, és számos kutatás igazolja, hogy kisebbségbe szorult az a választói tömeg, amely vevő a fenyegetettségre, rettegtetésre épülő retorikára.”
A Political Capital – a nyugati sajtóban megjelent elemzésekhez hasonlóan – szintén hangsúlyozza a választás globális jelentőségét:
Az autokrata internacionálé és általában az illiberális rendszerek számára mintaadó Orbán-rezsim sorsa sok külföldi politikus számára meghatározó lehet”.
Természetesen a csodafegyvernek gondolt „orosz beavatkozás” mantrája sem maradhat ki az elemzésből. A bejegyzés egy ponton odáig megy, hogy azt állítja:
Olyan mértékű orosz befolyás érvényesül Magyarországon, mint a rendszerváltást követően soha.”
Hozzáteszik:
Vlagyimir Putyinnak pedig egyenesen elemi érdeke Orbán hatalomban tartása.”
A think tank végül a legképtelenebb liberális összeesküvés-elméletek szintjére süllyed, amikor azt fejtegeti:
„Ha az Orbán-rezsim kormányon marad, belátható időn belül búcsút inthet az ország az Európai Uniónak és a nyugati szövetségi rendszernek.”
Ezzel szerintük hosszú időre eldőlhet Magyarország helye a világban.
