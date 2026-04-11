ceu Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Michael Ignatieff Magyarország Fidesz Orbán Viktor

Soros embere is beleszól a választásba: a CEU volt rektora szerint véget érhet a „globális orbánizmus”

2026. április 11. 15:55

Michael Ignatieff szerint a holnapi voksolás nemcsak hazai, hanem nemzetközi fordulópont is lehet.

Ha Orbán Viktor elveszíti a választást, az nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is következményekkel járhat – erről nyilatkozott Michael Ignatieff a baloldali The New Statesmannek. A brit lap szerint egy kormánypárti győzelem az illiberális demokrácia modelljének megerősödését hozhatja.

Nem hagyhatta szó nélkül

Ignatieff személye nem ismeretlen a magyar közéletben: korábban a budapesti, Soros György alapítványi hálózata által működtetett Central European University (CEU) rektora volt. A CEU körüli politikai viták idején többször is élesen bírálta a magyar kormányt, így megszólalása most is ebbe a konfliktusos viszonyrendszerbe illeszkedik, és egyértelmű, hogy melyik oldal mellett foglal állást.

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ezt is ajánljuk a témában

Világszintű jelentőség

Ignatieff alapállítása szerint a magyar választás jóval túlmutat az ország határain, illetve a belpolitikai természetén:

Ha Orbán veszít, a globális orbánizmus is véget érhet”

– fogalmazott, arra utalva, hogy a magyar miniszterelnök politikája nemzetközi mintává vált, amelyet a globalista-liberális körök szívük szerint eltörölnének.

Ignatieff értelmezésében az „orbánizmus” egy olyan politikai modell, amely

  • más jobboldali erőkre is hatással van,
  • különösen a szuverenitás hangsúlyozása és
  • a liberális intézmények kritikája révén.

Ezt is ajánljuk a témában

Ideológiák frontvonalában

Az egykori dékán arról is beszél, hogy a magyarországi választás egy szélesebb, világszintű politikai küzdelem egyik fő színhelye:

Magyarország ma egy globális ideológiai harc frontvonala”

– állítja Ignatieff, aki úgy látja: a tét az, hogy

a liberális demokrácia vagy az úgynevezett illiberális modell bizonyul tartósabbnak.

Kiemeli, hogy Orbán politikai sikere eddig inspirációt jelentett más országok, illetve patrióta, nemzeti elkötelezettségű politikai erők számára is, mert

megmutatta, hogyan lehet választásokat nyerni és közben lebontani a liberális intézményeket”.

Nemzetközi következmények

Ignatieff szerint egy esetleges kormányváltás nemcsak belpolitikai változást hozna, hanem nemzetközi szinten is meggyengítené ezt az irányzatot.

A cikk összességében úgy értelmezi a magyar választást, mint egy politikai modell sorsdöntő tesztjét:

  • ha Orbán Viktor győz, az megerősítheti az általa képviselt irányt,
  • ha viszont vereséget szenved, az megtörheti annak nemzetközi lendületét is.

Ezt is ajánljuk a témában

Sokkoló üzenet érkezett nyugati szomszédunktól: a választás tétje messze túlmutat Magyarországon

Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára a Mandinernek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy az április 12-i választás történelmi jelentőségű. Szerinte Brüsszel és Kijev nyomást gyakorol Magyarországra, és ha a magyarok engednek a külső nyomásnak, azzal nemcsak a saját hazájukat, hanem a független nemzetállamok Európáját is feláldozzák.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Magyar Péter nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. április 11. 16:27
Kurva erős háttered van vidéken Viktor, kőkemény. Én csak 1 emberrel beszéltem, az meg szétosztotta a lapokat 30-ra, akik mind jönnek X-elni.
Performan
2026. április 11. 16:18
"Ha Orbán Viktor elveszíti a választást, az nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is következményekkel járhat" Eddig azt kántáltátok, hogy "elszigetelt". Ejnye Ignatieff elvtárs! Hát miféle pártfegyelem ez?! :-)
elmkov
2026. április 11. 16:14
A volt bukott kanadai Soros kitartott mondta...nem meglepő..
templar62
•••
2026. április 11. 16:14 Szerkesztve
ROSSZ < OROSZ < POROSZ < SZAROSZ ( ÍGY EJTIK ANGOLUL Soros-t) . A "rossz " , fokozása !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!