Soros embere is beleszól a választásba: a CEU volt rektora szerint véget érhet a „globális orbánizmus”

Michael Ignatieff szerint a holnapi voksolás nemcsak hazai, hanem nemzetközi fordulópont is lehet.
Ha Orbán Viktor elveszíti a választást, az nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is következményekkel járhat – erről nyilatkozott Michael Ignatieff a baloldali The New Statesmannek. A brit lap szerint egy kormánypárti győzelem az illiberális demokrácia modelljének megerősödését hozhatja.
Ignatieff személye nem ismeretlen a magyar közéletben: korábban a budapesti, Soros György alapítványi hálózata által működtetett Central European University (CEU) rektora volt. A CEU körüli politikai viták idején többször is élesen bírálta a magyar kormányt, így megszólalása most is ebbe a konfliktusos viszonyrendszerbe illeszkedik, és egyértelmű, hogy melyik oldal mellett foglal állást.
Ignatieff alapállítása szerint a magyar választás jóval túlmutat az ország határain, illetve a belpolitikai természetén:
Ha Orbán veszít, a globális orbánizmus is véget érhet”
– fogalmazott, arra utalva, hogy a magyar miniszterelnök politikája nemzetközi mintává vált, amelyet a globalista-liberális körök szívük szerint eltörölnének.
Ignatieff értelmezésében az „orbánizmus” egy olyan politikai modell, amely
Az egykori dékán arról is beszél, hogy a magyarországi választás egy szélesebb, világszintű politikai küzdelem egyik fő színhelye:
Magyarország ma egy globális ideológiai harc frontvonala”
– állítja Ignatieff, aki úgy látja: a tét az, hogy
a liberális demokrácia vagy az úgynevezett illiberális modell bizonyul tartósabbnak.
Kiemeli, hogy Orbán politikai sikere eddig inspirációt jelentett más országok, illetve patrióta, nemzeti elkötelezettségű politikai erők számára is, mert
megmutatta, hogyan lehet választásokat nyerni és közben lebontani a liberális intézményeket”.
Ignatieff szerint egy esetleges kormányváltás nemcsak belpolitikai változást hozna, hanem nemzetközi szinten is meggyengítené ezt az irányzatot.
A cikk összességében úgy értelmezi a magyar választást, mint egy politikai modell sorsdöntő tesztjét:
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP