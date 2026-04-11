Soros embere is beleszól a választásba: a CEU volt rektora szerint véget érhet a „globális orbánizmus”

Ha Orbán Viktor elveszíti a választást, az nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is következményekkel járhat – erről nyilatkozott Michael Ignatieff a baloldali The New Statesmannek. A brit lap szerint egy kormánypárti győzelem az illiberális demokrácia modelljének megerősödését hozhatja.

Nem hagyhatta szó nélkül

Ignatieff személye nem ismeretlen a magyar közéletben: korábban a budapesti, Soros György alapítványi hálózata által működtetett Central European University (CEU) rektora volt. A CEU körüli politikai viták idején többször is élesen bírálta a magyar kormányt, így megszólalása most is ebbe a konfliktusos viszonyrendszerbe illeszkedik, és egyértelmű, hogy melyik oldal mellett foglal állást.