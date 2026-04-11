Orbán Viktor szerint Magyar Péterék kampánya inkább a Fidesznek segít, mint a Tisza Pártnak (VIDEÓ)

Áradt a gyűlölet Puzsérék rendezvénye után, az ellenzéki sajtó azonban erről mélyen hallgat
Az Index által közölt videóból pedig kiderült, hogy a koncertekről távozók választási plakátokat rongáltak meg és gyújtogattak is.
A miniszterelnök véleményt formált a Puzsér Róbert által szervezett „Rendszerbontó nagykoncertről” is.
Bohár Dániel, a Patrióta riportere Facebook-oldalán tette közzé Orbán Viktor felszólalását, amelyben a Tisza Párt kampányáról formált véleményt.
A felvételen hallható felszólalásában a kormányfő kifejtette, a Magyar Péter nevével fémjelzett kampány inkább kontraproduktív, és végső soron több politikai hasznot hozhat a Fidesz számára, mint a Tisza Pártnak.
Orbán Viktor beszédében utalt a Puzsér Róbert által szervezett „Rendszerbontó nagykoncert” eseményre is, amelyet követően a résztvevők egy része kampányplakátokat tépett szét és gyújtott fel.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: „ez is Magyarország”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ez az az országkép, amelyet kormánya képviselni kíván. Kiemelte, a nemzeti erők által felvázolt jövőkép sokkal inkább tükrözi azt a nyugodt és békés légkört, amely a saját rendezvényeit is jellemzi.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
