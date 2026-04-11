A német sajtó is a választások kapcsán pocskondiázza Magyarországot

A magyar választás előtt „stabilitást keresnek az emberek” – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung elemzése, amely több megszólalón keresztül próbál képet adni az országról, miközben számos, már sokszor cáfolt állítással próbálja aláásni a kormány hitelességét.

Még a károgók is elismerik a valós jóléti eredményeket

A cikk egyik kulcsállítása szerint a magyar társadalom jelentős része nem ideológiai, hanem gyakorlati szempontok alapján ítél. Egy vidéki nyugdíjas példáján keresztül úgy fogalmaz: