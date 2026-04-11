04. 11.
szombat
gazdaság Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor Európai Unió

A német sajtó is a választások kapcsán pocskondiázza Magyarországot

2026. április 11. 20:15

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a voksolás tétje a stabilitás és a változás között húzódik – a cikk azonban unalomig ismert narratívákkal dobálózik.

2026. április 11. 20:15
null

A magyar választás előtt „stabilitást keresnek az emberek” – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung elemzése, amely több megszólalón keresztül próbál képet adni az országról, miközben számos, már sokszor cáfolt állítással próbálja aláásni a kormány hitelességét.

Még a károgók is elismerik a valós jóléti eredményeket

A cikk egyik kulcsállítása szerint a magyar társadalom jelentős része nem ideológiai, hanem gyakorlati szempontok alapján ítél. Egy vidéki nyugdíjas példáján keresztül úgy fogalmaz:

Az, amit politikának nevez, a mindennapjaiban tehercsökkentésként jelenik meg: a családpolitika és az árpolitika, valamint a béke ígérete.”

A szerzők is kénytelenek elismerni, hogy a kormány intézkedései kézzelfogható hatással bírnak:

„Ez érzékelhető, megfogható, tervezhető.”

Ez a tapasztalat magyarázza, hogy – a cikk saját megállapítása szerint is – a Fidesz által kiépített rendszer stabil maradt.

Átcsomagolt, lejárt szavatosságú sirámok

A FAZ ugyanakkor a szokásos nyugati-liberális bírálatok jegyzékét is felmondja a magyar modell leírásakor. A lap szerint Magyarországot 2010 óta a kormány (igen, egy darab, ebből is látszik, mennyire nincsenek tisztában ennyi év után sem a magyar demokrácia működésével... – a szerk.) egyfajta „szelektív bőkezűség rendszerével” kormányozza az országot.

A FAZ arról panaszkodik, hogy csak bizonyos kivételezett csoportok részesülnek a társadalmi javakból:

  • a családoknak juttatott kedvezmények,
  • a „meghatározott csoportoknak járó könnyítések”,
  • a „bizonyos vállalatok számára kiszámított tehermentesítések”

révén.

Arra, hogy ezek alatt mit ért a cikk szerzője, természetesen nem kapunk konkrét példákat, de homályos sejtetésekből megtudhatjuk, hogy 2010 óta „a kormány egyre mélyebben és egyre többször nyúl bele a törvényekbe, a piac működésébe és az intézmények működésébe”, ami nyilvánvalóan rossz dolog.

A cikk egyes megszólalók véleményére támaszkodva még erősebb állításokat is megfogalmaz, például Bence Tamás közgazdásztól megtudhatja az olvasó, hogy Magyarország

látszatdemokrácia jogállami intézményekkel, amelyekből hiányoznak az ellenőrzési mechanizmusok”.

Neki természetesen az sem okozna gondot, ha megszűnnének a rezsicsökkentéshez hasonló állami támogatások, bár az érvelése meglehetősen önellentmondásos:

Éppen a gyermekeim miatt fizetnék inkább többet egy demokratikus országért, mert jelenleg gyakorlatilag azzal kell szembenéznem, hogy minden gyermekem külföldre fog költözni.”

A FAZ megállapításai azonban nem újkeletűek: évek óta visszatérő elemei a Magyarországot bíráló nyugati diskurzusnak, amelyekkel a magyar kormány rendre vitába száll, és meg is cáfolj azokat.

Gazdaság: egyszerre elismerés és kritika

A gazdasági helyzet bemutatásakor a FAZ kettős képet rajzol. Egyrészt elismeri az alacsony adókat és az energiaárak mérséklését, másrészt kritizálja az állami beavatkozásokat. Bence Tamás szerint a gazdaságpolitikát így lehet leírni:

Először padlógáz, aztán vészfékezés.”

Ugyanakkor a cikk maga is utal arra, hogy

  • Magyarország jelentős külföldi beruházásokat vonzott, és
  • fontos szerepet tölt be az ipari átalakulásban, különösen az elektromobilitás területén.

A megkérdezett közgazdász szerint természetesen a Brüsszel által visszatartott európai uniós források kulcskérdést jelentenek, és csak a Magyar Péter vezette Tisza Párt lenne képes hazahozni ezeket.

Ismert narratívák, változatlan keretezés

Az elemzés végső soron egy régi keretbe illeszti a magyar helyzetet:

  • stabilitás kontra változás,
  • Orbán kontra ellenzék.

Bár a FAZ nem tudja letagadni a magyar modell bizonyos eredményeit, tovább erőlteti azokat a kritikákat, amelyek évek óta meghatározzák a Magyarországról szóló, egyoldalú, torz nyugati narratívát.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Bynortx
2026. április 11. 21:46
A migráns-kezelést nem látom megemlítve a neomarxista fritz cikkben. Ha csak ez az egy intézkedése lett volna a kormánynak akkor már megéri a Fideszre szavazni a perverz, önpusztító kommunisra oldal helyett.
egonsamu-2
2026. április 11. 21:39
A Frankfurter Allgemeine Zeitung valamikor a vezetö konzervativ lap volt. Mára elérte a valamikori Népszava legalsó szintjét. Germanisztánban a totális liberálbolsevik diktatúra nem tür meg kormánykritikus vagy EU-kritikus médiát...
Titi
2026. április 11. 21:19
A tetves, szolgalelkű német sajtó menjen ahová gondolom, és ha odaért, megmondom, mit csináljon! A saját problémáikkal foglalkozzanak! Ott minden a legnagyobb rendben van, ugye? Hagyjanak már a dögunalom jogállamisággal, demokráciával! Éppen ők ugatnak ezekről, amikor az emberek nem mondhatják ki amit gondolnak, az AFD-t vegzálják, eltitkolják, elhazudják a bajokat, a háború mellett állnak, a fiatalokat sorozzák, küldenék az idegenek vágóhídjára. A kancellárjuk a BlackRock embere, természetesen őkelme sem a németek érdekeit veszi előre. Ezzel kellene a lakáj sajtónak foglalkoznia, nem velünk! Mi elboldogulunk nélkülük, és a mi dolgainkba ne ugasson bele senki! Egyébként a német szavazók is összekaphatnák magukat, és arra a pártra kellene szavazni, aki őket képviseli. Nem utólag nyavalyogni, és hozzánk költözni! A jólétben elpuhult polgároknak még tanulniuk kell a magyar virtust, utol soha nem érnek bennünket, de legalább elkezdhetnének kiállni magukért.
Palatin
2026. április 11. 21:17
Olcsó orosz energiahordozók nélkül nincs német "gazdasági csoda". Igy ök is kénytelenek vizzel fözni, mint az albánok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!