Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
hadházy ákos Választás 2026 fidesz orbán viktor

A balliberális The Guardian az unásig ismételt paneleket puffogtatva vizionálja a magyar kormány bukását

2026. április 11. 14:22

A „feltörekvő ellenzék” és a „korrupciós botrányok” miatt ez a választás próbatétel a régóta hatalmon lévő „populista vezető”, Orbán Viktor számára – írja újabb vágyvezérelt cikkében a The Guardian.

Orbán Viktornak 16 évnyi kormányzás után a bukás lehetőségével kell szembenéznie – szögezi le elfogultságtól nem éppen mentes cikkében a The Guardian. A cikk komolyságát mutatja, hogy szerzői az idehaza számos esetben megcáfolt és tréfák tárgyává tett „zebraügyet” is fókuszba helyezik, azzal, hogy Hadházy Ákos (szerintük) független parlamenti képviselő az állatot „az egész rendszer határtalan korruptságát jelképező szimbólumnak” nevezi.

A lap szerint „a legtöbb közvélemény-kutatás” azt sugallja, hogy Orbán és a Fidesz elveszítheti a hatalmat. Ez az eredmény „megrázhatná a globális szélsőjobboldali mozgalmakat és átalakíthatná Magyarország és az EU ellentmondásos kapcsolatát” – fűzték hozzá a szerzők. Idéztek a tiszás Orbán Anitától – aki szerint „Magyarország ismét történelmi válaszúthoz érkezett”, illetve Kész Zoltántól is – „Magyarországon már nyilvánvalóan nem beszélhetünk valódi demokráciáról” –, és 

természetesen bemutatják Magyar Pétert is, aki ellen a magyar kormány „félelemkeltéssel” kampányol.

Felidézték ugyanakkor azt is, hogy számos jobboldali vezető (pl. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Marine Le Pen vagy Alice Weidel) kiállt egy videóban Orbán Viktor mellett, azzal: 

Európának szüksége van Orbán Viktorra!”

Ezt is ajánljuk a témában

A lap elismeri „Orbán befolyásának mértékét” is, felidézve 

JD Vance budapesti látogatását és Donald Trump kiállását is.

Kérdésesnek nevezik ugyanakkor a cikkben azt, hogy az „ellenzéki előretörés” elegendő lesz-e a Fidesz elmozdításához, mert – írják – a felmérések Tisza-győzelmet jósolnak, ugyanakkor a bizonytalan szavazók és „a külföldön élő magyarok” még megfordíthatják az eredményt...

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angie1
2026. április 11. 14:57
Ezek mind azért zebráznak meg lölőznek, mert el akarják fedni, hogy az ő milliárdosaik kb 1000x annyit húznak és még akarnak lehúzni a magyarokról!
OneiroNauta
2026. április 11. 14:38
Már csak az idióták olvassák azt a neomarxista szennylapot.
zakar zoltán béla
2026. április 11. 14:38
MZP-Kész Zolika viadukt, Somogyi Zoltánka,stb.....
akitiosz
2026. április 11. 14:37
Vágyvezérelt cikkekből éppenséggel sohasem volt hiány ebben az újságban. A "kutatók", a "szakértők", az "elemzők" a saját érdekeik szerint akarják a világot láttatni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!