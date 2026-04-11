A balliberális The Guardian az unásig ismételt paneleket puffogtatva vizionálja a magyar kormány bukását

Kiderült az igazság: itt van minden, amit a zebrákról tudni érdemes
Nem várt állatok szivárogtak be a hazai belpolitikába.
A „feltörekvő ellenzék” és a „korrupciós botrányok” miatt ez a választás próbatétel a régóta hatalmon lévő „populista vezető”, Orbán Viktor számára – írja újabb vágyvezérelt cikkében a The Guardian.
Orbán Viktornak 16 évnyi kormányzás után a bukás lehetőségével kell szembenéznie – szögezi le elfogultságtól nem éppen mentes cikkében a The Guardian. A cikk komolyságát mutatja, hogy szerzői az idehaza számos esetben megcáfolt és tréfák tárgyává tett „zebraügyet” is fókuszba helyezik, azzal, hogy Hadházy Ákos (szerintük) független parlamenti képviselő az állatot „az egész rendszer határtalan korruptságát jelképező szimbólumnak” nevezi.
A lap szerint „a legtöbb közvélemény-kutatás” azt sugallja, hogy Orbán és a Fidesz elveszítheti a hatalmat. Ez az eredmény „megrázhatná a globális szélsőjobboldali mozgalmakat és átalakíthatná Magyarország és az EU ellentmondásos kapcsolatát” – fűzték hozzá a szerzők. Idéztek a tiszás Orbán Anitától – aki szerint „Magyarország ismét történelmi válaszúthoz érkezett”, illetve Kész Zoltántól is – „Magyarországon már nyilvánvalóan nem beszélhetünk valódi demokráciáról” –, és
természetesen bemutatják Magyar Pétert is, aki ellen a magyar kormány „félelemkeltéssel” kampányol.
Felidézték ugyanakkor azt is, hogy számos jobboldali vezető (pl. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Marine Le Pen vagy Alice Weidel) kiállt egy videóban Orbán Viktor mellett, azzal:
Európának szüksége van Orbán Viktorra!”
A lap elismeri „Orbán befolyásának mértékét” is, felidézve
JD Vance budapesti látogatását és Donald Trump kiállását is.
Kérdésesnek nevezik ugyanakkor a cikkben azt, hogy az „ellenzéki előretörés” elegendő lesz-e a Fidesz elmozdításához, mert – írják – a felmérések Tisza-győzelmet jósolnak, ugyanakkor a bizonytalan szavazók és „a külföldön élő magyarok” még megfordíthatják az eredményt...
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala