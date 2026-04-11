A balliberális The Guardian az unásig ismételt paneleket puffogtatva vizionálja a magyar kormány bukását

Orbán Viktornak 16 évnyi kormányzás után a bukás lehetőségével kell szembenéznie – szögezi le elfogultságtól nem éppen mentes cikkében a The Guardian. A cikk komolyságát mutatja, hogy szerzői az idehaza számos esetben megcáfolt és tréfák tárgyává tett „zebraügyet” is fókuszba helyezik, azzal, hogy Hadházy Ákos (szerintük) független parlamenti képviselő az állatot „az egész rendszer határtalan korruptságát jelképező szimbólumnak” nevezi.

A lap szerint „a legtöbb közvélemény-kutatás” azt sugallja, hogy Orbán és a Fidesz elveszítheti a hatalmat. Ez az eredmény „megrázhatná a globális szélsőjobboldali mozgalmakat és átalakíthatná Magyarország és az EU ellentmondásos kapcsolatát” – fűzték hozzá a szerzők. Idéztek a tiszás Orbán Anitától – aki szerint „Magyarország ismét történelmi válaszúthoz érkezett”, illetve Kész Zoltántól is – „Magyarországon már nyilvánvalóan nem beszélhetünk valódi demokráciáról” –, és