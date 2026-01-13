Ft
tisza párt európa orbán viktor

Orbán Viktor a menthetetlenül Brüsszel-párti ellenzékről: Politikai abszurd, amit a Tisza Párt művel

2026. január 13. 07:47

A miniszterelnök szerint azért hallgat az ellenzéki párt a fontos kérdésekről, mert ha elmondanák az igazat, belebuknának.

2026. január 13. 07:47
null

A Facebook-oldalán értékelte az elmúlt egy hónap politikai történéseit Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint politikai abszurd, amit a Tisza Párt művel: berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek.

A miniszterelnök szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt ennyire abszurd eszközökhöz folyamodik: „Napról napra szorulnak. Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad.”

Orbán Viktor kiemelte, hogy a 2026-os országgyűlési választás előtt a legfontosabb nemzeti sorskérdés a háború kérdése. Ebben a Tisza Párt látványosan hallgat:

Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani.”

Helyette politikai bűvészkedést folytatnak, azért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel, hogy ne kelljen kimondaniuk az igazat: menthetetlenül Brüsszel-pártiak.

A bejegyzés zárásaként a miniszterelnök rámutatott, mekkora is a különbség a két politikai oldal között:

Amíg ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

