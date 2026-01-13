Orbán Viktor a menthetetlenül Brüsszel-párti ellenzékről: Politikai abszurd, amit a Tisza Párt művel
2026. január 13. 07:47
A miniszterelnök szerint azért hallgat az ellenzéki párt a fontos kérdésekről, mert ha elmondanák az igazat, belebuknának.
A Facebook-oldalán értékelte az elmúlt egy hónap politikai történéseit Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint politikai abszurd, amit a Tisza Párt művel: berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek.
A miniszterelnök szerint nem véletlen, hogy a Tisza Párt ennyire abszurd eszközökhöz folyamodik: „Napról napra szorulnak. Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad.”
