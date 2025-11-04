New York választ: óriási a tét, vágni lehet a levegőt

New York ma reggel hat órakor megnyitotta a szavazóhelyiségeket, és az urnák este kilencig lesznek nyitva. A The New Post szerint több mint egymillió választópolgár adhatja le voksát, a korai szavazáson pedig már több mint 730 ezren éltek a lehetőséggel – ez az 1969-es rekordot is megközelíti. A város jövőjéről Zohran Mamdani, Andrew Cuomo és Curtis Sliwa hármas versenye dönt, és a várakozások szerint a végeredmény csak késő este derül ki.

A New York-i polgármester-választás háromszereplős verseny: Cuomo, Mamdani és Sliwa között dől el, merre fordul a város jövője.

Forrás: Hiroko MASUIKE / POOL / AFP

New York a figyelem középpontjában

A kampány nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte nagy visszhangot váltott ki. A Politico beszámolója szerint Zohran Mamdani felemelkedése a kevéssé ismert New York-i képviselőből a polgármester-választás esélyesévé új reményt adott az európai baloldalnak is. A lap szerint több európai párt igyekszik tanulmányozni a politikus „alulról szerveződő”, a megfizethetőség kérdéseire összpontosító kampányát, amely rövid idő alatt a Demokrata Párt előválasztásának győztesévé emelte.