New York választ: óriási a tét, vágni lehet a levegőt

A választás azonban nem csupán a baloldal ügye lett. A Fox News jelentése szerint Donald Trump elnök nyíltan Andrew Cuomo mellé állt, és közölte, hogy nem fogja finanszírozni New Yorkot, ha Mamdani győz. A posztjában Trump azt írta:
Ha a kommunista jelölt, Zohran Mamdani nyeri a New York-i polgármester-választást, nagyon valószínűtlen, hogy bármilyen szövetségi forrást biztosítok, azon túl, ami törvény szerint kötelező, mert ez a város zéró eséllyel bír a sikerre vagy akár a túlélésre”
Az elnök szerint New York gazdasági és társadalmi katasztrófába sodródna Mamdani vezetésével, és kijelentette:
Nem akarok jó pénzt rossz után dobni. Kötelességem a nemzet vezetése, és szilárd meggyőződésem, hogy New York City teljes gazdasági és társadalmi katasztrófa lesz, ha Mamdani győz.”
Trump hozzátette, hogy függetlenül attól, ki mit gondol Andrew Cuomóról, nincs más választás, mint rá szavazni.