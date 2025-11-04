Ft
Zohran Mamdani New York kampány Andrew Cuomo polgármester-választás

New York választ: óriási a tét, vágni lehet a levegőt

2025. november 04. 16:49

Feszült hangulatban kezdődött a választási nap, a szavazók este kilencig adhatják le voksukat. New York több mint egymillió lakosa járulhat az urnákhoz, miközben a korai részvétel rekordot döntött. A háromszereplős küzdelemben Zohran Mamdani, Andrew Cuomo és Curtis Sliwa méri össze erejét.

2025. november 04. 16:49
New York ma reggel hat órakor megnyitotta a szavazóhelyiségeket, és az urnák este kilencig lesznek nyitva. A The New Post szerint több mint egymillió választópolgár adhatja le voksát, a korai szavazáson pedig már több mint 730 ezren éltek a lehetőséggel – ez az 1969-es rekordot is megközelíti. A város jövőjéről Zohran Mamdani, Andrew Cuomo és Curtis Sliwa hármas versenye dönt, és a várakozások szerint a végeredmény csak késő este derül ki.

A New York-i polgármester-választás háromszereplős verseny: Cuomo, Mamdani és Sliwa között dől el, merre fordul a város jövője.
A New York-i polgármester-választás háromszereplős verseny: Cuomo, Mamdani és Sliwa között dől el, merre fordul a város jövője.
Forrás: Hiroko MASUIKE / POOL / AFP

New York a figyelem középpontjában

A kampány nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte nagy visszhangot váltott ki. A Politico beszámolója szerint Zohran Mamdani felemelkedése a kevéssé ismert New York-i képviselőből a polgármester-választás esélyesévé új reményt adott az európai baloldalnak is. A lap szerint több európai párt igyekszik tanulmányozni a politikus „alulról szerveződő”, a megfizethetőség kérdéseire összpontosító kampányát, amely rövid idő alatt a Demokrata Párt előválasztásának győztesévé emelte.

A francia radikális baloldal egyik vezetője, Manon Aubry személyesen is részt vett Mamdani kampányának utolsó napjaiban, a The Left nevű európai parlamenti frakció társelnökeként. 

A német Die Linke vezetői is a helyszínre utaztak, hogy tanuljanak a kampánystratégiából. Liza Pflaum, Jan van Aken pártirodájának munkatársa szerint pártjuk már Németországban is sikerrel alkalmazta Mamdani „kisadományokra és aktivistákra építő” módszereit. A francia zöldek párizsi polgármesterjelöltje, David Belliard szintén úgy fogalmazott: 

Sok időt töltöttünk azzal, hogy a világ végével harcoljunk, de talán nem eleget azzal, hogy segítsünk az embereknek eljutni a hónap végéig

Mamdani kampánya így a világ egyik legnépesebb városából indított példát adhat az európai baloldalnak.

Kapcsolódó vélemény

Szilvay Gergely

Facebook

Idézőjel

Muszlim szocialista lehet New York új polgármestere?

Zohran Mamdani, az ugandai születésű demokrata szocialista és muszlim politikus aratott győzelmet a New York-i polgármester-választás Demokrata párti előválasztásán.

Trump figyelmeztetése New Yorknak

A választás azonban nem csupán a baloldal ügye lett. A Fox News jelentése szerint Donald Trump elnök nyíltan Andrew Cuomo mellé állt, és közölte, hogy nem fogja finanszírozni New Yorkot, ha Mamdani győz. A posztjában Trump azt írta:

Ha a kommunista jelölt, Zohran Mamdani nyeri a New York-i polgármester-választást, nagyon valószínűtlen, hogy bármilyen szövetségi forrást biztosítok, azon túl, ami törvény szerint kötelező, mert ez a város zéró eséllyel bír a sikerre vagy akár a túlélésre”

Az elnök szerint New York gazdasági és társadalmi katasztrófába sodródna Mamdani vezetésével, és kijelentette:

Nem akarok jó pénzt rossz után dobni. Kötelességem a nemzet vezetése, és szilárd meggyőződésem, hogy New York City teljes gazdasági és társadalmi katasztrófa lesz, ha Mamdani győz.”

Trump hozzátette, hogy függetlenül attól, ki mit gondol Andrew Cuomóról, nincs más választás, mint rá szavazni.

A The New Post szerint a város öt kerületében 6 és 9 óra között tart nyitva a több száz szavazóhely. Több mint 5 millió regisztrált választópolgár dönthet arról, ki irányítja majd a várost. Az előző polgármester, Eric Adams visszalépése szeptemberben újra mozgásba hozta a mezőnyt, és Cuomo azóta 30 százalék körüli támogatottságot ért el.

A legfrissebb felmérések ugyanakkor ellentmondásosak: míg egy múlt heti kutatás szerint Mamdani akár 26 pontos előnyben is lehet, egy másik néhány nappal később már csak 4 pontos különbséget mért. 

Curtis Sliwa republikánus jelölt továbbra is a harmadik, a közép-teen tartományban áll. A választás este kilenckor zárul, de az első eredmények már percekkel később beérkeznek. A média azonban várhatóan csak 22 óra után hirdet győztest.

A voksolás nemcsak a polgármesteri posztról dönt: 

  • városi főügyészek, 
  • közpénzügyi ellenőrök 
  • és a városi tanács tagjai is a szavazólapon szerepelnek, 
  • valamint hat városi javaslatról is szavaznak a polgárok.

A The New Post tudósítása szerint Mamdani kedden reggel, felesége, Rama Duwaji társaságában adta le voksát a Frank Sinatra High Schoolban, Queensben. A 34 éves politikus azt hangsúlyozta, hogy több lakhatásra van szükség minden kerületben, és ez az egyik legfontosabb célja a város megfizethetőségének javítása érdekében.

A Mandiner korábban részletes portrét közölt Zohran Mamdaniról, aki „muszlim szocialista lehet New York új polgármestere” címmel már az előválasztáson felhívta magára a figyelmet. Az ugandai születésű demokrata szocialista politikus akkor a pártelit által támogatott Andrew Cuomót is maga mögé utasította. Elemzésünk szerint Mamdani a legsűrűbben lakott városrészekben – Manhattanben, Queensben és Brooklynban – aratott fölényes győzelmet, míg Cuomo a Bronxban és Staten Islanden teljesített jobban. A progresszív irányzat ezzel a város gazdasági és kulturális központjaiban szerzett új lendületet.

Nyitókép: Leonardo Munoz / AFP

