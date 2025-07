„Muszlim szocialista lehet New York új polgármestere? És egy kis New York-elemzés politikailag

Zohran Mamdani, az ugandai születésű demokrata szocialista és muszlim politikus aratott győzelmet a New York-i polgármester-választás Demokrata párti előválasztásán, legyőzve a pártelit által támogatott Andrew Cuomót, New York állam korábbi kormányzóját és még jópár más politikust. A New York Post szerint az ingatlanbefektetők és más üzletemberek már menekülnek a városból.

Érdekes egy pillantást vetni a térképre: a mérsékelt Cuomo az öt kerületből (borough) kettőben győzött: északon Bronxban és dél-nyugaton Staten Islanden. Mamdani vitte Manhattant, a kapitalizmus egyik központját, Queenst és Brooklynt. De ha a tagállami alsóház képviselői kerületeit nézzük, amelyekből sok van minden kerületben, akkor az látszik, hogy Cuomo nagyobb területen nyert, viszont Mamdani vitte a sűrűbben lakott részeket. Az ultragazdag manhattani kapitalista negyedek így is a szocialista muszlimra szavaztak.

Az eddig polgármester, Eric Adams ezúttal nem a Demokrata Párton belül indult, hanem saját mozgalmat indított.2021-ben ugyan ő nyerte meg mind a demokrata előválasztást, mind magát a polgármester-választást, de különféle korrupciógyanúk, vizsgálatok és egyebek miatt most jobbnak látta külön indulni.

A 20. század utolsó évtizedeiben lepukkant és maffiatanyává vált New Yorkot Rudy Giuliani tette rendbe 1994-2001 között, őt Michael Bloomberg követte 2013-ig. Mindketten republikánusok voltak, bár Bloomberg 2007 óta független demokrata szimpatizáns.

A derék New York-iaknak ez a kb. húsz év elèg is volt a jog és rend pokitikájából, úgyhogy ezután megválasztották az exkomcsi Bill de Blasiót. Ő mondta azt 2020-ban a Labor Day ünnepe után, hogy »nagyrészt békés« hétvége volt, bár csak egy nap 37 lövöldözés volt, és 25 éves csúcson voltak a fegyveres támadas miatti letartóztatások. Progresszív hanyatlás következett, amit Eric Adams sem igazán tudott megállítani, és a szoci muszlimmal várhatóan folytatódni fog, hiszen kétséges, hogy a republikánus jelölt le tudja győzni őt a dominánsan baloldali New Yorkban.

Valamiért Amerikában a nagyvárosokban akkor sem választanak republikánus polgármestert, ha évtizedek óta demokraták vezetik a várost, és évtizedek alatt tönkre is tették: nagy adók, pocsék közbiztonság, piszok, fentanil-járvány. Lehet, azt hiszik, ez az élet rendje, ilyen egy nagyváros, és nem is lehet másképp. Így a valódi politikai verseny a nagyvárosokban a Demokrata Párton belül zajlik.

Az ötven legnagyobb városból 38-ban demokrata, háromban független polgármester regnál, és csak nyolcnak van republikánus polgármestere: Miami, Dallas, Fort Worth (ami lényegében Dalllas ikervárosa), Oklahoma City, Fresno (Kalifornia), Mesa (Arizona), Virginia Beach, Bakerfields (Kalifornai). Hát, ezek közül csak Dallas és Miami számít a legnagyobbak közé.