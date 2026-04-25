Nem lesz kegyelem Amerikában: Trump legújabb intézkedése után a legveszélyesebb bűnözők is berezelnek

annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése napján arról írt alá rendeletet, hogy az igazságügyi minisztérium mint legfőbb ügyészség, a közbiztonság védelmében kezdeményezzen halálbüntetést a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és ösztönözze a már kiszabott legsúlyosabb ítéletek tényleges végrehajtását.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter bírálta az előző adminisztráció büntetés-végrehajtási politikáját, mert az „elmulasztotta annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy megóvja az amerikai embereket, amikor elutasította azt, hogy előmozdítsa az ügyeket és végrehajtsák a legsúlyosabb büntetést a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben”.

(MTI)