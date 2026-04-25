Amerika börtön Donald Trump büntetés halálbüntetés Egyesült Államok

Nem lesz kegyelem Amerikában: Trump legújabb intézkedése után a legveszélyesebb bűnözők is berezelnek

2026. április 25. 15:32

Egyebek mellett sor kerül a halálbüntetés módjainak szélesítésére akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.

2026. április 25. 15:32

A halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak szélesítéséről szóló intézkedéseket jelentett be pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium.

A szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (Federal Bureau of Prison – FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján az ismét alkalmazza a Biden-adminisztráció idején betiltott pentobarbital hatóanyagot.

Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.

A minisztérium egyben arra is utasította a börtönök működtetéséért felelős szövetségi kormányszervet, hogy vizsgálja meg a halálra ítéltek számára fenntartott részlegek átköltöztetését, átszervezését, valamint halálbüntetés végrehajtására alkalmas új létesítmény kialakítását.

A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása,

annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése napján arról írt alá rendeletet, hogy az igazságügyi minisztérium mint legfőbb ügyészség, a közbiztonság védelmében kezdeményezzen halálbüntetést a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és ösztönözze a már kiszabott legsúlyosabb ítéletek tényleges végrehajtását.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter bírálta az előző adminisztráció büntetés-végrehajtási politikáját, mert az „elmulasztotta annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy megóvja az amerikai embereket, amikor elutasította azt, hogy előmozdítsa az ügyeket és végrehajtsák a legsúlyosabb büntetést a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben”.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

(MTI)

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
muszlim1970
2026. április 25. 16:00
Ezzel az elmbeteg tömeggyilkossal kezdeném.Fidesz kurvák
Canadian
2026. április 25. 15:57
"A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása" Erre szükség van, mert jelenleg a halálra ítéltek akár 20 évet is várnak amíg végre kinyiffantják őket. Minek? A fellebbezéseket egy éven belül el kell intézni.
akitiosz
2026. április 25. 15:43
Az Európai Unió közben marad a világ legelcseszettebb térsége jogászkodásilag.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!