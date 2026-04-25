Nem lesz kegyelem Amerikában: Trump legújabb intézkedése után a legveszélyesebb bűnözők is berezelnek

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Egyebek mellett sor kerül a halálbüntetés módjainak szélesítésére akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.
A halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak szélesítéséről szóló intézkedéseket jelentett be pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium.
A szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (Federal Bureau of Prison – FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján az ismét alkalmazza a Biden-adminisztráció idején betiltott pentobarbital hatóanyagot.
Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével.
A minisztérium egyben arra is utasította a börtönök működtetéséért felelős szövetségi kormányszervet, hogy vizsgálja meg a halálra ítéltek számára fenntartott részlegek átköltöztetését, átszervezését, valamint halálbüntetés végrehajtására alkalmas új létesítmény kialakítását.
A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása,
annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése napján arról írt alá rendeletet, hogy az igazságügyi minisztérium mint legfőbb ügyészség, a közbiztonság védelmében kezdeményezzen halálbüntetést a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és ösztönözze a már kiszabott legsúlyosabb ítéletek tényleges végrehajtását.
Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter bírálta az előző adminisztráció büntetés-végrehajtási politikáját, mert az „elmulasztotta annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy megóvja az amerikai embereket, amikor elutasította azt, hogy előmozdítsa az ügyeket és végrehajtsák a legsúlyosabb büntetést a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben”.
(MTI)