A Momentum bukott vezetője nem elégszik meg a kormányváltással, komoly elszámoltatásokat akar

Magyar Péter szerint Sulyok Tamás megfontolja a lemondást
Szerda délelőtt a köztársasági elnök fogadta a Tisza Párt elnökét a Sándor Palotában.
„Ezeknek az embereknek nem műsoridőt kell adni, hanem egy csíkos ruhát, és lehet menni követ törni" – fogalmazott Gelencsér Ferenc közösségi oldalán.
Gelencsér Ferenc, a Momentum egykori vezetője is kifejtette gondolatait a választás után. De mint bejegyzéséből kiderült, nem elégedett teljesen Magyar Péterék kétharmadával. Mint fogalmazott:
addig ebben az országban nem tud és nem is lesz társadalmi béke, amíg nincsenek börtönben azok, akik egy idegen ország érdekeiért cserébe elárulták a magyar embereket”.
Majd azzal folytatta, „addig nem lesz társadalmi katarzis, amíg nincsenek börtönben azok, akik ellopták a rájuk bízott közvagyont, amelyekből kórházak, iskolák és munkahelyek helyett yachtokat, kastélyokat és sportautókat vettek maguknak”.
„Addig nem lesz őszinte megbocsátás, amíg szabadlábon lehetnek azok, akik tevőlegesen hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzetünk legkiszolgáltatottabb tagjait, intézetis gyerekeket megronthassanak a politika védőpajzsa mögé bújva” – tette hozzá a politikus.
De Gelencsér itt még nem hagyta abba.
Ezeknek az embereknek nem műsoridőt kell adni, hanem egy csíkos ruhát, és lehet menni követ törni.
Vissza kell venni tőlük azt a sok ezer milliárd forintot, amit az átlag magyar fizetett be a közösbe adó címszóval” – írta.
Ezután kitért arra is, hogy nem lehet, hogy Szijjártó Péterek és Rogán Antalok beüljenek a magyar Országgyűlésbe, mintha mi sem történt volna, és „négy évig eljátsszák a képviselőt”.
Felidézte, hogy annak idején Antall József úgy fogalmazott, „tetszettek volna forradalmat csinálni”. Ezt követően arról írt, hogy véleménye szerint vasárnap forradalmat csináltak. „A középosztály forradalmát, amelyik fellázadt a pöffeszkedő, semmihez sem értő, de azt óriási pofával és arroganciával takargató, kontraszelektált hatalmi elittel szemben” – fűzte hozzá a fentiekhez.
„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozott 16 éven keresztül egy átoksúly alatt. A magyar nép elszámoltatásért kiált!” – zárta gondolatait Gelencsér Ferenc.
Nyitókép: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
