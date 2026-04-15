Választás 2026
szijjártó péter rogán antal gelencsér ferenc országgyűlés börtön Magyar Péter forradalom momentum antall józsef

A Momentum bukott vezetője nem elégszik meg a kormányváltással, komoly elszámoltatásokat akar

2026. április 15. 14:32

„Ezeknek az embereknek nem műsoridőt kell adni, hanem egy csíkos ruhát, és lehet menni követ törni” – fogalmazott Gelencsér Ferenc közösségi oldalán.

2026. április 15. 14:32
null

Gelencsér Ferenc, a Momentum egykori vezetője is kifejtette gondolatait a választás után. De mint bejegyzéséből kiderült, nem elégedett teljesen Magyar Péterék kétharmadával. Mint fogalmazott: 

addig ebben az országban nem tud és nem is lesz társadalmi béke, amíg nincsenek börtönben azok, akik egy idegen ország érdekeiért cserébe elárulták a magyar embereket”.

Majd azzal folytatta, „addig nem lesz társadalmi katarzis, amíg nincsenek börtönben azok, akik ellopták a rájuk bízott közvagyont, amelyekből kórházak, iskolák és munkahelyek helyett yachtokat, kastélyokat és sportautókat vettek maguknak”.

„Addig nem lesz őszinte megbocsátás, amíg szabadlábon lehetnek azok, akik tevőlegesen hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzetünk legkiszolgáltatottabb tagjait, intézetis gyerekeket megronthassanak a politika védőpajzsa mögé bújva” – tette hozzá a politikus.

De Gelencsér itt még nem hagyta abba. 

Ezeknek az embereknek nem műsoridőt kell adni, hanem egy csíkos ruhát, és lehet menni követ törni. 

Vissza kell venni tőlük azt a sok ezer milliárd forintot, amit az átlag magyar fizetett be a közösbe adó címszóval” – írta.

Vasárnap „forradalmat csináltak”

Ezután kitért arra is, hogy nem lehet, hogy Szijjártó Péterek és Rogán Antalok beüljenek a magyar Országgyűlésbe, mintha mi sem történt volna, és „négy évig eljátsszák a képviselőt”. 

Felidézte, hogy annak idején Antall József úgy fogalmazott, „tetszettek volna forradalmat csinálni”. Ezt követően arról írt, hogy véleménye szerint vasárnap forradalmat csináltak. „A középosztály forradalmát, amelyik fellázadt a pöffeszkedő, semmihez sem értő, de azt óriási pofával és arroganciával takargató, kontraszelektált hatalmi elittel szemben” – fűzte hozzá a fentiekhez.

„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozott 16 éven keresztül egy átoksúly alatt. A magyar nép elszámoltatásért kiált!” – zárta gondolatait Gelencsér Ferenc.

Nyitókép: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala
 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Inimma
2026. április 15. 16:43
Gelencsér! Péter Gábornak szüksége van rád. Csatlakozz hozzá!
nyúlgerinc
2026. április 15. 16:39
És tessék mondani anyuka aki "kommunista" párttitkár volt mit szól ehhez? Mert az ő felelősségre vonása is elmaradt. Ami nagy baj....
ceratium_blog_hu
•••
2026. április 15. 16:28 Szerkesztve
Kistáska, mindezeket nem most, hanem harminchat évvel ezelőtt kellett volna mondanod Antalléknak. Az egyik legnagyobb méreg, ami azóta is rág minket, az elszámoltatás hiánya. Ja, hogy akkor még nem is éltél... Hát ez az!!!
nemmondom-3
2026. április 15. 16:10
Ki biztatta fel ezt az alakot, hogy így égesse magát?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!