Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
börtön Jeffrey Epstein Egyesült Államok

Kiderült Epstein utolsó üzenete: „Nagyszerű dolog, hogy az ember maga választhatja meg a búcsú idejét”

2026. május 07. 09:38

Egy amerikai bíró szerdán nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet állítólag a néhai Jeffrey Epstein írt búcsúlevélként.

Jeffrey Epsteint, a szexuális visszaélésekkel vádolt amerikai pénzembert 2019 augusztusában találták holtan manhattani börtöncellájában, az esetet öngyilkosságnak nyilvánították. A kézzel írott üzenetet állítólag korábbi börtöntársa, az elítélt gyilkos és volt rendőr, Nicholas Tartaglione találta meg. Kenneth Karas amerikai kerületi bíró, aki a Tartaglione-ügyet vitte, a The New York Times kérésére hozta nyilvánosságra az üzenetet – írja a Reuters.

Karas úgy döntött, hogy az üzenet bírósági dokumentumnak minősül, amelyre a nyilvánosság hozzáférési joga vonatkozik, mivel Tartaglione büntetőügyével kapcsolatban nyújtották be. Tartaglione négy egymást követő életfogytiglani börtönbüntetést tölt kábítószerrel kapcsolatos gyilkosságokért.

A bíró nem kezeskedett a jegyzet hitelességéért.

A sárga jegyzettömbre firkált jegyzetet Tartaglione ügyvédei nyújtották be, aki Epstein cellatársa volt nagyjából két hétig 2019 júliusában, amikor mindketten egy manhattani börtönben voltak.

„Hónapokig nyomoztak – SEMMIT sem találtak!!! Így 15 éves vádak keletkeztek”

 – áll az Epsteinnek tulajdonított kézírásos jegyzetben a bírósági aktákban közzétett kép szerint. „Egy igazi élmény, hogy az ember kiválaszthatja az idejét a búcsúzásra. Mit akarnak tőlem – Sírva fakadni!! NEM POÉN – NEM ÉRDEMES!!” – áll továbbá az üzenetben.

Epstein 2008-ban Floridában bűnösnek vallotta magát kiskorú prostitúciójában, ami vitatott vádalkuhoz és rövid börtönbüntetéshez vezetett. 2019 júliusában ismét letartóztatták, és kiskorúak prostitualizációjával, kiskorú lányok toborzásával és bántalmazásával vádolták New Yorkban és Floridában.

A levél 2019 júliusában került elő, miután Epsteint élve találták manhattani börtöncellájában, nyakán nyomokkal, amit a hatóságok később öngyilkossági kísérletként írtak le. Tartaglione szerint a levél egy könyvben volt elrejtve a közös cellájukban. Epstein néhány héttel később, 2019. augusztus 10-én halt meg egy öngyilkosságnak minősített incidensben.

Kép forrása: X

vaquero-duro
2026. május 07. 10:12
Ja, hat en meg ezt vagy elhiszem, vagy nem
Hobby024
2026. május 07. 09:55
A világ arisztokráciájának kórképe politikai hovatartozástól függetlenül. Ő csak azt használta ki amire a piac igényt tartott. Egypár név az érintettek közül: Bill Clinton, Donald Trump, Robert F.Kennedy, Tony Blair, András herceg stb. A szexuális aberráció nem válogat. Lehet globalista és nemzeti. A verebek azt csiripelik, hogy öngyilkossága teljesen kizárt. Vagy megölték, vagy Izraelben kissé plasztikázottan nyomul, rettegésben tartva az elitet.
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 07. 09:50
megtalálták, egy kurva sivár cellában, a kandalló mögött
