Kiderült Epstein utolsó üzenete: „Nagyszerű dolog, hogy az ember maga választhatja meg a búcsú idejét”

– áll az Epsteinnek tulajdonított kézírásos jegyzetben a bírósági aktákban közzétett kép szerint. „Egy igazi élmény, hogy az ember kiválaszthatja az idejét a búcsúzásra. Mit akarnak tőlem – Sírva fakadni!! NEM POÉN – NEM ÉRDEMES!!” – áll továbbá az üzenetben.

Epstein 2008-ban Floridában bűnösnek vallotta magát kiskorú prostitúciójában, ami vitatott vádalkuhoz és rövid börtönbüntetéshez vezetett. 2019 júliusában ismét letartóztatták, és kiskorúak prostitualizációjával, kiskorú lányok toborzásával és bántalmazásával vádolták New Yorkban és Floridában.

A levél 2019 júliusában került elő, miután Epsteint élve találták manhattani börtöncellájában, nyakán nyomokkal, amit a hatóságok később öngyilkossági kísérletként írtak le. Tartaglione szerint a levél egy könyvben volt elrejtve a közös cellájukban. Epstein néhány héttel később, 2019. augusztus 10-én halt meg egy öngyilkosságnak minősített incidensben.