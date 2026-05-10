Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vasas Budapest Honvéd Szijjártó Péter

Szijjártó üzent a Vasas elleni mérkőzés után: „Ahogy ígértük!”

2026. május 10. 21:10

Az NB II-es rangadón parádés hangulatban 3–1-es hazai siker született. A Budapest Honvéd Vasas elleni győzelme után üzent a kispestiek elnöke, Szijjártó Péter.

2026. május 10. 21:10
null

Mint beszámoltunk róla, futballünnep volt vasárnap délután Kispesten az NB II két biztos feljutója, a Budapest Honvéd és a Vasas közti bajnoki rangadó. A Bozsik Arénában teltház előtt a hazaiak 3–1-es győzelmet arattak, így nyílt maradt a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóra.

Honvéd
Három Honvéd-gólt is ünnepeltek a Bozsik Arénában. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

A találkozón természetesen ott volt a Honvéd elnöke, Szijjártó Péter is, aki már a meccs előtt posztolt a parádés hangulatról, és feltette a költői kérdést is arról, hogy ezek után vajon mi lesz az NB I-ben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Honvéd mérkőzése után

Szijjártó természetesen a találkozó után is jelentkezett büszkén a közösségi médiában, hiszen csapata remek teljesítményt nyújtott, ráadásul Nyers Ádám személyében egy 18 éves játékosa duplázott, miközben Kántor Kevin az első labdaérintéséből állította be a végeredményt.

A következő szezontól újra NB I. Ahogy ígértük”

 – írta Szijjártó a lefújás után a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter tavaly novemberben lett a klub elnöke, és székfoglalójában többek közt azt ígérte meg, hogy visszajutnak az NB I-be. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 10. 21:28
Nem elég a tisza győzelem 4 hete, most akkor honvéd és a vasas is nb1es, katasztrófák egymás után.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!