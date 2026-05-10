Szijjártó üzent a Vasas elleni mérkőzés után: „Ahogy ígértük!”

Még Szijjártó Péter is rácsodálkozott arra, ami vasárnap történt a fővárosban
Fel is tette a költői kérdést.
Az NB II-es rangadón parádés hangulatban 3–1-es hazai siker született. A Budapest Honvéd Vasas elleni győzelme után üzent a kispestiek elnöke, Szijjártó Péter.
Mint beszámoltunk róla, futballünnep volt vasárnap délután Kispesten az NB II két biztos feljutója, a Budapest Honvéd és a Vasas közti bajnoki rangadó. A Bozsik Arénában teltház előtt a hazaiak 3–1-es győzelmet arattak, így nyílt maradt a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóra.
A találkozón természetesen ott volt a Honvéd elnöke, Szijjártó Péter is, aki már a meccs előtt posztolt a parádés hangulatról, és feltette a költői kérdést is arról, hogy ezek után vajon mi lesz az NB I-ben.
Szijjártó természetesen a találkozó után is jelentkezett büszkén a közösségi médiában, hiszen csapata remek teljesítményt nyújtott, ráadásul Nyers Ádám személyében egy 18 éves játékosa duplázott, miközben Kántor Kevin az első labdaérintéséből állította be a végeredményt.
A következő szezontól újra NB I. Ahogy ígértük”
– írta Szijjártó a lefújás után a Facebook-oldalán.
Szijjártó Péter tavaly novemberben lett a klub elnöke, és székfoglalójában többek közt azt ígérte meg, hogy visszajutnak az NB I-be.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor