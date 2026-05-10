facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Vasas NB II Budapest Honvéd

Még Szijjártó Péter is rácsodálkozott arra, ami vasárnap történt a fővárosban

2026. május 10. 18:11

Futballünnepet hozott a szezon mérkőzése a két már biztos feljutó között az NB II-ben. A Budapest Honvéd 3–1-re győzött a Bozsik Arénában teltház előtt a Vasas ellen.

2026. május 10. 18:11
null

Alig egy nappal a Puskás Arénában megrendezett közel teltházas Magyar Kupa-döntő után újabb futballünnepre került sor hazánkban, méghozzá az NB II-ben: a már két feljutó csapat rangadójára, a Budapest Honvéd és a Vasas összecsapására 6 627 néző gyűlt össze a Bozsik Arénában, ami rekord, hiszen ennyien még nem voltak NB II-es mérkőzésen a stadionban.

Honvéd
A 18 éves Nyers Ádám duplázott a Honvédban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Óriási hangulat a Bozsikban. Mi lesz itt az NB I-ben?”

Bizony, hiszen a két csapat legközelebb már az élvonalban vívhat egymással rangadót, addig pedig már „csak” azt kellett eldönteniük, melyikük jut fel bajnokként az NB I-be. A tabellát a forduló előtt 5 ponttal vezető angyalföldieknek már egy döntetlen is elég lett volna a biztos aranyéremhez, míg a 2017-ben élvonalbeli bajnok Honvéd egy győzelemmel is csak az esélyét teremthette meg rá az utolsó forduló előtt.

Ahogy azt sajnos a szombati esti kupadöntőn is megtapasztalhattuk, a csapatoknak nehezen sikerült felnőniük a lelátói színvonalhoz, ugyanakkor Kispesten legalább izgalmak és gólok is voltak 90 perc alatt.

A 28. percben felrobbant a lelátó, ugyanis a hazaiak szereztek vezetést, Pekár István passzát az alig 18 éves Nyers Ádám váltotta gólra. Két perccel később viszont jött is a válasz: Tóth Milán esett el a 16-oson belül, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Urblík József értékesített is, így 1–1-es döntetlennel mentek pihenőre a felek.

A szünet után már csak a Honvéd lőtt gólt

Alig kezdődött el a második félidő, amikor ismét Pekár és Nyers volt a főszereplő, ugyanabban a leosztásban: előbbi bal oldali beadását utóbbi továbbította a hálóba, megint vezetett a Honvéd, ráadásul most már tartósabban is előnyben maradt.

Sőt, a 79. percben növelte is a különbséget: éppen a duplázó Nyerset váltotta Kántor Kevin, aki első labdaérintéséből a kapu hosszú oldalába csúsztatta Csontos Dominik bal oldali szögletét.

A Honvéd ezzel 3–1-re nyerte meg a szezon rangadóját az NB II-ben, és megközelítette két pontra az éllovas Vasast, de mivel már csak egy fordulót rendeznek a másodosztályban, az ajkaiakat fogadó angyalföldieknek még a saját kezükben van a sorsuk az aranyéremért folytatott harcban. A kispestiek a BVSC vendégeként zárják az idényt.

NB II, 29. forduló
Budapest Honvéd–Vasas 3–1 (1–1)
Gól: Nyers (28., 49.), Kántor K. (79.) ill. Urblík (30. – büntetőből)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. május 10. 18:18
Gratulálunk miniszter úr, vezetése alatt NBI-s lett a csapat.
mlotta
2026. május 10. 18:13
Hát ha még Szijjártó is az már tényleg világszenzáció. Mégis mit akart közölni a költő? Faszkalap Mandi
