Még Szijjártó Péter is rácsodálkozott arra, ami vasárnap történt a fővárosban

Bizony, hiszen a két csapat legközelebb már az élvonalban vívhat egymással rangadót, addig pedig már „csak” azt kellett eldönteniük, melyikük jut fel bajnokként az NB I-be. A tabellát a forduló előtt 5 ponttal vezető angyalföldieknek már egy döntetlen is elég lett volna a biztos aranyéremhez, míg a 2017-ben élvonalbeli bajnok Honvéd egy győzelemmel is csak az esélyét teremthette meg rá az utolsó forduló előtt.

Ahogy azt sajnos a szombati esti kupadöntőn is megtapasztalhattuk, a csapatoknak nehezen sikerült felnőniük a lelátói színvonalhoz, ugyanakkor Kispesten legalább izgalmak és gólok is voltak 90 perc alatt.

A 28. percben felrobbant a lelátó, ugyanis a hazaiak szereztek vezetést, Pekár István passzát az alig 18 éves Nyers Ádám váltotta gólra. Két perccel később viszont jött is a válasz: Tóth Milán esett el a 16-oson belül, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Urblík József értékesített is, így 1–1-es döntetlennel mentek pihenőre a felek.