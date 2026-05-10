Még Szijjártó Péter is rácsodálkozott arra, ami vasárnap történt a fővárosban

Futballünnepet hozott a szezon mérkőzése a két már biztos feljutó között az NB II-ben. A Budapest Honvéd 3–1-re győzött a Bozsik Arénában teltház előtt a Vasas ellen.
Alig egy nappal a Puskás Arénában megrendezett közel teltházas Magyar Kupa-döntő után újabb futballünnepre került sor hazánkban, méghozzá az NB II-ben: a már két feljutó csapat rangadójára, a Budapest Honvéd és a Vasas összecsapására 6 627 néző gyűlt össze a Bozsik Arénában, ami rekord, hiszen ennyien még nem voltak NB II-es mérkőzésen a stadionban.
Már elővételben elkelt minden jegy a találkozóra, a parádés hangulatra pedig még a kispestiek elnöke, Szijjártó Péter is rácsodálkozott, meg is osztott róla egy videót a közösségi oldalán az alábbi megjegyzéssel:
Óriási hangulat a Bozsikban. Mi lesz itt az NB I-ben?”
Bizony, hiszen a két csapat legközelebb már az élvonalban vívhat egymással rangadót, addig pedig már „csak” azt kellett eldönteniük, melyikük jut fel bajnokként az NB I-be. A tabellát a forduló előtt 5 ponttal vezető angyalföldieknek már egy döntetlen is elég lett volna a biztos aranyéremhez, míg a 2017-ben élvonalbeli bajnok Honvéd egy győzelemmel is csak az esélyét teremthette meg rá az utolsó forduló előtt.
Ahogy azt sajnos a szombati esti kupadöntőn is megtapasztalhattuk, a csapatoknak nehezen sikerült felnőniük a lelátói színvonalhoz, ugyanakkor Kispesten legalább izgalmak és gólok is voltak 90 perc alatt.
A 28. percben felrobbant a lelátó, ugyanis a hazaiak szereztek vezetést, Pekár István passzát az alig 18 éves Nyers Ádám váltotta gólra. Két perccel később viszont jött is a válasz: Tóth Milán esett el a 16-oson belül, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Urblík József értékesített is, így 1–1-es döntetlennel mentek pihenőre a felek.
Alig kezdődött el a második félidő, amikor ismét Pekár és Nyers volt a főszereplő, ugyanabban a leosztásban: előbbi bal oldali beadását utóbbi továbbította a hálóba, megint vezetett a Honvéd, ráadásul most már tartósabban is előnyben maradt.
Sőt, a 79. percben növelte is a különbséget: éppen a duplázó Nyerset váltotta Kántor Kevin, aki első labdaérintéséből a kapu hosszú oldalába csúsztatta Csontos Dominik bal oldali szögletét.
A Honvéd ezzel 3–1-re nyerte meg a szezon rangadóját az NB II-ben, és megközelítette két pontra az éllovas Vasast, de mivel már csak egy fordulót rendeznek a másodosztályban, az ajkaiakat fogadó angyalföldieknek még a saját kezükben van a sorsuk az aranyéremért folytatott harcban. A kispestiek a BVSC vendégeként zárják az idényt.
NB II, 29. forduló
Budapest Honvéd–Vasas 3–1 (1–1)
Gól: Nyers (28., 49.), Kántor K. (79.) ill. Urblík (30. – büntetőből)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor