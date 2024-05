Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

„Olvasom a Moszad-miniszter dícsérő szavait Orbánról, hogy visszavitte Magyarországot a történelem színpadára, etc., és azonnal eszembe jutnak a húsz, vagy akár még tíz évvel ezelőtti nemzeti radikálisok intő szavai. (És most kicsit szégyellem is magam, hogy ezen röhögök).”