Óriási dráma Athénban: Varga Barnabás gólját nem adták meg, de 93. perces találattal bajnok lett az AEK

A magyar válogatott csatár a kezdőcsapatban szerepelt, az első félidőben szerzett is egy gólt, amit viszont les miatt érvénytelenítettek. A visszajátszások alapján csak millimétereken múlhatott.

A drámát a találkozó legvége hozta meg: a bajnoki címet jelentő találatot Joao Mario szerezte a 93. percben. A fővárosi együttes két fordulóval a szezon vége előtt nyolc ponttal vezet a PAOK és az Olimpiakosz előtt. Az AEK Athén 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban.