AEK Athén Varga Barnabás Görögország

Óriási dráma Athénban: Varga Barnabás gólját nem adták meg, de 93. perces találattal bajnok lett az AEK

2026. május 10. 21:43

Az AEK Athén a Panathinaikosz elleni 2–1-es sikerével 3 év szünet után lett görög bajnok. Varga Barnabás kezdő volt a találkozón, és szerzett egy les miatt meg nem adott gólt.

A Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén 2–1-re legyőzte hazai pályán a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokságban vasárnap, így két fordulóval az idény vége előtt megnyerte a pontvadászatot – számolt be róla az MTI.

A magyar válogatott csatár a kezdőcsapatban szerepelt, az első félidőben szerzett is egy gólt, amit viszont les miatt érvénytelenítettek. A visszajátszások alapján csak millimétereken múlhatott.

A drámát a találkozó legvége hozta meg: a bajnoki címet jelentő találatot Joao Mario szerezte a 93. percben. A fővárosi együttes két fordulóval a szezon vége előtt nyolc ponttal vezet a PAOK és az Olimpiakosz előtt. Az AEK Athén 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban.

Varga idén januárban igazolt a Ferencvárosból Athénba, ahol azóta 11 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken 5 gól és 2 gólpassz a mérlege.

