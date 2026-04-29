04. 29.
szerda
Marko Nikolics AEK AEK Athén Varga Barnabás Görögország

Ez gyorsan ment: Varga Barnabás már most fejfájást okoz az edzőjének

2026. április 29. 12:17

A magyar válogatott csatárt dicsérik Görögországban. Varga nagyon hasznos játékosa lett az AEK-nek.

2026. április 29. 12:17


Varga Barnabás nagyon fontos láncszeme lett a görög AEK Athén futballcsapatának – hívta fel a figyelmet az Origo görög Gazzettára hivatkozva.

Varga Barnabás a Ferencvárost hagyta el az AEK kedvéért
Varga Barnabás a Ferencvárost hagyta el az AEK kedvéért (Fotó: AEK FC/Facebook)

Az AEK vezetőedzője azóta tudja megvalósítani kedvenc felállását, hogy megérkezett a csapathoz a Ferencvárostól Varga Barnabás.

Mint írják, a magyar csatár kulcsfontosságú tényező Nikolics rendszerében, és remekül illeszkedett be Luka Jovics mellé, az angolai Zini visszatérése pedig egy újabb opciót jelent” – olvasható az origo.hu-n.

„Három kiváló csatárunk van. Abban, amit játszani szeretnénk, a csatárok nagyon fontosak. Az idény egy részében csak Jovicsunk volt, most Varga és Zini van, és nagy a verseny. Mindannyian fontosak, különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és ez kellemes egy edző számára” − idézte a Gazzetta Varga vezetőedzőjét, Marko Nikolicsot, akinek ez egy „kellemes fejfájást” okoz.

Az említett oldal hozzátette, hogy Jovics mostanában nem teljesít az elvárt szinten, de amennyiben a vasárnapi bajnokira felépül, úgy biztosan a kezdőcsapatban lesz. Zini esetében kiváló formáról írnak, ami nem is lehet véletlen, hiszen a Konferencia-ligában duplázott, az AEK legutóbbi felkészülési mérkőzésén pedig háromszor is betalált. 

Természetesen Varga még mindig fontos szerepet játszik Nikolics terveiben, aki gólszerző képességei és hatékonysága mellett a támadásban is elvégzi a »piszkos« munkát. A felíveléseknél is jól használható, remekül fejeli le a labdákat, ezzel több helyzetet is teremt az AEK számára”

– jegyezte meg a görög oldal.

Varga Barnabásék közel vannak a bajnoki címhez

Varga január elején igazolt az AEK-hez, amelynek színeiben eddig 17 tétmérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyez. Az athéni csapat jelenleg ötpontos előnnyel vezeti a görög bajnokságot az Olympiakosz előtt. A harmadik PAOK nyolc pontra, a negyedik Panathinaikosz 16 pontra van az éllovastól.

Nyitókép: AEK FC/Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. április 29. 12:56 Szerkesztve
Sajnos a Fradiból meg hiányzik ez a tulajdonsága. Bajnoki aranyba kerül... Hajrá Fradi !
