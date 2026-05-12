Ez a titka Varga Barnabásnak – világklasszisokhoz hasonlítják

Óriási dráma Athénban: Varga Barnabás gólját nem adták meg, de 93. perces találattal bajnok lett az AEK
Paunoch Péter nyilatkozott. Varga Barnabás menedzsere elárulta, mi a titka a magyar válogatott csatárának.
A magyar válogatott futballistája, első számú centere, Varga Barnabás a AEK Athénban is jó teljesítményt nyújt, amely a mögöttünk hagyott hétvégén megnyerte a görög élvonalbeli bajnokságot. A rutinos csatár menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportrádióban beszélt a játékosról.
Behozhatatlan az előnyük.
„Pont a mérkőzés lefújásakor vettem számba, hogy az az elmúlt durván hat évben Barnabás honnan hová jutott. Mindez nüanszokon múlt, mert voltak olyan dolgok ebben az időszakban, főleg annak legelején, amikor alakulhatott volna másképp is a pályafutása, de szerencsére úgy álltak a csillagok, hogy mindig a lehető legjobb döntést sikerült meghoznunk együtt. Amellett, hogy legjobb tudásom szerint segítettem neki, Barna kellett ahhoz, hogy megvalósuljon, ami az elmúlt időszakban történt” – idézte Paunoch Pétert a Nemzeti Sport.
A beszélgetésben a menedzser arra is kitért, hogy szerinte mely tulajdonsága emeli Varga Barnabást az átlag fölé.
Az alapképességeit leszámítva – mert ezen a szinten nem tudna így teljesíteni, ha a súlypontemelkedése, az ütemérzéke, a fejjátéka nem idézne világklasszisokat – a legfőbb titka, hogy nem érez nyomást, ugyanazt meg tudja csinálni harminckétezer őrjöngő görög szurkoló előtt, mint annak idején Gyirmóton az NB II-ben.”
Paunoch azt is elmondta: Varga jelenlegi edzőjéhez, Marko Nikolicshoz hasonlóan ő is szilárdan hiszi, hogy a huszonnyolcszoros magyar válogatott játékos előtt életkora dacára még jócskán rejlik lehetőség az előrelépésre.
„Barna alapvetően későn érő típus, hiszen huszonhárom-huszonnégy éves korára lett kész játékos, ezért nála az »elhasználódás« később kezdődött, így nem csoda, hogy az elmúlt két-három évben robbant be az elitbe.
Ha a jövőben a találatai nagy részét meg fogják adni, akkor a görög gólkirályi cím reális célkitűzés lehet, mert a gólok, a gólhelyzetek megvannak.”
Az AEK Athén edzője szerint a válogatott csatár még nem érte el pályafutása csúcsát.
A magyar csatár január elején igazolt a Ferencvárosból a görög csapathoz, amelynek színeiben eddig 19 tétmérkőzésen hat gólnál és két gólpassznál jár.
