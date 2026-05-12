Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Görögoroszág Paunoch Péter AEK AEK Athén Varga Barnabás

Ez a titka Varga Barnabásnak – világklasszisokhoz hasonlítják

2026. május 12. 17:37

Paunoch Péter nyilatkozott. Varga Barnabás menedzsere elárulta, mi a titka a magyar válogatott csatárának.

2026. május 12. 17:37
null

A magyar válogatott futballistája, első számú centere, Varga Barnabás a AEK Athénban is jó teljesítményt nyújt, amely a mögöttünk hagyott hétvégén megnyerte a görög élvonalbeli bajnokságot. A rutinos csatár menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportrádióban beszélt a játékosról.

Varga Bajnok lett Görögországban
Varga Bajnok lett Görögországban (Fotó: AEK FC/Facebook)

Ezt is ajánljuk a témában

„Pont a mérkőzés lefújásakor vettem számba, hogy az az elmúlt durván hat évben Barnabás honnan hová jutott. Mindez nüanszokon múlt, mert voltak olyan dolgok ebben az időszakban, főleg annak legelején, amikor alakulhatott volna másképp is a pályafutása, de szerencsére úgy álltak a csillagok, hogy mindig a lehető legjobb döntést sikerült meghoznunk együtt. Amellett, hogy legjobb tudásom szerint segítettem neki, Barna kellett ahhoz, hogy megvalósuljon, ami az elmúlt időszakban történt” – idézte Paunoch Pétert a Nemzeti Sport.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A beszélgetésben a menedzser arra is kitért, hogy szerinte mely tulajdonsága emeli Varga Barnabást az átlag fölé.

Az alapképességeit leszámítva – mert ezen a szinten nem tudna így teljesíteni, ha a súlypontemelkedése, az ütemérzéke, a fejjátéka nem idézne világklasszisokat – a legfőbb titka, hogy nem érez nyomást, ugyanazt meg tudja csinálni harminckétezer őrjöngő görög szurkoló előtt, mint annak idején Gyirmóton az NB II-ben.”

Paunoch azt is elmondta: Varga jelenlegi edzőjéhez, Marko Nikolicshoz hasonlóan ő is szilárdan hiszi, hogy a huszonnyolcszoros magyar válogatott játékos előtt életkora dacára még jócskán rejlik lehetőség az előrelépésre.

„Barna alapvetően későn érő típus, hiszen huszonhárom-huszonnégy éves korára lett kész játékos, ezért nála az »elhasználódás« később kezdődött, így nem csoda, hogy az elmúlt két-három évben robbant be az elitbe.

Ha a jövőben a találatai nagy részét meg fogják adni, akkor a görög gólkirályi cím reális célkitűzés lehet, mert a gólok, a gólhelyzetek megvannak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Varga bajnok lett az AEK-kel

A magyar csatár január elején igazolt a Ferencvárosból a görög csapathoz, amelynek színeiben eddig 19 tétmérkőzésen hat gólnál és két gólpassznál jár.

Nyitókép: AEK FC/Facebook

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!