„Erre nem minden játékos képes” – Varga Barnabás ezért más, mint a többi magyar focista

Vasárnap biztossá vált, hogy a görög labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os kiírását Varga Barnabás klubja, az AEK Athén nyeri meg, amely a Panathinaikosz legyőzésével (2–1) a rájátszás vége előtt két fordulóval nyolc pontra növelte az előnyét a tabella élén a PAOK-kal és az Olympiakosszal szemben. A bajnokcsapat vezetőedzője, a korábban a Videotont is irányító Marko Nikolics a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában a magyar válogatott csatárról is beszélt, akit az elmúlt télen az ő kérésére vásárolt meg az AEK.

„Igen, Barnabás az én választásom volt, én szemeltem ki az AEK számára – tisztázta a szerb szakember. – Folyamatosan figyelem a magyar bajnokságot és a magyar játékosokat, ő pedig az elmúlt években rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Természetesen fontos, hogy számos gólt szerez, de nem csak erről van szó. A rögzített játékhelyzeteknél támadásban és védekezésben is rengeteget segít, kiváló a fejjátéka, rengeteget dolgozik a csapatért és fizikailag is nagyon erős. Olyan profilú csatár, amilyen korábban hiányzott a keretünkből. A futballban nem elég a technikai tudás. A nagy kluboknál karakterre is szükség van. Görögországban hatalmas a nyomás, minden mérkőzés telt házas, a szurkolók szenvedélye óriási. Nem minden játékos képes ezt kezelni. Varga Barnabás viszont nagyon gyorsan alkalmazkodott. Már korábban tudtam róla, hogy erős a személyisége, de itt ez különösen gyorsan látszott. Van benne egyfajta nemzetközi karakter, ami elengedhetetlen ezen a szinten.”