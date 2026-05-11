„Erre nem minden játékos képes” – Varga Barnabás ezért más, mint a többi magyar focista

Óriási dráma Athénban: Varga Barnabás gólját nem adták meg, de 93. perces találattal bajnok lett az AEK
Behozhatatlan az előnyük.
Marko Nikolics a bajnoki cím megszerzésének másnapján az AEK Athén magyar válogatott csatáráról is beszélt. A szerb szakember elmondta, Varga Barnabás miben különbözik más magyar labdarúgóktól.
Vasárnap biztossá vált, hogy a görög labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os kiírását Varga Barnabás klubja, az AEK Athén nyeri meg, amely a Panathinaikosz legyőzésével (2–1) a rájátszás vége előtt két fordulóval nyolc pontra növelte az előnyét a tabella élén a PAOK-kal és az Olympiakosszal szemben. A bajnokcsapat vezetőedzője, a korábban a Videotont is irányító Marko Nikolics a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában a magyar válogatott csatárról is beszélt, akit az elmúlt télen az ő kérésére vásárolt meg az AEK.
„Igen, Barnabás az én választásom volt, én szemeltem ki az AEK számára – tisztázta a szerb szakember. – Folyamatosan figyelem a magyar bajnokságot és a magyar játékosokat, ő pedig az elmúlt években rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Természetesen fontos, hogy számos gólt szerez, de nem csak erről van szó. A rögzített játékhelyzeteknél támadásban és védekezésben is rengeteget segít, kiváló a fejjátéka, rengeteget dolgozik a csapatért és fizikailag is nagyon erős. Olyan profilú csatár, amilyen korábban hiányzott a keretünkből. A futballban nem elég a technikai tudás. A nagy kluboknál karakterre is szükség van. Görögországban hatalmas a nyomás, minden mérkőzés telt házas, a szurkolók szenvedélye óriási. Nem minden játékos képes ezt kezelni. Varga Barnabás viszont nagyon gyorsan alkalmazkodott. Már korábban tudtam róla, hogy erős a személyisége, de itt ez különösen gyorsan látszott. Van benne egyfajta nemzetközi karakter, ami elengedhetetlen ezen a szinten.”
A tréner azt is elárulta, az öltözőben a csapattársak nagyon várták Vargát, mert érezték, hogy az érkezésével minőségben egyértelműen szintet lép a gárda.
A játékosok videókat néztek róla, és odajöttek hozzám kérdezgetni: tényleg jön? Már úton van? Egészséges? A futballisták azonnal felismerik a minőséget egymásban. Érezték, hogy olyan erősséget hoz a csapatba, amelyre szükségünk van. Nem minden magyar játékos kész arra, hogy külföldön futballozzon, ezt tapasztalatból mondom. De Barnabás már korábban szerepelt Ausztriában, majd a Ferencvárosban játszott, ahol szintén komoly nyomás nehezedik a játékosokra. Ez sokat számított
– mondta Nikolics, aki szerint Varga még nem érte el karrierje csúcsát.
„Régen az ő korában a futballisták már lefelé tartottak, ma viszont megfelelő fizikai állapot mellett akár negyvenéves korig is lehet magas szinten játszani. Ha egészséges marad és továbbra is ilyen profi a hozzáállása, nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál.”
Varga az eddigi 19 tétmérkőzésén hat gólt szerzett és két gólpasszt adott az AEK-ban, amely a Bajnokok Ligája következő idényében a selejtező utolsó fordulójában, a playoffkörben kezdi meg a nemzetközi szereplését, ami azt jelenti, hogy egy esetleges kiesés esetén az Európa-liga főtábláján akkor is ott lesz az új szezonban. A sárga-feketék a Konferencia-ligában idén a negyeddöntőig jutottak, ott a spanyol Rayo Vallecano ejtette ki őket.
