Tanács Zoltán szerint mindenképpen felbontja a kormány Krausz Ferenc támogatási szerződését

Nem sokkal azután, hogy a Magyar Nemzet kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter éles hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált a Krausz Ferenc nevéhez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött többéves finanszírozási megállapodás ügyére.

A tárcavezető közölte: a kormány mindenképpen felbontja a szerződést.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és felszólítja a Nobel-díjas kutatót a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására.