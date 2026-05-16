05. 16.
szombat
tisza párt tanács zoltán krausz ferenc élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal támogatás Magyar Péter

Tanács Zoltán szerint mindenképpen felbontja a kormány Krausz Ferenc támogatási szerződését

2026. május 16. 18:54

A tudományos és technológiai miniszter szerint Krausz tudományos eredményei nem jogosítják fel őt a támogatásra.

2026. május 16. 18:54


Nem sokkal azután, hogy a Magyar Nemzet kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter éles hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált a Krausz Ferenc nevéhez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött többéves finanszírozási megállapodás ügyére. 

A tárcavezető közölte: a kormány mindenképpen felbontja a szerződést.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és felszólítja a Nobel-díjas kutatót a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására.

Tanács Zoltán bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kabinet a közpénzek átláthatóbb felhasználását és az egységesebb finanszírozási rendszer kialakítását tartja szem előtt döntésével. Véleménye szerint ugyanis a jelenlegi támogatási konstrukció nem illeszkedik egy kiszámítható, versenyalapú tudománypolitikai modellhez.

A Tisza-kormány véleménye szerint ugyanis az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványéhoz hasonló támogatási modell hosszú távon csökkentheti a demokratikus kontrollt és párhuzamos intézményrendszereket hozhat létre a már meglévő kutatási struktúrák mellett.

A bejegyzés szerint a 2026 és 2031 közötti időszakra tervezett támogatási csomag éves szinten 40–50 milliárd forintos forrást jelentene, ami az állami kutatás-fejlesztési támogatások jelentős részét felölelné.

A miniszter külön kitért Krausz Ferenc tudományos eredményeire is. Elismerően szólt a Nobel-díjas kutató munkásságáról, ugyanakkor hangsúlyozta: 

a tudományos kiválóság önmagában nem jelenthet korlátlan rendelkezési jogot a közpénzek felett.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

***

 

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zsuzsa-963
2026. május 16. 20:23
A szerződést kölcsönös megegyezéssel lehet módosítani vagy bírósági végzéssel, amit a magyar állam nem nyerhet, meg mert egyoldalúan kezdeményezte a szerződésbontást. Krausz Ferenc Nobel- díjas saját pénzét, tudását és munkáját beletette, ennek értékét meg kell téríteni, az eddigi működési költséget sem a Nobel-díjasnak kell fedezni, Remélem egy megbízhatóbb kormánnyal fog szerződést kötni és szlovákiai vagy Romániai fiatalokat fog támogatni és tudatosítja, hogy a szerződést egyoldalúan pötyi bontotta fel, reklamáljanak nála hogy miért nem támodatja a magyar tehetségeket. Természetesen Krausznak nem kell véka alá rejteni, hogy miként viselkesett ez az előgerinhúros egy Nobel-díjassal.
Szerintem
2026. május 16. 20:16
Egyre nyilvánvalóbban ütközik ki a tiszafostos elmebetegsége.
hátakkor
2026. május 16. 20:09
Ki az a szovjet szultán?
Hohokam
2026. május 16. 20:08
Gintonic68 2026. május 16. 19:55 Ennek a Tanàcsnak milyen végzettsége van? ---------------- Elég.... rövid.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!