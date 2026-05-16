Hatalmas ponty akadt horogra a Tisza-tóban (Videó)

A hal 3 kilóval meghaladhatja a fennálló csúcsot, azonban a fogás hitelesítésekor komplikációk akadtak.
Hatalmas ponty akadt horogra a Tisza-tóban, ugyanis 105 centiméter hosszú halat fogott Gelencsér László. A különleges fogásról Szepesi Imre számolt be Facebook-oldalán, kiemelve, hogy bár tudtak a tóban élő óriási pontyokról, arra nem számítottak, hogy egy ekkora példány akad majd a horogra.
A pontyot csónakból fárasztották ki, és csak hosszú küzdelem után sikerült kiemelni a vízből.
A fogás akár új tórekord is lehetne, ugyanis a jelenlegi hivatalos Tisza-tavi pontyrekordnál, 31,50 kilogrammnál Gelencsér László pontya a becslések szerint nagyjából három kilogrammal nehezebb lehetett.
A horgász ugyanakkor nem kérte halőr jelenlétét a hivatalos hitelesítéshez, mert nem akarta tovább terhelni a rendkívül idős halat, amelyet már a közdelem is kimerített. Így a fogás nem lett hitelesítve.
A Pecaverzum azonban jelezte: megkeresik a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltségét annak kapcsán, hogy a beszámoló és a visszaengedésről készült felvétel alapján elfogadható lehet-e a fogás rekordként.
Nyitókép: Képernyőkép
