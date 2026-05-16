05. 16.
szombat
ponty tisza - tó rekord horgász hal fogás

Hatalmas ponty akadt horogra a Tisza-tóban (Videó)

2026. május 16. 16:21

A hal 3 kilóval meghaladhatja a fennálló csúcsot, azonban a fogás hitelesítésekor komplikációk akadtak.

Hatalmas ponty akadt horogra a Tisza-tóban, ugyanis 105 centiméter hosszú halat fogott Gelencsér László. A különleges fogásról Szepesi Imre számolt be Facebook-oldalán, kiemelve, hogy bár tudtak a tóban élő óriási pontyokról, arra nem számítottak, hogy egy ekkora példány akad majd a horogra.

A pontyot csónakból fárasztották ki, és csak hosszú küzdelem után sikerült kiemelni a vízből.

A fogás akár új tórekord is lehetne, ugyanis a jelenlegi hivatalos Tisza-tavi pontyrekordnál, 31,50 kilogrammnál Gelencsér László pontya a becslések szerint nagyjából három kilogrammal nehezebb lehetett.

A horgász ugyanakkor nem kérte halőr jelenlétét a hivatalos hitelesítéshez, mert nem akarta tovább terhelni a rendkívül idős halat, amelyet már a közdelem is kimerített. Így a fogás nem lett hitelesítve.

A Pecaverzum azonban jelezte: megkeresik a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltségét annak kapcsán, hogy a beszámoló és a visszaengedésről készült felvétel alapján elfogadható lehet-e a fogás rekordként.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Canadian
2026. május 16. 16:37
Soha nem fogom megérteni a visszaengedés lényegét. Fogd ki, vidd haza, edd meg. Jó étvágyat.
grenki-2
2026. május 16. 16:27
A lényeget hogyhány kilós nem írták 😀
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!