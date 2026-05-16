Hatalmas ponty akadt horogra a Tisza-tóban (Videó)

Hatalmas ponty akadt horogra a Tisza-tóban, ugyanis 105 centiméter hosszú halat fogott Gelencsér László. A különleges fogásról Szepesi Imre számolt be Facebook-oldalán, kiemelve, hogy bár tudtak a tóban élő óriási pontyokról, arra nem számítottak, hogy egy ekkora példány akad majd a horogra.

A pontyot csónakból fárasztották ki, és csak hosszú küzdelem után sikerült kiemelni a vízből.