Rekordfogás a Tiszán: egy több mint két méter hosszú szörnyet emeltek ki a vízből (VIDEÓ)

A 70-80 kilósra becsült ragadozó nem adta könnyen magát.
Lévai Tamás, tisza horgász elképesztő, 222 centiméteres harcsát fogott – írja a Pecaverzum.
A férfi a kuttyogtatás módszerét használva csalta horogra a halat, amellyel több mint tíz percet küzdött. A horgász a sikkerel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Gyermekkori álmom teljesült! Gigantikus óriás harcsát sikerült kuttyogtatott horgászmódszerrel fognom a Tiszán! Elértem horgászpályafutásom csúcsát vagy van....van ennél feljebb!?”
Mint ahogy az az alább megtekinthető videón is jól látszik, a 70-80 kilósra becsült ragadozó nem adta könnyen magát. A harcsa hatalmas erővel küzdött és szó szerint húzni kezdte Lévai Tamás csónakját.
Nyitókép: Képernyőkép
