Több mint 80 éves hidegrekord dőlt meg péntek hajnalban – mutatjuk a részleteket

Több helyen fagyos hajnallal indult a május.
Pénteken is megdőlt a 82 éves országos hajnali hidegrekord: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 5,3 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet.
Mint írták, ehhez a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél, valamint a hetek óta tartó száraz talaj együttes hatása járult hozzá.
Nyírtasson péntek hajnalban mínusz 5,3 fokot mértek, ezzel
megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi rekord, amelyet 1944-ben Fügödön rögzítettek mínusz 4,4 Celsius-fokkal.
Már csütörtök hajnalban is rekord dőlt: akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 5,0 Celsius-fokig hűlt le a levegő, megdöntve az adott napra vonatkozó, 1976-ban Kékestetőn mért mínusz 4,5 fokos országos hidegrekordot.
(MTI/Mandiner)
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay