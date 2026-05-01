Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 01.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
hungaromet rekord hajnal hidegrekord

Több mint 80 éves hidegrekord dőlt meg péntek hajnalban – mutatjuk a részleteket

2026. május 01. 11:37

Több helyen fagyos hajnallal indult a május.

2026. május 01. 11:37
Pénteken is megdőlt a 82 éves országos hajnali hidegrekord: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 5,3 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint több helyen fagyos hajnallal indult a május, és a várakozásoknak megfelelően az ország nagyobb részén 0 fok alá csökkent a hőmérséklet.

Mint írták, ehhez a hideg légtömeg, a derült ég, a gyenge szél, valamint a hetek óta tartó száraz talaj együttes hatása járult hozzá.

Nyírtasson péntek hajnalban mínusz 5,3 fokot mértek, ezzel 

megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi rekord, amelyet 1944-ben Fügödön rögzítettek mínusz 4,4 Celsius-fokkal.

Már csütörtök hajnalban is rekord dőlt: akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon mínusz 5,0 Celsius-fokig hűlt le a levegő, megdöntve az adott napra vonatkozó, 1976-ban Kékestetőn mért mínusz 4,5 fokos országos hidegrekordot.

(MTI/Mandiner)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 01. 13:39
Ha a vékonymagas nem költözött volna el, most melegebb lenne.,
Válasz erre
0
0
Haragosi
2026. május 01. 12:30
A globális felmelegedés hatása
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!