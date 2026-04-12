Soha nem látott részvétel jöhet: tarolnak a külhoni szavazatok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, a levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint.

Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt mintegy 497 ezren tették meg.