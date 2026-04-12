határon túli magyarság országgyűlési választás 2026 rekord levélszavazat

Soha nem látott részvétel jöhet: tarolnak a külhoni szavazatok

2026. április 12. 12:08

Felpörgött a levélszavazás: a határon túli és külföldön élő magyarok közül már csaknem 300 ezren leadták voksukat.

null

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, a levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint. 

Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt mintegy 497 ezren tették meg.

Az NVI vasárnap délelőtti adatai szerint már 293 575 levélszavazatot leadtak a választópolgárok: 50 719-et közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 242 856-ot pedig a külképviseleteken adtak le.

Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt közölte, hogy eddig 232 109 érvényes szavazási iratot találtak. Az NVI adatai szerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (100 759-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg, szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 40 444, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 3 031 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.

Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 802 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 1 491, és van 82 673 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

A szavazás napján a választópolgárok még leadhatják levélszavazatukat a külképviseleteken a külképviseleti szavazás ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is 6 és 19 óra között.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán/MTI

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 12. 12:30
Polymarket Magyarország következő miniszterelnöke Magyar Péter: 81% Orbán Viktor: 19% ❤️🤍💚 imgur.com/a/K590TXB
Ekrü123
2026. április 12. 12:29
Gubbio 2026. április 12. 12:22 "A közvéleménykutató cégek már négyszer mondták a választások előtt, hogy az ELLENZÉK 20-25%-kal vezet a a Fidesz előtt."- S közben mondták azt is, hogy a Tiszának NINCS tartaléka...Majd erre fognak hivatkozni este. XDDDDDDD
polárüveg
2026. április 12. 12:29
Az ukrajnai kormányzat által Magyarországra elüldözött magyarság vajon a Zelenszkijbarát Tiszára, vagy az őket segítő Fideszre fog szavazni? Ugye, ugye. Mondhatni, az a 30-40 ezer ember nem sok vizet zavar. Nem? A kárpátaljai magyarok üldöztetése miatt az összes nem magyarországi magyar etnikum (hány százezres?) a saját sorsára figyelve nem a Tiszára, hanem a Fideszre szavaz. Ez az, amikor valamit el akarnak taposni, és a rálépett gereblyeként a gereblyenyél jól szembevág. És akkor az ukrajnai fenyegetésekkel, zsarolásokkal felbőszített magyar választókról még nem beszéltünk...
Ekrü123
2026. április 12. 12:28
darusjani 2026. április 12. 12:17 "A párizsi nagykövetségnél 200m-es sor van, a londoninál 310m-es. Mind a fideszre akarnak szavazni!"- Tök mindegy, hogy ott mennyi a sor, mert csak azok szavazhatnak, akik előtte regisztráltak. Tehát csütörtök óta tudható és nyilvános volt a számuk. Az, hogy ők egyszerre mentek oda, nem oszt nem szoros, max maguknak okoztak kényelmetlenséget. "Csütörtök reggelig több mint 87 ezren jelezték, hogy az országgyűlési választáson Magyarország külképviseletein szavaznának, Idén a legtöbben Londonban (9152), Hágában (6117), Münchenben (5283), Bernben (4008), Stuttgartban (3984), és Bécsben (2803) szavaznának." Tehát Párizsban jóval kevesebb mint 2800 ember volt olyan hülye, hogy egyszerre ment oda...XD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!