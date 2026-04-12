Pisztollyal fog lövöldözni, ha a Tisza nyer: hajmeresztő kijelentést tett Nagy Alekosz

Nem csökken a lelkesedés: itt vannak a friss részvétéli adatok
Tömegek az urnáknál: a 11 órás adatok szerint rekordközeli nap körvonalazódik a fővárosban.
Újabb agresszív tiszás megnyilvánulás: az egykori valóságshow-szereplő egy podcastműsorban számolt be arról, hogyan készül az esti eredményvárásra.
Hátborzongató részleteket árult el a választás napi terveiről Nagy Alekosz a Súlytalan YouTube-csatorna podcastjében.
A médiaszereplő elmondta, hogy már a nap közepétől alkoholfogyasztással készül az esti eredményvárásra.
Úgy berúgok, már déltől elkezdem, Chivast fogok inni, 12 évest. Öt szivarral készülök, hogy kitartson hajnalig”
– fogalmazott, majd a beszélgetés során azt is kijelentette:
amennyiben a Tisza Párt nyeri a választást, előveszi a riasztópisztolyát, kimegy az utcára, és lövöldözni fog.
A kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat terveznek Budapesten.
