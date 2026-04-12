04. 12.
vasárnap
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Csercsa Balázs Magyar Péter

Kiszivárgott egy belső dokumentum a Tiszától: Magyar Péterék „utcai akciókra, erőszakos megmozdulásokra és a középületek elfoglalására” készülnek

2026. április 12. 11:25

A kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat terveznek Budapesten.

2026. április 12. 11:25
null

Csercsa Balázs, a Tisza egykori szakpolitikusa közösségi oldalán osztott meg egy fotót egy „Választás napi akcióterv” című dokumentumról, melyet belső forrásai küldtek neki reggel.

Az angol nyelvű dokumentum lényege, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, és minél korábban hirdesse ki magát győztesnek, hogy megszerezze az Európai Bizottság és a német kormány elismerését. Idejekorán be kell jelentenie azt is, hogy a Fidesz elcsalja a választást.

Támogatóit utcai rendbontásra kell utasítania: a cél, hogy a tömeg középületeket foglaljon el, és csináljon a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten.

A dokumentum teljes szövegét – magyarra fordítva – alább olvashatja; érdemes végigmenni rajta, mert minden egyes mondata egyre durvább és durvább:

„Választás napi akcióterv

A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előre megágyazni (1) a párt erős társadalmi támogatottságáról szóló mítosznak és (2) az ellenfél bármire való elszántságának, azaz a csalási szándéknak.

A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem kötődnek közvetlenül a párthoz. Érdemes lehet megkeresni őket (akár pénzügyi jutalmat is felajánlva azoknak, akik csalást jelentenek vagy résztvevőként vallják be magukat).

A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalásokat. A pártvezetésnek fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a választás felfüggesztésére. Még a szavazókörök zárása előtt be kell jelenteni a választási csalást, amit egy tömeggyűlésen elmondott beszédnek kell követnie.

Az események kontrollálása kulcsfontosságú. Hatékony és gyors válaszreakcióra van szükség a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus terek és a közvélemény feletti ellenőrzés megszerzése.

Példa erre Donald Trump korai győzelmi jelentése 2020-ban. Ezt azelőtt tette meg, hogy a nyilvánosság tudomást szerzett volna arról, hogy végül el fogja veszíteni a versenyt. Később ez lett az alapja azon állításának, hogy a később összeszámolt szavazatok választási csalás eredményei voltak.

Magyarországon ez lehetne a kiindulópontja egy hasonló eseménysorozatnak, mint amilyen az ukrajnai Majdan téren történt 2014-ben, ami sikeres rendszerváltást eredményezett.

Ezt a példát követve a győzelmet a lehető leghamarabb ki kell hirdetni a választás napján – akár idő előtt is, ha szükséges. Ha az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csapatokat kell hívni, hogy gyülekezzenek a nagyobb városi csomópontokon és a tömegközlekedési útvonalakon. Meg kell nekik mondani, hogy tegyenek meg mindent, ami a választás éjszakáján lehetséges az eredmény megváltoztatása érdekében.

Vezetésük alatt a tömeget a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani és hergelni.

Amikor a tömeg szemben áll a rendfenntartókkal, szándékosan provokálni kell őket. A tüntetés alatt a választást felügyelő testületet többször fel kell szólítani az állítólagos csalások kivizsgálására – miután ezt elutasítják, a tömegnek körbe kell zárnia a kormányzati épületeket.

A nemzetközi médiát és a nemzetközi támogatókat tájékoztatni kell a helyzetről. Támogatást kell biztosítani a nemzetközi közvéleménytől. Jelentős segítség várható az Európai Bizottságtól és a német kormánytól.

Előkészületeket kell tenni a kormányzati épület infrastruktúrájának biztosítására, hogy alkalmas legyen egy többnapos demonstráció fenntartására.”

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

Összesen 149 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 12. 14:08
Ha ezt megcsinálják, abból kurva nagy nemzetközi botrány lesz. Az USA-nak is lesz egy-két szava hozzá.
kombinator-0
2026. április 12. 14:07
Csercse Balázs a Tisza árulója ... aki egyszer elárulta csapatát, az másodszor is fogja ... nehogy abba a hiába essen valaki, hogy az "ellenfelem elárulója a barátom" ... az áruló, bárkit is elárul, az megvetendő, ki kell közösíteni! és aki áruló, a lehet egyben provokátor is ... Mi a franc az, hogy "a belső forrásai küldték neki az irományt???" ennek az embernek egyetlen szavát sem lehet elhinni, mert az vagy igaz, vagy NEM! és ez a büntetése is ... írhatta egy provokátor? ... de még mennyire! marad a józan ész, a megfontolás, a tények és a nyugalom ... de ha kell akkor erőt kell felmutatni...
belbuda
2026. április 12. 14:06
Szarrá lesz verve az állampárt...nem aktuális a legújabb hazugságotok sem...😉🇹🇯🇹🇯❤️
Grogu
2026. április 12. 14:05
Btk. 337. § – Rémhírterjesztés Közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására, bűntett miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 2020-as módosítás óta van egy speciális alakzat is: ha ezt különleges jogrend idején követik el, akkor 1-5 év járhat érte. Szóval most. Gratulálok a szervezőknek, lesz folytatás!;)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!