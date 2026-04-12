Kiszivárgott egy belső dokumentum a Tiszától: Magyar Péterék „utcai akciókra, erőszakos megmozdulásokra és a középületek elfoglalására” készülnek

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat terveznek Budapesten.
Csercsa Balázs, a Tisza egykori szakpolitikusa közösségi oldalán osztott meg egy fotót egy „Választás napi akcióterv” című dokumentumról, melyet belső forrásai küldtek neki reggel.
Az angol nyelvű dokumentum lényege, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, és minél korábban hirdesse ki magát győztesnek, hogy megszerezze az Európai Bizottság és a német kormány elismerését. Idejekorán be kell jelentenie azt is, hogy a Fidesz elcsalja a választást.
Támogatóit utcai rendbontásra kell utasítania: a cél, hogy a tömeg középületeket foglaljon el, és csináljon a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten.
A dokumentum teljes szövegét – magyarra fordítva – alább olvashatja; érdemes végigmenni rajta, mert minden egyes mondata egyre durvább és durvább:
„Választás napi akcióterv
A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előre megágyazni (1) a párt erős társadalmi támogatottságáról szóló mítosznak és (2) az ellenfél bármire való elszántságának, azaz a csalási szándéknak.
A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem kötődnek közvetlenül a párthoz. Érdemes lehet megkeresni őket (akár pénzügyi jutalmat is felajánlva azoknak, akik csalást jelentenek vagy résztvevőként vallják be magukat).
A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalásokat. A pártvezetésnek fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a választás felfüggesztésére. Még a szavazókörök zárása előtt be kell jelenteni a választási csalást, amit egy tömeggyűlésen elmondott beszédnek kell követnie.
Az események kontrollálása kulcsfontosságú. Hatékony és gyors válaszreakcióra van szükség a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus terek és a közvélemény feletti ellenőrzés megszerzése.
Példa erre Donald Trump korai győzelmi jelentése 2020-ban. Ezt azelőtt tette meg, hogy a nyilvánosság tudomást szerzett volna arról, hogy végül el fogja veszíteni a versenyt. Később ez lett az alapja azon állításának, hogy a később összeszámolt szavazatok választási csalás eredményei voltak.
Magyarországon ez lehetne a kiindulópontja egy hasonló eseménysorozatnak, mint amilyen az ukrajnai Majdan téren történt 2014-ben, ami sikeres rendszerváltást eredményezett.
Ezt a példát követve a győzelmet a lehető leghamarabb ki kell hirdetni a választás napján – akár idő előtt is, ha szükséges. Ha az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csapatokat kell hívni, hogy gyülekezzenek a nagyobb városi csomópontokon és a tömegközlekedési útvonalakon. Meg kell nekik mondani, hogy tegyenek meg mindent, ami a választás éjszakáján lehetséges az eredmény megváltoztatása érdekében.
Vezetésük alatt a tömeget a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani és hergelni.
Amikor a tömeg szemben áll a rendfenntartókkal, szándékosan provokálni kell őket. A tüntetés alatt a választást felügyelő testületet többször fel kell szólítani az állítólagos csalások kivizsgálására – miután ezt elutasítják, a tömegnek körbe kell zárnia a kormányzati épületeket.
A nemzetközi médiát és a nemzetközi támogatókat tájékoztatni kell a helyzetről. Támogatást kell biztosítani a nemzetközi közvéleménytől. Jelentős segítség várható az Európai Bizottságtól és a német kormánytól.
Előkészületeket kell tenni a kormányzati épület infrastruktúrájának biztosítására, hogy alkalmas legyen egy többnapos demonstráció fenntartására.”
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP