Kiszivárgott egy belső dokumentum a Tiszától: Magyar Péterék „utcai akciókra, erőszakos megmozdulásokra és a középületek elfoglalására” készülnek

„Választás napi akcióterv

A legutóbbi közvélemény-kutatási adatok alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előre megágyazni (1) a párt erős társadalmi támogatottságáról szóló mítosznak és (2) az ellenfél bármire való elszántságának, azaz a csalási szándéknak.

A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem kötődnek közvetlenül a párthoz. Érdemes lehet megkeresni őket (akár pénzügyi jutalmat is felajánlva azoknak, akik csalást jelentenek vagy résztvevőként vallják be magukat).

A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalásokat. A pártvezetésnek fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a választás felfüggesztésére. Még a szavazókörök zárása előtt be kell jelenteni a választási csalást, amit egy tömeggyűlésen elmondott beszédnek kell követnie.

Az események kontrollálása kulcsfontosságú. Hatékony és gyors válaszreakcióra van szükség a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus terek és a közvélemény feletti ellenőrzés megszerzése.