Rendkívüli események zavarták meg a szavazást: több helyen is közbe kellett avatkozni
Megszólalt a tűzriasztó, többen is rosszul lettek.
A legfrissebb részvételi adatok alapján a kistelepüléseken volt a legmagasabb aktivitás délelőtt.
A részvételi adatok értelmezéséről beszélt Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója – számolt be a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elemző a legfrissebb adatok kapcsán azt mondta: fontos vizsgálni, hogy mely településtípusokon milyen arányban jelennek meg a választók.
Az adatok alapján a reggeli órákban a kistelepüléseken volt a legmagasabb a részvétel.
Kiszelly hangsúlyozta, hogy a mozgósítás hatékony volt, ugyanakkor hozzátette: a választás kimenetele még nem dőlt el. Az elemző kitért arra is, hogy a részvétel délelőtt 11 óráig mintegy tíz százalékkal volt magasabb, mint a korábbi választáson ugyanebben az időpontban. Ha ez a tendencia folytatódik, rekordközeli részvételi arány is kialakulhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb tiszás törvénysértés.
Az elemző megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy a tiszások hangosak és erőszakosak voltak, a közösségi médiában és a köztereken is durván szembe szálltak mindenkivel, aki nem értett velük egyet, nem jelenti azt, hogy többen lennének:
Akik bizonytalanok voltak, vagy nem mondták meg, kire szavaznak, ők bizonyos, hogy jobbra szavaznak, nem pedig a Tiszára. Ők elmentek, elmennek szavazni, mert látják, mi a tét, nemcsak a háború és a béke kérdése miatt, hanem a rezsi- és az üzemanyagárak miatt is ”
Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán/MTI